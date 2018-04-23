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Убить Биллом: рекорды «Ак Барса» и Зарипова

«Ак Барс» в третий раз выиграл Кубок Гагарина, обыграв ЦСКА

Празднование в чемпионской раздевалке «Ак Барса» РИА Новости
Празднование в чемпионской раздевалке «Ак Барса»
Казанский «Ак Барс» в третий раз в истории КХЛ завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии со счетом 4-1 московский ЦСКА, считавшийся фаворитом. Форвард казанцев Данис Зарипов завоевал свой пятый Кубок за десять лет существования Континентальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» подводит итоги.

Кубок Татарина

Казанский «Ак Барс» триумфально завершил самый странный сезон за всю десятилетнюю историю существования Континентальной хоккейной лиги. Безоговорочными фаворитами турнира не только казались, но и были питерский СКА и московский ЦСКА, «в интересах сборной» оставившие выжженную землю там, где существовали понятия равенство возможностей, здоровая конкуренция и спортивный интерес.

Два толстосума из столиц, собравшие феноменальные по меркам КХЛ составы, прошлись катком по регулярному чемпионату, в котором СКА уверенно завоевал Кубок Президента за общую победу, а ЦСКА финишировал вторым с хорошим отрывом.

Полуфинал Кубка Гагарина, в котором армейцы Санкт-Петербурга и Москвы сошлись в очной серии, называли досрочным финалом, а руководители этих клубов запускали идею на будущее вместо плей-офф по конференциям запустить перекрестный, дабы их машины по завоеванию побед не могли встретиться до общего финала…

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Что было дальше, всем известно: ЦСКА вышел победителем из западного финала, но в главном ничего не смог поделать с командой опытного Зинэтулы Билялетдинова.

4-1 в серии, и «Ак Барс» становится уже трехкратным обладателем Кубка Гагарина, выходя на первое место по числу завоеваний главного трофея КХЛ и давая повод великолепному Данису Зарипову сказать следующие слова:

«Думаю, после третьего раза руководство, наверное, задумается, чтобы переименовать его в Кубок Татарина»,

— цитирует нападающего «Чемпионат».

Зарипов – легенда

Что касается самого Зарипова, то он только подтвердил свой статус безусловной легенды Континентальной хоккейной лиги. Главной легенды.

«Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина в третий раз и является абсолютным рекордсменом среди клубов, у Зарипова же в коллекции уже пять золотых походов!

В 2008 и 2009 году он взял первые два Кубка с «Ак Барсом», в 2014 и 2016 побеждал с магнитогорским «Металлургом», а теперь еще раз взял трофей с казанским клубом.

Кроме того, на счету Зарипова еще прошлогодний проигранный финал против СКА в составе «Магнитки», причем Данис сражался с санкт-петербургской армией едва ли не в одиночку, став в том сезоне лучшим снайпером плей-офф.

А ведь нынешнего триумфа могло не быть, ведь перед началом сезона форвард был дисквалифицирован на два года за допинг. «Ак Барс», куда он летом вернулся из «Магнитки», не бросил своего ветерана, и в ноябре юристам удалось доказать невиновность бомбардира, что спасло ему сезон.

Золотой капканостроитель Билл

Зарипов в «Ак Барсе»-2018 был важным, но все-таки только одним из чемпионских винтиков. Не меньший вклад в победу внесли лучший игрок и бомбардир Кубка Гагарина Джастин Азеведо, его партнер по звену Иржи Секач, загадочный, но суперталантливый Владимир Ткачев, списанные за океаном Станислав Галиев и Антон Ландер и, конечно же, вернувшийся в Россию и привезший с собой свой образцовый профессионализм суперветеран Андрей Марков.

Перечислять можно и дальше и упомянуть, например, наконец нашедшего себя голкипера Эмиля Гарипова и автора золотого гола в последнем матче защитника Роба Клинхаммера с его солидным энхаловским опытом.

Но главным творцом успеха казанской команды стал все же ее главный тренер. Зинэтула Билялетдинов получил в Казани еще один шанс после безоговорочного поражения в финале Востока от «Металлурга» в прошлом году.

Тогда казалось, что песня специалиста, исповедующего крайне непривлекательный для зрителей, а значит в восприятии со стороны, по умолчанию, устаревший (когда нет результата) хоккей, спета.

Но руководство «Ак Барса» проявило мудрость, не стало устраивать перестройки, сохранила пост за Биллом, точечно укрепив коллектив, и матерый специалист построил чемпионскую команду тогда, когда этого практически никто не ожидал.

Билялетдинов опирался на свои базовые ценности: предельно дисциплинированнуя игру в обороне, выстраиваемую за счет ограничений, накладываемых на форвардов, и общей дисциплины; работу спецбригад; опыт и мастерство лидеров и подчинение интересов каждого в клубе общей цели.

«Ак Барс» где надо строил капканы, но при этом те же Ткачев, Азеведо и Зарипов получали возможность творить, чем успешно и занимались.

Билл оказался не только самым сильным тренером в КХЛ, но и самым хитрым. Пока СКА и ЦСКА посвящали сезон Олимпиаде и клали все на алтарь достижения результата в противостоянии с восьмыми составами Канады с США и финальной битве с не самой оптимальной сборной Германии (например, вместо Пхенчхана в НХЛ выступал лучший немецкий хоккеист Леон Драйзайтль), выигранной в овертайме, казанский клуб работал на Кубок Гагарина.

Казус ЦСКА

В итоге СКА не хватило эмоций и сил, чтобы пройти скучной и безыдейный (если не считать игравшего с травмой Кирилла Капризова), но идеально готовый физически ЦСКА, а армейцы Москвы вновь столкнулись с тем, что лучших команд Востока недостаточно просто перебегать.

Это немного похоже на дежавю. Финал-2016, куда ЦСКА вышел, перешагнув тоже через главного фаворита плей-офф и действующего обладателя Кубка Гагарина на тот момент в лице СКА, где сам был явным фаворитом, и где уступил команде Даниса Зарипова…

Тогда это был магнитогорский «Металлург», теперь «Ак Барс», но суть не меняется. Лучшая команда Востока – это всегда кто-то из них (зачеркнуто) опытный и матерый коллектив с сильными лидерами, знающими, что делать в решающих матчах.

Курбан Бердыев наверняка назвал бы таких в раздевалке «мужиками», впрочем, не надо быть Бердыевым, чтобы понять это.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сказал после поражения в пятой игре, что его хоккеистам не хватило опыта решающих матчей. И, как бы смешно это ни звучало, наставник красно-синих в общем-то прав.

А еще смешнее звучит фраза, что опыт не купишь, но в целом примерно так и есть. Тот же Зарипов вряд ли поедет играть в Москву или Петербург, какие бы деньги ему не предложили. Да и других лидеров «Ак Барс» в состоянии удержать. Не заманили же Ткачева в Питер даже перспективой сыграть в Пхенчхане!

Возвращаясь к ЦСКА, московская команда тоже установила уникальное пока достижение. Она сейчас является единственной в КХЛ, кто выходил в финал Кубка Гагарина более одного раза, но так и не брал пока главный приз.

И хотя понятно, что летом столичный клуб станет еще толще в плане мастерства своих хоккеистов, есть ощущение, что это ему не поможет. ЦСКА не взял Кубок Гагарина даже когда у него был Александр Радулов, а сейчас личности такого масштаба в команде нет и в новом сезоне ее особенно негде взять (Капризов все еще слишком молод для такой роли).

Неизвестность впереди

Перед стартом сезона многие говорили, что все жертвы ради Олимпиады окупятся тем, что в случае победы в Пхенчхане в российском хоккее наступит «оттепель», и руководство КХЛ наконец вспомнит о декларировавшихся целях лиги в момент ее создания.

Не очень понятно, на чем основывался оптимизм, и реальность, конечно, оказалась совсем иной. Победа в Южной Корее обернулась программными заявлениями Владислава Третьяка и Романа Ротенберга, сводившимися к тому, что раз «красная машина» выиграла золото, то все, сделанное за последние четыре года, было правильным.

После Пхенчхана мы успели узнать о том, что введение жесткого потолка зарплат откладывается (как минимум) на сезон, услышать предложение о введении перекрестного плей-офф (возможно, своей победой «Ак Барсу» и удастся избавить нас от этого фарса) и все в таком духе.

А еще революция первой, как это и бывает в истории, погребла под собой своих же героев. Ну, если посчитать за революцию то, что делали с КХЛ ради Олимпиады.

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, приведший национальную команду страны к заветному олимпийскому золоту, после вылета от ЦСКА в финале Запада узнал, что главная команда России на самом деле не сборная, а СКА.

Специалист с латвийскими корнями и немецким паспортом после – давайте называть вещи своими именами – провала в плей-офф успел на почве поражения поругаться с руководством СКА (то есть всего хоккея страны) и скоропостижно ушел в отставку с обоих постов.

Что ж, теперь на вроде бы рыбном месте (которое в мгновение ока может превратиться в вулкан) одновременного главного тренера сборной России и СКА будет Илья Воробьев. Это очень перспективный и интересный специалист со своим подходом, опытом работе в штабе национальной команды и личной тренерской победе в Кубке Гагарина. Будет как минимум интересно.

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