Приплыли: функционера FINA подозревают в убийстве

Вице-президент Международной федерации плавания (FINA) Тамаш Гярфаш арестован венгерской полицией по подозрению в организации убийства, передает издание Inside the Games.

Реклама

По информации источника, Гярфаш является одним из двух главных подозреваемых в деле об убийстве венгерского медиамагната Яноша Фенью.

Известный предприниматель и фотограф был убит в феврале 1998 года, когда возвращался домой на машине — на перекрестке в его автомобиль было выпущено более 20 пуль из автомата, многие из них попали в голову и грудь Фенью, из-за чего он скончался на месте.

Долгие годы правоохранители не могли найти даже исполнителя преступления, однако в 2013-м он наконец-то был пойман — им оказался некий Йозеф Рохач; ДНК словацкого киллера была найдена на кепке и оружии, оставленном на месте убийства.

В минувшем году Рохач был приговорен к пожизненному заключению. При этом своего заказчика преступник так и не назвал.

Впрочем, уже вскоре полиции удалось выйти на Гярфаша, который, как отмечают СМИ, считал Фенью одним из главных соперников в борьбе за престижный пост в Венгерской федерации плавания.

Вместе с чиновником FINA был арестован и еще один подозреваемый в организации убийства бизнесмена, однако его имя не раскрывается.

Любопытно, что Гярфаш являлся президентом национальной федерации плавания в течение 23 (!) лет, покинув пост лишь в 2016-м.

Одним из инициаторов его отставки стала известная венгерская пловчиха Катинка Хоссу, трехкратная олимпийская чемпионка и многократная победительница чемпионатов мира.

По слова Хоссу, еще в 2008-м Гярфаш открыто призывал спортсменку завершить карьеру на непонятных основаниях — и лишь благодаря своему характеру девушка осталась в профессиональном плавании, а спустя восемь лет покорила Рио-де-Жанейро, победив там сразу в трех дисциплинах.

Катинка также подчеркнула, что хоть ее личные отношения с членом FINA долгое время были ужасающими, активно ратовать за его уход с поста президента национальной федерации она стала лишь в 2015-м, когда «в Венгрии серьезно снизились условия для тренировок спортсменов».

Она рассказала, что «топовые пловцы с некоторых пор стали готовиться к соревнованиям в никакущей обстановке, а иногда им приходилось тренироваться в открытых бассейнах под проливным дождем».

Впоследствии возмущение Хоссу было услышано в Венгерском национальном комитете, и Гярфаш лишился должности.

В FINA, комментируя арест чиновника, заявили об осведомленности в ситуации.

«Мы будем продолжать внимательно следить за развитием событий. Ждем дальнейших изменений в проводимом расследовании», — добавили в федерации.

Пожалуй, одним из самых известных судебных процессов с участием спортсменов, обвинявшихся в убийстве, является разбирательство по делу игрока в американский футбол О. Джей Симпсона.

Будучи одной из звезд Национальной футбольной лиги (НФЛ), самого дорого и раскрученного спортивного чемпионата планеты, Симпсон прославился не только непосредственно на футбольном поле, но и в качестве актера — О. Джей, например, сыграл в известной трилогии «Голый пистолет» с легендарным Лесли Нильсеном.

Однако по-настоящему прогремело имя Симпсона в 1994-м, когда он стал главным подозреваемым в убийстве собственной жены Николь Браун-Симпсон и ее молодого любовника Рональда Голдмана, работавшего официантом.

Несмотря на многочисленные улики, доказывавшие непосредственное участие в преступлении спортсмена, он был оправдан, избежав смертной казни.

Любопытно, что одним из адвокатов Симпсона в, казалось бы, безнадежном для него деле был Роберт Кардашян, отец знаменитого на весь мир семейства.

Уже в 2008-м О. Джей все-таки оказался за решеткой — но не по причине убийства Браун-Симпсон, а в результате вооруженного ограбления и похищения людей при нападении на магазин.

Обвинение требовало для экс-звезды НФЛ пожизненное заключение, однако в итоге Симпсон провел в тюрьме всего девять лет, выйдя по УДО.

С другими новостями и материалами вы можете ознакомиться на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».