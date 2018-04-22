«Сказал Мусе, что мы не друзья, — и это помогло»

Московский ЦСКА одержал непростую волевую победу над «Краснодаром» в 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и вплотную приблизился к своей цели — попасть в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Главным героем вечера стал нападающий Ахмед Муса, забивший два мяча в последние 20 минут матча.

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Черно-зеленым хватило сил только на один гол в начале второго тайма, после чего они начали все больше упускать нити игры из своих рук и в итоге не увезли из Москвы даже ничью. Стоит отметить, что

«быки» были изрядно ослаблены отсутствием Федора Смолова, который пропускал игру из-за перебора желтых карточек, а на 16-й минуте они потеряли еще одного ключевого игрока — Олега Шатова.

Арендованный у «Зенита» полузащитник почувствовал сильную боль в икроножной мышце и попросил замену. На скамейке ему привязали к ноге огромный кусок льда, и хавбек, прихрамывая, удалился в подтрибунное помещение.

Несмотря на эту неожиданную потерю, «Краснодар» продолжил нагнетать атмосферу у ворот москвичей, и на 54-й минуте Юрий Газинский открыл счет, перед этим красиво обыгравшись в «стеночку» с Вандерсоном прямо в штрафной ЦСКА. Акинфеев кинулся навстречу полузащитнику «Краснодара», но тот хладнокровно пробил над капитаном армейцев.

Однако неожиданный гол Мусы, который на 73-й минуте попал в правую «девятку» от перекладины, сбил «быков» с толку.

После этого армейцы захватили инициативу, что вылилось в глупую ошибку Виктора Классона, который подарил мяч Мусе перед своей штрафной и фактически организовал второй гол нигерийца, ставший победным для ЦСКА.

После встречи автор дубля заявил, что нисколько не сомневался в итоговой победе своей команды. «Я был уверен, что мы все равно выиграем встречу. Переломный момент — это, наверное, первый гол.

После того как счет стал равным, я уже был абсолютно уверен, что вырвем победу. Мы для себя решили, что будем бороться до конца матча.

У нас уже нет права терять очки, поэтому решили, что приложим все силы, умрем на поле, но обязательно добудем три очка. Так и получилось», — рассказал нападающий в эфире телеканала «Наш футбол».

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко предположил, что Мусу вдохновил недавний конфликт с ним: в проигранном матче с «Динамо» (1:2) наставник заменил нигерийца, после чего тот отказался пожимать ему руку.

«Была тяжелая игра, но замены помогли перевернуть ход матча. Хочу снова отметить характер команды, которая смогла вытянуть матч, играя в таком плотном графике.

У Мусы в последних трех матчах три гола и две голевые передачи?

После того, как я его заменил с «Динамо», и мы пообщались на повышенных тонах, у нас был разговор. Я сказал, что он мне не друг, что буду требовать с него много.

Это помогло. Если надо будет, снова вступим в перепалку!» — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Также Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом». «После того, как мы играли через два дня на третий, надо было быстро переключаться на следующую игру. Матч с «Зенитом» еще далеко — через неделю.

Надо хорошо восстановиться и подготовиться. Очень важным будет и наш матч, и игры конкурентов.

Надо подойти в хорошем состоянии к игре против «Зенита» и восстановить Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума», — подчеркнул наставник.

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев посетовал на то, что его подопечные пропускали мячи в тот момент, когда эпизод, казалось «уже был доигран».

«Во втором тайме мы стали лучше действовать на подборах и при организации атак, больше играть вперед, чаще находить игроков, которые располагались между линиями.

Во многом благодаря этому забили, могли забить еще, игра шла под нашим контролем. Но ЦСКА забил дважды, когда эпизоды вроде уже были доиграны.

В одном случае Муса подобрал мяч, в другом неудачно сыграл Классон. Таким образом, в ситуациях, которые ничего не предвещали, пропустили два мяча», — подытожил Мусаев.

Напоследок специалист пообещал не опускать рук и бороться за попадание в Лигу чемпионов — для этого нужно финишировать хотя бы на третьем месте в чемпионате России.

«Поражения у всех бывают. Я думаю, нас это не выбьет из колеи. Наоборот, будет стимул еще больше работать, лучше готовиться к следующим матчам.

В спорте нужно ставить самые максимальные задачи. На сегодняшний момент это Лига чемпионов, и мы сделаем все, чтобы туда попасть», — заверил наставник.

Автор единственного гола «Краснодара» Юрий Газинский после встречи заявил, что команде очень не хватало в атаке дисквалифицированного Смолова.

«Первый тайм мы провели не лучшим образом и позволили ЦСКА доминировать, а вот во втором мы выровняли игру. Нам удалось забить первыми, но затем ЦСКА дожал нас и забил два мяча. Конечно, ничья была бы более приятным результатом для нас.

Безусловно, нам не хватало Смолова, он ведь лидер команды», — отметил Газинский.

После этой встречи ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на чистое второе место в таблице РФПЛ, обогнав московский «Спартак» (50),

у которого, впрочем, еще есть матч в запасе. «Краснодар» остался при своих 47 очках на пятом месте, которое он уже вряд ли потеряет: ближайший преследователь екатеринбургский «Урал» отстает от «быков» на 11 баллов.

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