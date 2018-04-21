Тяжелая ноша: в Мексике украли кубок Лиги Европы

Компания-спонсор турнира, занимающаяся почтовыми и курьерскими услугами по всему миру, на несколько дней привезла кубок в Мексику в рамках своей партнерской программы с местными филиалами. После представления трофея в местном городке штата Керетаро, он был выставлен перед публикой в Леоне, откуда отправился в следующий пункт назначения.

Но по пути неизвестные напали на кортеж компании и украли кубок.

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Однако местная полиция, которая занялась поиском грабителей, выполнила все оперативно. Уже через два дня после нападения главный трофей турнира, который ранее носил название Кубок УЕФА, был возвращен организаторам спонсорской компании.

«Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры Гуанахуато.

#PGJEInforma Que a travйs de elementos de la @AIC_Guanajuato es recuperada la copa @EuropaLeague tras recibir la denuncia que habнa sido robada del vehнculo que la trasladaba posterior a un evento en @municipio_leon. pic.twitter.com/TF8sKjVRAe — PGJE (@PGJEGUANAJUATO) 20 апреля 2018 г.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила, что был украден именно оригинальный трофей.

Дело в том, что победители ежегодного розыгрыша турнира получают копию кубка. Как сообщили в организации, украденный трофей вернулся к спонсорской компании без повреждений.

Грабители позарились на самый тяжелый кубок в Европе. Вес трофея Лиги Европы составляет 15 кг. Для сравнения, трофей Лиги чемпионов весит в два раза меньше – 7,5 кг.

Кубок второго турнира европейского футбола был создан в одной из мастерских Милана. Его основа вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.

Подробности происшествия и дальнейшую судьбу преступников прокуратура не сообщила.

После четвертьфинальных игр в борьбе за приз Лиги Европы остались четыре представителя из разных стран: лондонский «Арсенал», который встретится с мадридским «Атлетико», и французский «Марсель», оспаривающий выход в финал с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Первые матчи полуфиналов пройдут 26 апреля, ответные через неделю — 3 мая.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы-2017/18 состоится в Лионе 16 мая.

Такая потеря футбольного трофея стала не первой в истории. В декабре 1983 года состоялась названная впоследствии «кража века».

Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, — Кубок Жюля Риме (1873-1956, в 1921-1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в четыре года команде-победительнице чемпионата мира.

«Золотая богиня» была навечно передана Бразилии после победы сборной страны на ЧМ-1970, ставшей уже третьей в истории. Эту кражу в стране карнавалов восприняли как национальный позор и трагедию. Вычислить преступников удалось лишь спустя четыре года.

В составе банды оказался некий банкир, успевший к тому времени переплавить Нику — изящную тридцатисантиметровую статуэтку весом 1,8 кг — в несколько слитков золота.

Нынешний кубок, изображенный в виде двух человеческих фигур, подпирающих Землю, планируют вручать до 2038 года, пока на его основании будет место для надписей команд-победительниц.

А вот другой трофей «старшего брата» Лиги Европы — «ушастый Кубок» Лиги чемпионов — 21 апреля прибыл в столицу Украины. После его представления жителям Киева, трофей отправится в тур по стране.

Участниками торжественного мероприятия стали мэр города Виталий Кличко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, а также послы мужского и женского финалов Лиги чемпионов сезона-2017/18 Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

Кубок Лиги чемпионов побывает в Херсоне, в Мариуполе, Харькове, Днепре, Одессе и во Львове.

Финальная игра главного европейского турнира пройдет в Киеве на арене, которая носит название — Национальный спортивный комплекс «Олимпийский». Встреча состоится 26 мая.

После сумасшедших четвертьфинальных поединков в борьбе, как и в турнире рангом ниже, остались четыре представителя четырех стран. Мюнхенская «Бавария» поспорит за выход в финал с мадридским «Реалом», а английский «Ливерпуль» встретится с итальянской «Ромой».

Первые матчи полуфиналов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные поединки — 1 и 2 мая.

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