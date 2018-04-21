Подросток убил российскую велогонщицу

21 апреля Плужникова выехала на велопрогулку в Архипо-Осиповке близ Геленджика. Автомобиль, за рулем которого находился 17-летний подросток без прав на вождение, вылетел на встречную полосу и сбил спортсменку.

Врачи пытались реанимировать девушку на месте, но из-за полученных в результате происшествия травм Плужникова скончалась.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

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Президент организации Вячеслав Екимов принес соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам спортсменки и отметил, что организация будет участвовать в расследовании случившегося.

Лидия Плужникова в 2012 году стала чемпионкой России среди юниоров.

В том же сезоне велогонщица вместе с будущей серебряной олимпийской призеркой Дарьей Шмелевой выиграла золотую медаль на юниорском чемпионате мира в командном спринте.

Причем сделали спортсменки это, попутно установив два мировых рекорда: сначала в квалификации — 34,321, а затем и в финальной двухкруговой гонке — 34,155.

В 2015 году Плужникова стала победительницей чемпионата России в дисциплине «гит». В гонке на 200 метров с места москвичка опередила соперниц и стала обладательницей золотой медали.

В начале апреля трагическая история случилась с бельгийским велогонщиком Михаэлем Голартсом. Во время многодневки «Париж-Рубэ» 23-летний спортсмен упал, сильно ударившись о брусчатое покрытие трассы.

В результате происшествия у него произошла остановка сердечной и дыхательной систем.

Голартс потерял сознание. Спортсмена экстренно доставили на вертолете в больницу Лилля, но спасти его не удалось: он умер в результате остановки сердца.

Также в начале текущего месяца мертвой в своей постели нашли известную 34-летнюю велосипедистку Иларию Ринальди. По всей ее комнате были разбросаны шприцы и жгут, которым наркоманы перетягивают руку перед инъекцией. Версия передозировки наркотиками остается главной.

В конце прошлого года погибли два известных велосипедиста.

В декабре 23-летнего австралийца Джейсона Лоундса сбил автомобиль, когда он направлялся на встречу.

На вертолете спортсмена доставили в госпиталь, где он скончался. Лоундс считался одним из самых перспективных специалистов своего дела: на чемпионате мира-2016 занял шестое место в групповой гонке.

За два месяца до этого трагический инцидент приключился на девятом этапе многодневки «Тур Новой Каледонии». 20-летний француз Матье Рибел, разогнав свой байк на спуске, на скорости 80 км/ч врезался в машину «скорой помощи», которая двигалась во встречном направлении. В результате столкновения о лобовое стекло несчастный умер на месте. ЧП настолько потрясло организаторов, что они приняли решение досрочно завершить этап.

Ровесник Рибела бельгиец Бьярне Ванакер умер в ноябре 2017-го по неизвестной причине. Как и Ринальди, его нашли мертвым в собственной постели. Сообщалось, что атлет не испытывал проблем со здоровьем.

Больше повезло в январе текущего года Сергею Лагутину из команды «Газпром-Русвело».

Россиянина сбило авто во время тренировки в Италии, однако серьезных повреждений удалось избежать.

Равно как и итальянцу Дамиано Карузо, который на дистанции «Тура Страны Басков» врезался в припаркованную машину.

По словам пострадавшего, транспортные средства стояли вдоль дороги, поэтому он зацепился за зеркало одного из них, получив вывих плеча. Инцидент стоил ему почти десятиминутного отставания от победителя этапа.

Гибель в результате ДТП — отнюдь не редкость в велоспорте. В феврале 2017 года в Сочи столкновение с автомобилем стало фатальным для известного российского маунтинбайкера Антона Гоголева, который скончался в больнице от полученных травм.

Чуть менее чем за год до этого бельгиец Антуан Демуати умер после аварии с участием мотоцикла прямо во время однодневной велогонки «Гент — Вевельгем».

В том же 2016-м француз Роман Гийо был насмерть сбит грузовиком. В 2011-м бельгиец Ваутер Вейланд врезался в стену на спуске в рамках «Джиро д'Италия», а жизненный путь Томаса Касаротто в 2010-м оборвало столкновение с автомобилем…

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