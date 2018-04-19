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В ожидании реванша: «Химки» сойдутся с ЦСКА

«Химки» встретятся с ЦСКА во втором матче четвертьфинала Евролиги

Защитник «Химок» Алексей Швед и разыгрывающий ЦСКА Кори Хиггинс РИА Новости
Защитник «Химок» Алексей Швед и разыгрывающий ЦСКА Кори Хиггинс
Подмосковные «Химки» нацелены взять реванш у ЦСКА во втором четвертьфинальном поединке Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о предматчевых раскладах в этом противостоянии.

Вечером 17 апреля сильнейшие баскетбольные коллективы России выдали шоу, после которого «дерби Ленинградки» окончательно утвердилось в ряду самых ярких и бескомпромиссных противостояний Старого Света.

«Панатинаикос» против «Олимпиакоса», «Црвена Звезда» против «Партизана», «Реал» против «Барселоны» — теперь к ним в синонимический ряд неизменно будут добавлять противостояние ЦСКА и «Химок»,

ведь в сотом матче между соседями-антагонистами было все, что только может произойти в крутейшем баскетбольном действе.

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Закрученная до упора интрига, подвиги индивидуальностей с обеих сторон, поочередные пробы побега и столь же стремительные камбэки, драма в эндшпиле — и развязка, которой позавидовали бы авторы даже самых искусных детективов. Все это, вкупе с эмоциями болельщиков, и было составляющими сражения на паркете арены «Мегаспорт», которое осталось за армейцами.

Команда Димитриса Итудиса ценой опыта и антропометрического перевеса в «краске» взяла верх, вопреки стараниям с противоположной стороны баррикад Алексея Шведа, Энтони Гилла и сенсационно выдавшего суперзвездный матч (21 очко за вечер!) Егора Вяльцева. Однако виктория 98:95 далась красно-синим слишком большой ценой…

Как сообщили после матча французские коллеги, основной разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло выбыл из строя до конца плей-офф.

Травма, полученная плеймейкером в середине второй четверти, требует почти месячного ухода за телом. А это значит, что Москва за считанные дни потеряла второго системообразующего исполнителя — прежде на неопределенный срок отправился в лазарет Кайл Хайнс.

Таким образом, красно-синие остались без главного созидателя на периметре и главного разрушителя под кольцом. Это грозит перевернуть вселенную Итудиса с ног на голову, ведь столь же стабильного, универсального и хладнокровного плеймейкера в обойме чемпиона нет.

Плюс с Кори Хиггинсом, Уиллом Клайберном и Лео Вестерманном желто-синие в защите справились годно. Посему для Георгиоса Барцокаса задача на повторный поединок в «Мегаспорте» порядком упростится — коучу нужно придумать противоядие против Серхио Родригеса. Испанец в сражении вторника набрал 22 очка, чем нивелировал старания лучшего снайпера Евролиги — Швед закончил вечер с аналогичным показателем.

Любопытная баталия также развернется и в «краске», где во вторник доминировали армейцы.

Перевес на подборе 40:25 позволил красно-синим много атаковать вторым темпом (особенно под занавес встречи), подарив шанс не только набирать очки повторными атаками, но и садить «Химки» на фолы. Два дня назад армейцы исполнили аж 43 попытки с линии, что является рекордным показателем соревнований за последние девять лет.

Нынче же аккуратное обращение с москвичами и столь же неуступчивая позиционная борьба уже на стадии «за получение» обещает восстановить паритет как минимум в силовых единоборствах. Благо Мэт Робинсон с Томасом чувствуют себя на крепкую «четверку» по пятибалльной — и готовы вернуть долги Отелло Хантеру, оставшиеся с зарубы двухдневной давности.

Также интригует кучность пальбы вице-чемпиона с периметра. Обычно ЦСКА позволяет конкурентам разродиться 21 «бомбой» за вечер максимум.

В матче же, открывавшем серию, желто-синие выпустили по вражеской цели аж 36 (!) «снарядов», чем повторили рекорд Евролиги 2001 года за авторством греческого АЕКа.

Швед с Вяльцевым показали, что процент реализации этих попыток может быть очень высок даже при наличии на паркете де Коло. В грядущем же противостоянии — учитывая проблемы столицы — руки с дуги наверняка развяжутся еще и у Джеймса Андерсона с Гиллом. Тем самым давая вице-чемпионам очень мощный козырь, нейтрализовать который в принципе невероятно сложно. А уж если еще у гостей и «полетит»…

Отметим, что грядущее противостояние станет испытанием не только для игроков, но и для арбитров. Рефери первого матча свой экзамен определенно провалили.

Даже нейтральные эксперты признали, что в заключительные моменты матча бригада под управлением Хуана Карлоса Гарсии Гонсалеса допустила фатальный брак, зафиксировав воображаемый заступ у Вяльцева в ключевом владении «Химок».

Ряд решений о фиксации фолов в заключительной четверти виделись неоднозначными.

В четверг править судейский бал доверено Даниэлю Иересуэлло — и, хочется верить, его присутствие на площадке (равно как и наличие Дамира Явора с Франсем Дифалла) останется незамеченным. Ведь издревле известно: лучший рефери — это тот, о ком ни разу не вспомнили за все 40 минут поединка.

Матч ЦСКА — «Химки» состоится 19 апреля в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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