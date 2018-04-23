Убить Биллом: рекорды «Ак Барса» и Зарипова

Кубок Татарина

Казанский «Ак Барс» триумфально завершил самый странный сезон за всю десятилетнюю историю существования Континентальной хоккейной лиги. Безоговорочными фаворитами турнира не только казались, но и были питерский СКА и московский ЦСКА, «в интересах сборной» оставившие выжженную землю там, где существовали понятия равенство возможностей, здоровая конкуренция и спортивный интерес.

Два толстосума из столиц, собравшие феноменальные по меркам КХЛ составы, прошлись катком по регулярному чемпионату, в котором СКА уверенно завоевал Кубок Президента за общую победу, а ЦСКА финишировал вторым с хорошим отрывом.

Полуфинал Кубка Гагарина, в котором армейцы Санкт-Петербурга и Москвы сошлись в очной серии, называли досрочным финалом, а руководители этих клубов запускали идею на будущее вместо плей-офф по конференциям запустить перекрестный, дабы их машины по завоеванию побед не могли встретиться до общего финала…

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Что было дальше, всем известно: ЦСКА вышел победителем из западного финала, но в главном ничего не смог поделать с командой опытного Зинэтулы Билялетдинова.

4-1 в серии, и «Ак Барс» становится уже трехкратным обладателем Кубка Гагарина, выходя на первое место по числу завоеваний главного трофея КХЛ и давая повод великолепному Данису Зарипову сказать следующие слова:

«Думаю, после третьего раза руководство, наверное, задумается, чтобы переименовать его в Кубок Татарина»,

— цитирует нападающего «Чемпионат».

Зарипов – легенда

Что касается самого Зарипова, то он только подтвердил свой статус безусловной легенды Континентальной хоккейной лиги. Главной легенды.

«Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина в третий раз и является абсолютным рекордсменом среди клубов, у Зарипова же в коллекции уже пять золотых походов!

В 2008 и 2009 году он взял первые два Кубка с «Ак Барсом», в 2014 и 2016 побеждал с магнитогорским «Металлургом», а теперь еще раз взял трофей с казанским клубом.

Кроме того, на счету Зарипова еще прошлогодний проигранный финал против СКА в составе «Магнитки», причем Данис сражался с санкт-петербургской армией едва ли не в одиночку, став в том сезоне лучшим снайпером плей-офф.

А ведь нынешнего триумфа могло не быть, ведь перед началом сезона форвард был дисквалифицирован на два года за допинг. «Ак Барс», куда он летом вернулся из «Магнитки», не бросил своего ветерана, и в ноябре юристам удалось доказать невиновность бомбардира, что спасло ему сезон.

Золотой капканостроитель Билл

Зарипов в «Ак Барсе»-2018 был важным, но все-таки только одним из чемпионских винтиков. Не меньший вклад в победу внесли лучший игрок и бомбардир Кубка Гагарина Джастин Азеведо, его партнер по звену Иржи Секач, загадочный, но суперталантливый Владимир Ткачев, списанные за океаном Станислав Галиев и Антон Ландер и, конечно же, вернувшийся в Россию и привезший с собой свой образцовый профессионализм суперветеран Андрей Марков.

Перечислять можно и дальше и упомянуть, например, наконец нашедшего себя голкипера Эмиля Гарипова и автора золотого гола в последнем матче защитника Роба Клинхаммера с его солидным энхаловским опытом.

Но главным творцом успеха казанской команды стал все же ее главный тренер. Зинэтула Билялетдинов получил в Казани еще один шанс после безоговорочного поражения в финале Востока от «Металлурга» в прошлом году.

Тогда казалось, что песня специалиста, исповедующего крайне непривлекательный для зрителей, а значит в восприятии со стороны, по умолчанию, устаревший (когда нет результата) хоккей, спета.

Но руководство «Ак Барса» проявило мудрость, не стало устраивать перестройки, сохранила пост за Биллом, точечно укрепив коллектив, и матерый специалист построил чемпионскую команду тогда, когда этого практически никто не ожидал.

Билялетдинов опирался на свои базовые ценности: предельно дисциплинированнуя игру в обороне, выстраиваемую за счет ограничений, накладываемых на форвардов, и общей дисциплины; работу спецбригад; опыт и мастерство лидеров и подчинение интересов каждого в клубе общей цели.

«Ак Барс» где надо строил капканы, но при этом те же Ткачев, Азеведо и Зарипов получали возможность творить, чем успешно и занимались.

Билл оказался не только самым сильным тренером в КХЛ, но и самым хитрым. Пока СКА и ЦСКА посвящали сезон Олимпиаде и клали все на алтарь достижения результата в противостоянии с восьмыми составами Канады с США и финальной битве с не самой оптимальной сборной Германии (например, вместо Пхенчхана в НХЛ выступал лучший немецкий хоккеист Леон Драйзайтль), выигранной в овертайме, казанский клуб работал на Кубок Гагарина.

Казус ЦСКА

В итоге СКА не хватило эмоций и сил, чтобы пройти скучной и безыдейный (если не считать игравшего с травмой Кирилла Капризова), но идеально готовый физически ЦСКА, а армейцы Москвы вновь столкнулись с тем, что лучших команд Востока недостаточно просто перебегать.

Это немного похоже на дежавю. Финал-2016, куда ЦСКА вышел, перешагнув тоже через главного фаворита плей-офф и действующего обладателя Кубка Гагарина на тот момент в лице СКА, где сам был явным фаворитом, и где уступил команде Даниса Зарипова…

Тогда это был магнитогорский «Металлург», теперь «Ак Барс», но суть не меняется. Лучшая команда Востока – это всегда кто-то из них (зачеркнуто) опытный и матерый коллектив с сильными лидерами, знающими, что делать в решающих матчах.

Курбан Бердыев наверняка назвал бы таких в раздевалке «мужиками», впрочем, не надо быть Бердыевым, чтобы понять это.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сказал после поражения в пятой игре, что его хоккеистам не хватило опыта решающих матчей. И, как бы смешно это ни звучало, наставник красно-синих в общем-то прав.

А еще смешнее звучит фраза, что опыт не купишь, но в целом примерно так и есть. Тот же Зарипов вряд ли поедет играть в Москву или Петербург, какие бы деньги ему не предложили. Да и других лидеров «Ак Барс» в состоянии удержать. Не заманили же Ткачева в Питер даже перспективой сыграть в Пхенчхане!

Возвращаясь к ЦСКА, московская команда тоже установила уникальное пока достижение. Она сейчас является единственной в КХЛ, кто выходил в финал Кубка Гагарина более одного раза, но так и не брал пока главный приз.

И хотя понятно, что летом столичный клуб станет еще толще в плане мастерства своих хоккеистов, есть ощущение, что это ему не поможет. ЦСКА не взял Кубок Гагарина даже когда у него был Александр Радулов, а сейчас личности такого масштаба в команде нет и в новом сезоне ее особенно негде взять (Капризов все еще слишком молод для такой роли).

Неизвестность впереди

Перед стартом сезона многие говорили, что все жертвы ради Олимпиады окупятся тем, что в случае победы в Пхенчхане в российском хоккее наступит «оттепель», и руководство КХЛ наконец вспомнит о декларировавшихся целях лиги в момент ее создания.

Не очень понятно, на чем основывался оптимизм, и реальность, конечно, оказалась совсем иной. Победа в Южной Корее обернулась программными заявлениями Владислава Третьяка и Романа Ротенберга, сводившимися к тому, что раз «красная машина» выиграла золото, то все, сделанное за последние четыре года, было правильным.

После Пхенчхана мы успели узнать о том, что введение жесткого потолка зарплат откладывается (как минимум) на сезон, услышать предложение о введении перекрестного плей-офф (возможно, своей победой «Ак Барсу» и удастся избавить нас от этого фарса) и все в таком духе.

А еще революция первой, как это и бывает в истории, погребла под собой своих же героев. Ну, если посчитать за революцию то, что делали с КХЛ ради Олимпиады.

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок, приведший национальную команду страны к заветному олимпийскому золоту, после вылета от ЦСКА в финале Запада узнал, что главная команда России на самом деле не сборная, а СКА.

Специалист с латвийскими корнями и немецким паспортом после – давайте называть вещи своими именами – провала в плей-офф успел на почве поражения поругаться с руководством СКА (то есть всего хоккея страны) и скоропостижно ушел в отставку с обоих постов.

Что ж, теперь на вроде бы рыбном месте (которое в мгновение ока может превратиться в вулкан) одновременного главного тренера сборной России и СКА будет Илья Воробьев. Это очень перспективный и интересный специалист со своим подходом, опытом работе в штабе национальной команды и личной тренерской победе в Кубке Гагарина. Будет как минимум интересно.

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