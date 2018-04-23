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Мхитарян отправил Саргсяна в отставку

Почему Саргсян покинул пост премьера Армении

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян Reuters
Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян
Массовые протесты в Армении против премьер-министра Сержа Саргсяна продолжаются уже около двух недель. Оппозиционное движение поддержал бывший нападающий московского «Спартака» и сборной страны Юра Мовсисян, который выступил против полицейского насилия над митингующими, а полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян призвал разрешить ситуацию мирным путем. Вскоре после обращения Мхитаряна Саргсян подал в отставку.

После двух недель непрекращающихся протестов населения против избрания бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра чиновник решил подать в отставку.

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«Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер протестующих, отправленный в СИЗО, но затем освобожденный. — «Газета.Ru») был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

Напомним, политический деятель в течение десяти лет являлся президентом страны, и по истечении двух сроков его правления жители высказывали недовольство низким уровнем заработной платы и пенсии, а также недостаточным количеством рабочих мест.

Тем не менее парламент Армении 17 апреля 2018 года избрал Саргсяна на должность премьер-министра, что вызвало массовые протесты в стране, которые жестко пресекались силами правопорядка.

К оппозиционному движению «Мой Шаг» присоединились в том числе известные футболисты — например, бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Армении Юра Мовсисян,

ныне выступающий за шведский «Юргорден».

«Эта фотография лучше всего описывает нашу нацию. Люди едины. Стоят плечом к плечу. Неважно, какого ты возраста или пола.

Полицейские, прекратите насилие по отношению к братьям и сестрам.

Наша нация — это одна команда, и чтобы быть великой нацией, мы должны стать великой командой», — написал нападающий на своей странице в социальной сети Facebook, прибавив хэштеги #Остановитеполицейскуюжестокость, #Едины, #Любовь, #Мир, #Вместе, #ОднаНация и #Армения.

К движению против избрания Саргсяна присоединился также бывший защитник сборной Армении Роберт Арзуманян, игравший в России за «СКА-Энергию» с «Амкаром», и экс-полузащитник сборной Левон Пачаджян.

Лидер движения «Мой шаг» Пашинян даже зачитывал имена этих игроков на одном из митингов, который проходил на Площади Республики в Ереване, и публично обращался к, пожалуй, самому известному армянскому футболисту на данный момент — Генриху Мхитаряну.

«Генрих, посмотри, что происходит», — говорил Пашинян.

Вскоре полузащитник лондонского «Арсенала» отреагировал на обращение с родины, разместив в своем фейсбуке краткое сообщение, по которому, впрочем, не было ясно, чью сторону он занял.

«Я — сын своего народа, и очень горжусь этим. Жизнь каждого армянина для меня превыше всего.

Посему прошу и призываю всех проявить благоразумие и разрешить ситуацию только мирным путем. Соотечественники, я с вами», — написал Мхитарян, завершив сообщение эмодзи трех сердец в цветах Армении.

Протестанты в течение двух недель блокировали улицы и здания правительства, и полиция была вынуждена задерживать по несколько десятков, а иногда и целые сотни человек, как сообщают местные СМИ.

Активисты движения «Мой шаг» действовали так называемым сетевым способом: по мысли их вдохновителя Пашиняна, они должны были на время захватывать здания и призывать сотрудников подключаться к борьбе против власти Саргсяна. Также протестующие временно останавливали движение транспорта на оживленных улицах различных городов Армении и организовывали митинги.

Спустя буквально два часа после поста Мхитаряна с просьбой разрешить эту ситуацию мирным путем Саргсян объявил о своей отставке.

Трудно сказать, насколько на решение бывшего президента Армении повлияли слова известного спортсмена, однако они явно дали понять, что ситуация зашла уже слишком далеко.

Еще одним доказательством печального положения Саргсяна послужило то, что на улицах Еревана к протестующим постепенно начали присоединяться люди в военной форме, как сообщает «РИА Новости».

23 апреля протесты в Армении прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заверил, что страна не собирается каким-либо образом влиять на происходящее.

«Это исключительно внутреннее дело Армении, это все, что я могу сказать», — подчеркнул Песков.

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