«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз

22-летняя Маккайла Марони, завоевавшая в составе сборной США по спортивной гимнастике золото и серебро Олимпийских игр в Лондоне, всегда являлась для своих поклонников источником позитива.

Реклама

Например, во время награждения серебряной медалью Олимпиады-2012 за выступление в опорном прыжке девушка скорчила такую забавную рожицу, что тут же превратилась в интернет-мем под названием «Маккайла не впечатлена» (McKayla is not impressed).

Лицо гимнастки присоединяли к самым разным фотографиям, показывая, насколько она не впечатлена тем или иным фактом.

А Барак Обама, занимавший в ту пору пост президента США, на встрече с гимнастками в Белом доме даже сфотографировался с Маккайлой, спародировав ее фирменное выражение лица.

Однако, как оказалось впоследствии, спортивный путь жизнерадостной гимнастки постоянно омрачался домогательствами со стороны врача сборной США Ларри Нассара.

В настоящее время завершившая карьеру Марони дает страшные интервью о том, как на протяжении пяти лет подвергалась насилию со стороны медика. Последний рассказ об этих событиях произошел совсем недавно в эфире телеканала NBC — и с новыми ужасающими подробностями.

«Нассар приставал ко мне с первого дня нашего знакомства, когда я прибыла на свои дебютные сборы в национальной команде. Тогда мне было 13 лет.

Он сказал, что собирается провести медосмотр и в этот же день впервые домогался меня. Нассар уверял, что никто все равно не поймет меня, так что я не могу рассказать людям о произошедшем. И я действительно думала, что это серьезный довод. Я не верила, что кто-то поймет меня», — призналась Марони.

Гимнастка рассказала, что доктор находил ее каждый раз, когда она приезжала на спортивную базу в университет Мичигана, где обычно занималась сборная США, и даже во время соревнований. Насилие происходило в том числе и на Олимпийских играх — 2012, где ей удалось завоевать две медали.

«Нассар «побеспокоил» меня сотни раз за все время карьеры.

Самая страшная ночь в моей жизни произошла в 15 лет.

Я летела с командой в Токио весь день и всю ночь. Доктор дал мне снотворное для полета, а следующее, что я помню, — это то, что я нахожусь с ним в номере наедине и получаю «лечение». Я думала, что умру в ту ночь», — написала Марони в своем твиттере в октябре 2017 года, прикрепив хэштег #metoo (я тоже).

Таким образом спортсменка присоединилась к движению против сексуального насилия, которое возникло после того, как на страницах New York Times вышла скандальная публикация о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна.

Однако Нассар был не единственным, кого обвинила девушка. Национальный олимпийский комитет (НОК) США, американская Федерация гимнастики (USAG) и университет Мичигана, по мнению Марони, смотрели сквозь пальцы на преступные домогательства своего врача.

«Их волновали только деньги, медали и больше ничего», — говорила девушка в интервью ESPN.

Кроме того, Федерация гимнастики пожелала оградить себя и Нассара от нежелательных признаний Маккайлы и заставила ее подписать тайное соглашение о выплате $1,25 млн в обмен на молчание.

В карьере гимнастки как раз наступила череда травм, которая в итоге вынудила ее порвать с профессиональным спортом. Однако в ту пору Маккайла еще надеялась на возвращение былых кондиций, а денег на дорогостоящее лечение не хватало. Договор был подписан. В случае его нарушения девушка обязалась выплатить Федерации внушительный штраф.

Вскоре после присоединения к движению #metoo девушка подала на USAG в Верховный суд Лос-Анджелеса. В число ответчиков также вошли НОК США и Университет Мичигана, в котором Нассар трудился с 1996 по 2015 год.

Адвокат Маккайлы Сту Моллрич потребовал компенсацию за нанесение морального ущерба, а также попросил освободить гимнастку от обязанности выплачивать Федерации штраф от $100 тыс., предусмотренный тайным соглашением за нарушение молчания.

Также юрист отметил, что подобные «контракты» навязывались и многим другим гимнасткам. К слову, о домогательствах Нассара рассказали уже более 100 гимнасток, в том числе и четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз.

Учитывая, что специалист работал физиотерапевтом сборной США на четырех Олимпийских играх, у него была возможность регулярно контактировать с большим количеством молодых спортсменок.

Впервые о незаконных действиях медика стало известно летом 2016 года — тогда этот вопрос подняли журналисты Indianapolis Star. В ходе своего расследования сотрудники СМИ пришли к выводу, что работавший в сборной США с 1986 года специалист на протяжении последних 20 лет своей деятельности приставал к подопечным под видом тщательного осмотра на предмет травм.

В ходе обыска в доме обвиняемого полиция обнаружила 37 тыс. файлов с детской порнографией. Вскоре Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения и больше не побеспокоит ни одну спортсменку.

Однако тот факт, что Федерация гимнастики и НОК США пытались выгородить врача ценой здоровья и психики более сотни девушек, наводит на мысли, что он мог заниматься подобными вещами далеко не один. В настоящее время USAG высказывается исключительно в пользу Марони и восхищается ее мужеством.

«Федерация гимнастики США очень расстроена тем, что воспоминания Марони о нашем виде спорта оказались запятнаны отвратительным преступлением Нассара. Наши атлеты — такие как Маккайла, — являются сердцем и душой американской гимнастики.

Слова тех девушек, который рассказали о переживании домогательств со стороны Нассара, окажут влияние на наши дальнейшие решения.

Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить сексуальное насилие», — гласит официальное заявление Федерации.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».