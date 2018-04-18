Украинская борьба едет в Россию

Сборная Украины по спортивной борьбе приняла решение посетить чемпионат Европы, который пройдет на территории России, в городе Каспийске, с 27 апреля по 6 мая 2018 года.

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В марте «жовто-блакитные» были лишены права на участие в континентальном первенстве указом министерства спорта Украины. Глава ведомства Игорь Жданов подписал распоряжение, согласно которому всем спортсменам страны запрещалось выступать на соревнованиях, проводимых в России.

В указе имелась ссылка на закон о реинтеграции Донбасса, в котором нашу страну официально объявили агрессором. Также в тексте упоминалось, что в случае нарушения данного закона атлетов могли «задержать».

Однако Ассоциация спортивной борьбы Украины на заседании своего исполкома 13 апреля приняла решение ехать в Россию, чуть позже выпустив официальное заявление по этому поводу.

В обращении говорилось, что решение о поездке было принято «с целью минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии», а также в соответствии с «несгибаемыми принципами олимпизма».

Ранее украинские спортсмены уже жаловались на то, что бойкот чемпионата Европы может грозить им последующим недопуском до чемпионата мира.

«Готовились год к чемпионату Европы, но нам запретили ехать на него. Иногда мы не в силах изменить политическую ситуацию, и приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время, — сетовал борец Жан Беленюк в интервью украинскому порталу XSport.

— Теперь мы можем потерять и чемпионат мира. Международная федерация может нас просто не допустить. Из-за этого, в свою очередь, мы можем не отобраться на Олимпийские игры.

Ситуация очень сложная».

Это прекрасно понимали и руководители Ассоциации борьбы Украины. Исполняющий обязанности президента организации Ростислав Щокин взял на себя всю ответственность за решение отправить сборную в Россию.

Было объявлено, что среди членов национальной команды будет проведен опрос об их желании и готовности участвовать в чемпионате Европы.

Кроме того, Ассоциация обязалась «оказать финансовую помощь тем спортсменам, которые выполнили план подготовки к соревнованиям и обратились с личным заявлением о согласии на участие в этом мероприятии».

Министерство спорта не поддерживает сборную финансово (это делает Ассоциация), Щокин берет на себя всю ответственность (и отдельно подчеркивает это в обращении организации) —

все эти факты наводили на мысль о том, что украинские борцы решили пойти против закона Жданова.

Однако 18 апреля на сайте Ассоциации появилось еще одно заявление, в котором борцы попытались убедить публику в том, что не нарушают государственного запрета на участие в соревнованиях на территории России, поскольку министерство спорта несколько дней назад отменило этот самый запрет.

«В ответ на многочисленные публикации СМИ о незаконном, с точки зрения авторов материалов, решении об участии в чемпионате Европы в России обращаем внимание, что в соответствии с приказом министерства спорта Украины № 1554 от 11.04.2018 г. утратил силу приказ № 1065 от 14.03.2018 г., который запрещал участие украинских спортсменов в мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации», — гласит заявление Ассоциации.

В новом приказе Жданова от 11 апреля подчеркивается, что спортсменам запрещено получать финансирование из государственного бюджета на поездку в Россию. О полном запрете участия там не говорится.

В своем заявлении борцы также заверили, что без нового указа министерства не решились бы на поездку в Россию, даже если бы это сделало «невозможным дальнейшее участие спортсменов страны в чемпионате мира».

Любопытно, что министр спорта Жданов не согласен с такой интерпретацией своего нового указа. Чиновник заявил, что сути запрета это не меняет.

«Учитывая автономию спорта и Олимпийскую хартию, я не могу физически запретить поездки спортсменов и тренеров на соревнования за границу, поэтому мы юридически уточнили этот момент в приказе и запретили государственное финансирование участия сборных команд Украины в соревнованиях на территории России.

Подчеркиваю — сути это решение не меняет», — написал Жданов в своем фейсбуке.

Тем не менее, что бы ни говорил чиновник, можно констатировать, что министерство спорта пошло на некоторые уступки борцам, ведь биатлонистов, например, в марте так и не пустили на этап Кубка мира в Тюмени.

В случае со сборной по борьбе бойкот мог бы привести к дисквалификации Ассоциации на срок до трех лет и поставить под угрозу участие команды Украины в Олимпийских играх — 2020.

Высшая межнациональная организация в этом виде спорта — Объединенный мир борьбы (UWW) — очень болезненно воспринимает недопуск спортсменов до соревнований по политическим причинам и мог бы обрушить на Украину санкции.

Так, после первых известий о запрете украинским спортсменам приезжать в Россию президент UWW Ненад Лалович выпустил специальное заявление, в котором осудил подобные действия и пообещал дать отпор.

«Как многие международные федерации, мы сталкиваемся с тем, что страны позволяют политике вмешиваться в спортивные соревнования. В случае с борьбой эта проблема существует среди наших ключевых партнеров.

Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену. Мы должны дать отпор любому противнику нашего спортивного сообщества, используя все имеющиеся у нас средства», — заявил Лалович.

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