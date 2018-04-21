Тяжелая ноша: в Мексике украли кубок Лиги Европы

Курсы валют$ 61.39 (+0.029) 75.40 (-0.003)
Москва: +3°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
14:30
Вест Бромвич АльбионЛиверпуль
2:2
закончен
17:00
УотфордКристал Пэлас
0:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
16:30
РубинРостов
1:1
закончен
19:00
АнжиУрал
0:1
закончен
Кубок Англии
19:15
Манчестер ЮнайтедТоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
Кубок Испании
22:30
СевильяБарселона
0:5
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьТюмень
0:2
закончен
14:00
ОренбургДинамо СПб
4:3
закончен
14:00
ЕнисейТомь
3:2
закончен
15:00
Спартак-2Волгарь
2:3
закончен
16:00
ФакелОлимпиец
4:1
закончен
17:00
Зенит-2Крылья Советов
0:2
закончен
17:00
Ротор-ВолгоградЛуч-Энергия
4:2
закончен
21:00
БалтикаХимки
0:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарХетафе
0:1
закончен
17:15
СельтаВаленсия
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Сталь КЗирка
1:1
закончен
14:00
ЧерноморецАлександрия
1:3
закончен
17:00
Шахтёр ДВорскла
4:2
закончен
Италия / Серия А
16:00
СПАЛРома
0:3
закончен
19:00
СассуолоФиорентина
1:0
закончен
21:45
МиланБеневенто
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
РБ ЛейпцигХоффенхайм
2:5
закончен
16:30
Айнтрахт ФГерта
0:3
закончен
16:30
ГамбургФрайбург
1:0
закончен
16:30
Ганновер-96Бавария
0:3
закончен
16:30
ШтутгартВердер
2:0
закончен
19:30
Боруссия ДБайер
4:0
закончен
Франция / Лига 1
18:00
МарсельЛилль
5:1
закончен
21:00
АмьенСтрасбург
3:1
закончен
21:00
ГенгамМонако
3:1
закончен
21:00
МетцКан
1:1
закончен
21:00
ТулузаАнже
2:0
закончен
Еврохоккейтур
15:20
ЧехияШвеция
3:1
закончен
19:15
РоссияФинляндия
1:2
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскДинамо М
0:0
1 тайм
14:00
АрсеналЗенит
не начался
16:30
ТосноАмкар
не начался
16:30
ЦСКАКраснодар
не начался
19:00
Локомотив МУфа
не начался
Испания / Примера
13:00
ЖиронаЭспаньол
не начался
17:15
МалагаРеал Сосьедад
не начался
19:30
Лас-ПальмасАлавес
не начался
21:45
Атлетико МБетис
не начался
Италия / Серия А
13:30
КальяриБолонья
не начался
16:00
УдинезеКротоне
не начался
16:00
КьевоИнтер М
не начался
16:00
ЛациоСампдория
не начался
16:00
АталантаТорино
не начался
21:45
ЮвентусНаполи
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:30
ТамбовШинник
не начался
17:00
КубаньАвангард К
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналВест Хэм Юнайтед
не начался
15:30
Сток СитиБёрнли
не начался
18:30
Манчестер СитиСуонси Сити
не начался
Франция / Лига 1
16:00
НиццаМонпелье
не начался
18:00
Сент-ЭтьенТруа
не начался
22:00
БордоПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
АугсбургМайнц
не начался
19:00
КёльнШальке-04
не начался
Кубок Англии
17:00
ЧелсиСаутгемптон
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗаряМариуполь
не начался
14:00
Олимпик ДКарпаты
не начался
17:00
ВересДинамо К
не начался
U18 ЧМ / 2018
13:30
Финляндия U18Россия U18
не начался
Еврохоккейтур
15:20
ЧехияРоссия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсЦСКА
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей УНИКС
не начался
12:00
Астана Калев
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Парма
не начался
16:00
Автодор ВЭФ
не начался
17:00
Нижний Новгород Зенит
не начался
Россия / Премьер-Лига
19:30
Спартак МАхмат
не начался
Италия / Серия А
21:45
ДженоаВерона
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
ЭвертонНьюкасл Юнайтед
не начался
Испания / Примера
22:00
Атлетик БЛеванте
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

Тяжелая ноша: в Мексике украли кубок Лиги Европы

Полиция Мексики нашла похищенный кубок Лиги Европы

Кубок Лиги Европы Интернет
Кубок Лиги Европы
В мексиканском городе Леон был украден трофей второго по значимости европейского клубного турнира — Лиги Европы. Но полиции, к счастью, быстро удалось его вернуть. «Газета.Ru» рассказывает о случившемся.

Компания-спонсор турнира, занимающаяся почтовыми и курьерскими услугами по всему миру, на несколько дней привезла кубок в Мексику в рамках своей партнерской программы с местными филиалами. После представления трофея в местном городке штата Керетаро, он был выставлен перед публикой в Леоне, откуда отправился в следующий пункт назначения.

Но по пути неизвестные напали на кортеж компании и украли кубок.

Реклама

Однако местная полиция, которая занялась поиском грабителей, выполнила все оперативно. Уже через два дня после нападения главный трофей турнира, который ранее носил название Кубок УЕФА, был возвращен организаторам спонсорской компании.

«Благодаря управлению уголовного розыска штата Гуанахуато кубок Лиги Европы, который был украден из транспортного средства в Леоне, был найден», — говорится в сообщении генеральной прокуратуры Гуанахуато.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердила, что был украден именно оригинальный трофей.

Дело в том, что победители ежегодного розыгрыша турнира получают копию кубка. Как сообщили в организации, украденный трофей вернулся к спонсорской компании без повреждений.

Грабители позарились на самый тяжелый кубок в Европе. Вес трофея Лиги Европы составляет 15 кг. Для сравнения, трофей Лиги чемпионов весит в два раза меньше – 7,5 кг.

Кубок второго турнира европейского футбола был создан в одной из мастерских Милана. Его основа вырезана из мрамора, на ней изображены флаги стран, клубы из которых участвуют в розыгрыше турнира.

Подробности происшествия и дальнейшую судьбу преступников прокуратура не сообщила.

После четвертьфинальных игр в борьбе за приз Лиги Европы остались четыре представителя из разных стран: лондонский «Арсенал», который встретится с мадридским «Атлетико», и французский «Марсель», оспаривающий выход в финал с австрийским «Ред Булл Зальцбург».

Первые матчи полуфиналов пройдут 26 апреля, ответные через неделю — 3 мая.

Напомним, что финальный матч Лиги Европы-2017/18 состоится в Лионе 16 мая.

Такая потеря футбольного трофея стала не первой в истории. В декабре 1983 года состоялась названная впоследствии «кража века».

Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, — Кубок Жюля Риме (1873-1956, в 1921-1954 годах президента ФИФА), присуждаемый раз в четыре года команде-победительнице чемпионата мира.

«Золотая богиня» была навечно передана Бразилии после победы сборной страны на ЧМ-1970, ставшей уже третьей в истории. Эту кражу в стране карнавалов восприняли как национальный позор и трагедию. Вычислить преступников удалось лишь спустя четыре года.

В составе банды оказался некий банкир, успевший к тому времени переплавить Нику — изящную тридцатисантиметровую статуэтку весом 1,8 кг — в несколько слитков золота.

Нынешний кубок, изображенный в виде двух человеческих фигур, подпирающих Землю, планируют вручать до 2038 года, пока на его основании будет место для надписей команд-победительниц.

А вот другой трофей «старшего брата» Лиги Европы — «ушастый Кубок» Лиги чемпионов — 21 апреля прибыл в столицу Украины. После его представления жителям Киева, трофей отправится в тур по стране.

Участниками торжественного мероприятия стали мэр города Виталий Кличко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, а также послы мужского и женского финалов Лиги чемпионов сезона-2017/18 Андрей Шевченко и Ия Андрущак.

Кубок Лиги чемпионов побывает в Херсоне, в Мариуполе, Харькове, Днепре, Одессе и во Львове.

Финальная игра главного европейского турнира пройдет в Киеве на арене, которая носит название — Национальный спортивный комплекс «Олимпийский». Встреча состоится 26 мая.

После сумасшедших четвертьфинальных поединков в борьбе, как и в турнире рангом ниже, остались четыре представителя четырех стран. Мюнхенская «Бавария» поспорит за выход в финал с мадридским «Реалом», а английский «Ливерпуль» встретится с итальянской «Ромой».

Первые матчи полуфиналов состоятся 24 и 25 апреля. Ответные поединки — 1 и 2 мая.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».