Малой кровью: Англия бойкотирует ЧМ-2018

После того, как правительство страны официально отказалось присутствовать на мировом первенстве, FA сократила количество представителей на матчах своей сборной.

По информации Daily Mail, на первые две игры англичан в рамках группового этапа с Тунисом и Панамой отправятся только основные чиновники организации, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк.

При этом на заключительную игру со сборной Бельгии, которая по силе явно превосходит первых оппонентов, ожидается более широкое представительство чиновников ассоциации.

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Ранее из-за скандала по делу отравления бывшего шпиона английской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери посещать Россию в рамках чемпионата мира отказалось британское правительство.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, прежние отношения с российской стороной уже невозможны.

«Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России», — отмечала премьер.

Но бойкот ЧМ-2018 чиновниками никак не должен сказываться на болельщиках, которые планируют посетить Россию. Правда, своими действиями и правительство, и футбольная ассоциация только зарождают опасения и настороженность английских фанатов.

Например, британские чиновники предупредили людей, что они могут столкнуться с антибританским настроением.

Фанатов попросили «оставаться бдительными, избегать любых протестов и демонстраций, а также не высказываться публично о политических событиях».

Не секрет, что политическая напряженность между Россией и Великобританией присутствует. Но все же старая истина должна выходить на первое место: спорт должен оставаться вне политики.

И жители Волгограда, Нижнего Новгорода и Калининграда, которые увидят матчи сборной Англии, явно настроены правильным образом.

До начала ЧМ-2018 остается 55 дней и билеты на игры раскупаются с бешеной скоростью.

Британия не единственная страна, власти которой открыто заявили о не приезде на турнир. Министерство иностранных дел Исландии также объявило дипломатический бойкот. При этом отметив, что болельщикам в их желании посетить Россию и поддержать свою сборную, никаких преград выставлено не будет.

Среди мировых чиновников все же остается правильный настрой.

Власти Сербии, ряд стран Латинской Америки, а также Бельгии открыто выразили желание приехать в Россию.

«Идти в этом направлении нет никакого смысла. Спорт должен быть отделен от «дела Скрипаля» — так считает Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Приедет на турнир и президент Аргентины Маурисио Макри.

«Макри — человек, который держит слово. И вы видите, какой позиции придерживается Аргентина. Наша позиция в этом деле следующая: мы хотим ясности в технической стороне вопроса. Мы уже об этом говорили.

Сеньор президент приедет со своей женой, возможно, со своей дочерью, посмотрят два первых матча. Затем, может, они вернутся к финалу», — рассказал посол Аргентины в России.

Естественно всем болельщикам и гостям России рекомендуется придерживаться правил поведения в гостях и, например, не повторять ошибок гостей чемпионата Европы 2016 года, когда в нескольких городах Франции вспыхивали конфликты и стычки между фанатами.

Жители России хотят увидеть праздник футбола. Поближе познакомиться с культурными особенностями разных стран, а также завести друзей. Крупные международные соревнования для того и проводятся, чтобы люди, проживающие в различных уголках планеты, могли стереть грань и развеять стереотипы, которые складываются у многих. Футбольный мир должен объединять людей и будущее мировое первенство должно еще раз это продемонстрировать.

Также считает и один из английских фанатов. Он со своей компанией планирует хорошо провести время с россиянами в их славной стране.

«Когда видите надвигающуюся проблему, вы можете просто уйти. Я был в Марселе в 2016 году. Когда начались беспорядки, я просто ушел. У меня не было никаких проблем. Возможно, я наивен, но, думаю, те парни и девчонки, с которыми я был, будут вести себя достойно. Так в чем же заключается проблема? Я действительно не понимаю этого», — отметил болельщик.

Стадионы ЧМ-2018, которые принимают тестовые матчи практически каждую неделю, ждут всех гостей со всего света. В том числе и чиновников из футбольной ассоциации.

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