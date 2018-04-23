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Шарапова побеждает в первом матче после возвращения. LIVE

Онлайн-трансляция матча Шарапова — Гарсия

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Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира в Штутгарте встречается с Каролин Гарсией из Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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16:29

Ну ничего себе. Вытаскивает мертвый гейм Гарсия, отбивая тяжелейшие подачи Шарапова. 40:40.

16:27

40:0. Уверенно начала гейм Шарапова на своей подаче. Гарсии тяжело.

16:25

2:1. Все же забирает свою подачу Каролин. Не справилась Мария с атаками соперницы. Пока вязкая борьба идет во второй партии.

16:24

40:40 — сумела выиграть два розыгрыша подряд Шарапова. Интересный получает второй сет.

16:23

40:15. Близка к победе в гейме Гарсия. Француженка исполнила свой первый эйс в матче.

16:21

1:1. Молодец, Шарапова. С трудом дался ей гейм, но все же россиянка смогла забрать свою подачу.

16:19

Долго длится гейм. По-прежнему ровно. А еще у Марии перестала получаться первая подача.

16:17

Ох, тяжелый гейм для Шараповой получается. 40:40. Много ошибается россиянка. Ключевой моменты встречи.

16:14

Допускает двойную ошибку Шарапова. Немного надломлена Мария. 30:15 пока ведет соперница.

16:12

0:1. Повела Гарсия во второй партии. Шарапова сумела взять на подаче соперницы только одно очко. Но ничего критичного пока не произошло.

16:11

Первый гейм второго сета начинается с подачи Гарсии. Пока преимущество у француженки — 30:15.

16:09

6:3. Под ноль берет гейм Шарапова и выигрывает первый сет. Очень уверенно Мария провела партию и закономерно повела в счете.

16:07

Тройной матчбол. у Шараповой. 40:0.

16:06

Теперь Марии нужно обязательно брать свою подачу. 15:0 — ошибается на приеме Гарсия.

16:05

5:3. В начале гейма явное преимущество было за россиянкой, но француженка вовремя включилась и выиграла четыре очка после счета 0:30.

16:03

15:30 — сокращается отставание француженка.

16:02

0:30 — и снова ошибка.

16:01

0:15 — ошибается Гарсия в начале гейма на своей подаче.

15:56

2:4 — в итоге достаточно уверенно берет гейм на своей подаче Гарсия, отдавая лишь один розыгрыш.

16:00

Было откровенно сложно Марии в этом розыгрыше на своей подаче, однако все-таки взяла его она — и это очень важно. В гейме от победы в сете сейчас россиянка.

15:59

Гейм-поинт у Марии после идеальной подачи.

15:58

По тридцати уже — продолжает атаковать Гарсия на чужой подаче, однако ошибаться она стала.

15:57

Кажется, начала менять ход встречи Гарсия — куда увереннее она стала играть после разговора с отцом. 0:30.

15:55

Гейм-поинт у француженки после ошибки россиянки на приеме.

15:54

30:0 — удачно раскидывает по углам Марию Каролин в этом гейме пока что.

15:53

Поговорила в мини-перерыве с отцом Гарсия — может, хоть это ей поможет войти в игру.

15:51

Тут же, однако, схожую ошибку допускает и сама Гарсия — и это с учетом низкого качества укороченного от Шараповой.

15:52

В итоге очередной гейм достается россиянке — без шансов она пока что выигрывает у Гарсии. Осталось лишь закрепить успех.

15:50

Вышла Мария к сетке после укороченного от соперницы — отлично все было по скорости, но вот в плане техники россиянка ошиблась. 30:15.

15:49

Правда, почти тут же седьмая ракетка мира и вовсе курьезный прием совершает — 15:0.

15:48

Отличная подача Гарсии, не самый лучший прием россиянки — 1:3.

15:47

Красиво и агрессивно играет Шарапова — но не всегда это приносит ей успех. Двойной гейм-поинт у француженки.

15:46

Кажется, наконец-то начала просыпаться и Гарсия — 30:0.

15:45

Впрочем, гейм все же достается именно Шараповой — причем очень легко. 3:0 — тотальная доминация Марии на старте!

15:44

40:15 — могла россиянка взять гейм на своей подаче всухую, однако Гарсии удалась классная контратака.

15:43

А вот Мария сейчас очень хороша — кажется, что именно она на данный момент является седьмой ракеткой мира, а не представительница Франции. 30:0.

15:42

Очень плохо начала Гарсия -— жуткое количество оплошностей она себе пока что позволяет. Например, в решающем розыгрыше во втором гейме он просто допустила двойную ошибку — 0:2!

15:41

Гарсия ошибается на подаче — по тридцати.

15:40

Однако уже в следующем розыгрыше россиянка не оставляет ни шанса сопернице именно благодаря классному приему — 30:15.

15:39

И тут же плохо принимает Мария — 30:0.

15:38

Риск при ударе в левую сторону не приносит Шараповой успеха — 15:0.

15:37

Эйс и гейм на своей подаче — отлично начала россиянка! 1:0!

15:36

Гейм-поинт у Марии.

15:36

Гарсия решила рискнуть, попытавшись на исполнение пробить в самый угол корта, но ошиблась.

15:35

15:15 — после ошибки на подаче Мария берет долгий розыгрыш, заставляя соперницу отправить снаряд в сетку.

15:35

Стартовала игра. Подает россиянка!

15:25

Любопытно, что фаворитом матча у букмекеров является именно Мария — безусловно, радует, что до сих пор верят в россиянку болельщики и эксперты.

15:20

На данный момент Мария идет на 41-й позиции в рейтинге WTA. Что касается Гарсии, то она сейчас является седьмой ракеткой мира.

15:15

В последний раз Шарапова выигрывала какой-либо турнир еще в минувшем году — экс-первая ракетка мира победила на первенстве в Тяньцзине.

15:10

Для 31-летней Марии этот матч станет первым с начала марта — на Международный женский день россиянка уступила в рамках первого круга турнира в Индиан-Уэллсе японке Наоми Осаке (4:6; 4:6).

15:05

Отметим, что сам матч начнется примерно в 15:30 по московскому времени.

15:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира в Штутгарте встретится с Каролин Гарсией из Франции. А мы будем следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.