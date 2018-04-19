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Борьба с домогательствами: спорт оградят от журналистов

Федерация борьбы США ужесточила правила для СМИ

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Американских борцов защитят от прессы Reuters
Американских борцов защитят от прессы
Федерация борьбы США ужесточила требования доступа к своим спортсменам для СМИ. На подобный шаг руководство организации пошло ради безопасности юных атлетов.

Спортивный мир США сотрясают сексуальные скандалы. Об изнасилованиях в раннем возрасте рассказывают такие атлеты, как четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и пловчиха сборной США, а также близкая подруга Марии Шараповой — Арианна Куккорс.
 
Сотни завершивших карьеру и все еще действующих атлеток признаются, что врачи и тренеры домогались их в течение всего спортивного пути (в некоторых случаях даже с первого дня знакомства).
 
Кто-то подает в суд на Национальный комитет США — например, олимпийская чемпионка Лондона-2012 по спортивной гимнастике Маккайла Марони, которая считает, что организация приложила недостаточно усилий для того, чтобы остановить массовое издевательство над детьми.
 
Федерация борьбы США (USAW) решила сыграть на опережение и не допустить фатальных ошибок своих коллег, ужесточив требования для доступа к своим спортсменам – особенно юным.
 
Однако вместо того, чтобы принять новые решения по контролю деятельности тренеров и врачей, USAW решила начать с журналистов.
 
Организация выпустила несколько распоряжений, согласно которым наблюдение за деятельностью прессы во время соревнований по борьбе должно ужесточиться.

Теперь каждый представитель СМИ, желающий освещать турниры, обязан предоставить свои биографические данные, а также пройти онлайн-обучение в американском Центре спортивной безопасности (U.S. Center for SafeSport).
 
Один из представителей Федерации заявил, что организация потребует гарантий безопасности атлетов и сделает это необходимой частью получения аккредитации.
 
А исполнительный директор USAW Рич Бендер заметил, что журналисты постоянно окружают спортсменов:
 
«Когда ты задумываешься о том, что нужно сделать все возможное для того, чтобы создать безопасную среду для детей, занимающихся твоим видом спорта, начинаешь обращать внимание на тех, кто имеет к ним доступ.
 
Мы сфокусировались на тренерах и всех остальных взрослых, кто находится рядом с детьми, занимающимися борьбой. Представители СМИ подходят под эти критерии».

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Он также подчеркнул, что ранее ни один из журналистов не был обвинен в непристойном поведении в отношении борцов.

Кроме того, Бендер высказался по возможному уменьшению популярности в США борьбы как индустрии из-за введения ужесточенных мер для представителей прессы.

«Многие скажут, что борьба в Америке не является «нишевым» видом спорта, что у нее недостаточно освещения в средствах массовой информации.

Однако нам важнее всего добиться создания безопасной среды для самих спортсменов, а не каких-то улучшенных условий для освещения борьбы. Конечно, мы хотим и этого — однако данная цель не является приоритетной»,

— подчеркнул исполнительный директор организации.
 
Президент Ассоциации спортивных редакторов (Associated Press Sports Editors, APSE) Джефф Роузен в свою очередь назвал новые требования Федерации «проблемными на многих уровнях» и призвал журналистов воздержаться от освещения турниров по борьбе на таких условиях.
 
«APSE восхищена усилиями, которые предпринимает USAW для обеспечения безопасности атлетов, однако заставлять журналистов проходить курсы о том, как заметить сексуальные домогательства и унижения, — это ошибочный путь», — отметил Роузен в своем заявлении.

Добавим, что хоть борьба в США и не разрывается из-за скандалов, связанных с сексуальным насилием — как та же гимнастика, например, не обошли стороной соотвествующие проблемы и этот вид спорта.

Так, например, в 2016-м году к тюремному заключению был приговорен бывший спикер Палаты представителей Конгресса Деннис Хастерт — его признали виновным в сокрытии от финансовых властей вывода внушительной суммы со своих счетов.

Особо примечательным дело стало, когда оказалось, что весомые денежные средства политик потратил на молчание мужчины, в школьные годы подвергшегося сексуальным домогательствам со стороны Хастерта, тогда работавшего тренером по борьбе в одном из образовательных учреждений Иллинойса.

В 2017-м экс-спикер вышел на свободу — недолго за решеткой Хастерт пробыл по причине истечения срока давности связанного с растлением несовершеннолетних преступления.

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