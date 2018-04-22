Загадочная история: как «Вашингтон» спасает плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 ОТ

Есть ощущение, что лучшая серия этого плей-офф уже идет и — как не грустно признавать — скоро завершится.

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Конечно, магия семиматчевых противостояний может еще большими красками раскрыться и на более поздней стадии, однако пока что в такой вариант поверить достаточно сложно: слишком уж эпичной получается баталия «Вашингтона» и «Коламбуса».

Обосновать сие утверждение достаточно просто одними лишь фактами:

четыре (!) из пяти встреч отчетной серии завершались овертаймами, команды на двоих взяли лишь один домашний поединок, а «качели» противостояния качнулись столь сильно, что Александр Овечкин и компания, стоявшие на краю пропасти после двух кряду поражений на своем льду, уже ведут 3-2!

К слову, возможно, именно характер «столичных» и является одной из главных «фишек» битвы соперников по первому раунду — не будь его (или будь «Кэпиталз» чуть более подготовленной к сложностям плей-офф командой), вероятно, подобной феерии бы и не случилось.

В пятом матче, проходившем в Вашингтоне, визави вновь удалось устроить какую-то сумасшедшую по своей сути «перестрелку», в ходе которой коллективы поочередно выходили вперед в счете, но в очередной раз так и не определились с лучшим в основное время — пришлось назначать уже почти обыденный овертайм.

Первыми забили во встрече гости — Овечкин в середине дебютного периода совершил неловкую потерю в чужой зоне при игре в большинстве, буквально подарив «Блю Джекетс» отличную контратаку, которую легко реализовал Мэттью Калверт.

Winner takes the series lead.



So this is a great start for the @BlueJacketsNHL. #StanleyCup pic.twitter.com/JK89BniY2o — NHL (@NHL) 21 April 2018

Паритет, впрочем, был восстановлен на «Кэпитал Уан-Арене» уже всего спустя три с небольшим минуты — причем самым курьезным образом.

Справедливости ради, хозяевам в данном эпизоде банально повезло: Никлас Бекстрем отдавал достаточно безынтересный пас вдоль ворот в гущу игроков обеих команд, однако шайба предательски использовала конек одного из «пушкарей» как трамплин, попросту перепрыгнув через Сергея Бобровского.

Уже в начале второй двадцатиминутки «Вашингтон» был впереди — «Коламбус», видимо, решил отдать Овечкину долг за первый в матче гол, совершив еще более непонятный провал в обороне. В результате Евгению Кузнецову после паса Дмитрия Орлова почти через всю площадку оставалось лишь переиграть в ближнем бою соотечественника, что он мастерски и сделал.

А еще через минуту на табло вновь воцарилось равенство: дубль оформил Калверт. Но, естественно, не обошлось без странностей с «подарками» и здесь.

Ти Джей Оши в максимально простой ситуации попросту не смог обработать шайбу, благодаря чему Мэттью получил шанс на импровизированный буллит — и реализовал его одновременно уродливо и филигранно.

Шутка ли, но сначала канадец, уже выбравшись на бросковую позицию, коряво махнул клюшкой мимо снаряда, однако быстро сориентировался и превратил этакий хоккейный «финт Алана Гатагова» в превосходный «спин-мув».

На этом с голами в периоде закончено, впрочем, не было: под самый конец отрезка в большинстве исправился за недавнюю результативную ошибку сам Оши, грамотно сыгравший на пятаке.

Практически такой же получилась и ответная шайба «Коламбуса», кою на свой счет записал Оливер Бьеркстранд в третьей двадцатиминутке — грамотный бросок от синей, качественная игра у ворот и тщетные попытки не допустить гола от вратаря. В общем, классика.

Как оказалось, это попадание стало последним результативным в основное время (несмотря на еще один супермомент у гостей, при которым выдающимся образом сыграл Брэйден Холтби), и был назначен овертайм.

Уже на самом старте экстра-периода заканчивать вообще все обязаны были «столичные» — Джон Карлсон неожиданно оказался в полном одиночестве прямо перед воротами Бобровского, нанес качественный удар, однако голкипер сыграл выше всяких похвал, каким-то чудом отразив шайбу в сторону.

В ответной атаке пропускать могли уже сами «Кэпиталз», допустившие очередной провал в обороне, но вновь на месте был Холтби.

В итоге усилиями вратаря «подача» перешла на сторону «Блю Джекетс», и они с ней не справились: победный гол из небольшой суматохи у ворот Бобровского соорудили Орлов и Бекстрем.

«В третьем периоде мы сыграли неважно, но в овертайме выглядели прилично и добились необходимого результата, — сказал после финальной сирены Овечкин. — Также надо отдать должное бригаде меньшинства и Холтби. Мы одержали важную победу, но теперь надо двигаться дальше и выигрывать еще один раз».

Следующий поединок противостояния, напомним, пройдет уже в Коламбусе, однако выиграть в оном «Вашингтон» не имеет никакого морального права — если такая серия останется без седьмого матча, это будет самым настоящим преступлением против хоккея.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 3:1

Тампа» ожидаемо без особых проблем разобралась с «Нью-Джерси» в первом раунде, завершив серию в пяти матчах. В заключительной встрече противостояния для домашней победы «Лайтнинг» многое сделали россияне Михаил Сергачев и Никита Кучеров, забросившие по шайбе.

Любопытно, что Михаилу в данной ситуации даже удалось установить историческое достижение — именно он теперь является самым молодым автором шайбы «Тампы» в плей-офф НХЛ за все время ее существования.

With a wrist shot like that, it's pretty hard to tell that this was @sergachev31's first #StanleyCup Playoff goal. pic.twitter.com/ZbVEDObqVS — NHL (@NHL) 21 April 2018

Что касается Кучерова, то его гол (победный, кстати) вывел игрока сборной России в рекордсмены клуба по очкам в одной серии плей-офф — в битве с «дьяволами» форвард набрал сумасшедшие десять (5+5) баллов. Также Никита был признан третьей звездой дня.

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:4

Соперник «Тампы» по четвертьфиналу мог определиться в параллельном матче — для этого «Бостону» было достаточно дома обыграть «Торонто».

Однако канадцы — отчасти даже чуть сенсационно — сумели вернуть серию домой, одолев визави благодаря удачной первой половине, которую они выиграли со счетом 4:1.

Главным героем поединка стал Джеймс ван Римсдайк, забросивший победную шайбу, а также ассистировавший в эпизоде с третьим голом.

He's made a living in front of the net.@JVReemer21's also scored some sweet goals there. #StanleyCup pic.twitter.com/Ww5jmYylPy — NHL (@NHL) 22 April 2018

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