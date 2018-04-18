«Фернандеш играл со сломанным ребром, но «Локо» упустил свое»

«Зенит» — «Динамо» — 2:1

Самой сумасшедшей из всех перенесенных встреч 23-го тура чемпионата России, безусловно, стала игра петербургского «Зенита» с московским «Динамо».

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Матч начал удивлять с самого начала хотя бы тем, что подопечные Дмитрия Хохлова и не думали уходить в оборону и так активно прессинговали зенитовцев, что время от времени казалось, что питерцы осознанно выбрали действовать вторым номером.

«Зенит» отвечал дальними ударами Леандро Паредеса, дерзкой активностью Себастьяна Дриусси, который попадал в перекладину и нередко выдавал опасные передачи в штрафную соперника, а также индивидуальными проходами Бранислава Ивановича по правому флангу.

Игра смотрелась очень весело, несмотря на то, что первого мяча пришлось ждать до 57 минуты.

Однако незаметный большую часть времени Дмитрий Полоз неожиданно сумел прорваться в штрафную «Динамо» и заработать на себе фол, а Доменико Кришито уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и Антона Шунина по разным углам — 1:0.

Бело-голубые продолжили настырно искать своих моментов и почти сумели зацепить очко: Тони Шунич сравнял счет ударом головой на 88-й минуте встречи.

Казалось, что ничьей не избежать, однако матч пошел по совершенно неожиданному сюжету: 17-летний защитник «Зенита» Илья Скроботов, вышедший на замену в концовке, отличился со «второго этажа» после подачи углового и принес питерцам победу в компенсированное время.

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после встречи отметил собственную заслугу в том, что он выпустил последней заменой именно Скроботова.

«Почему в ответственной ситуации вышел такой юный защитник? Я намеревался усилить оборону, поскольку ей приходилось нелегко в концовке.

В ситуации со Скроботовым я заслуживаю некоторой похвалы: хотя бы что-то хорошее я сделал. Я раскрыл этого игрока, у которого есть потенциал стать ведущим защитником и «Зенита», и сборной России.

Илье только в этом году исполнится 18 лет, и он даже почти не выступал за «Зенит-2» — только за «молодежку», — подчеркнул итальянец. — Скроботов может превратиться в отличного центрального защитника, учитывая, что он левша, что редкость для игроков его позиции».

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный также отметил достижение 17-летнего защитника и подчеркнул, что команда начала прогрессировать в игре.

«Зенит» на правильном пути, поздравляю всех болельщиков с победой. Также хотел бы поздравить Скроботова с таким дебютом. Очень рад за него.

Завтра устроим Илье тоннель на тренировке. Он заслужил этот гол, потому что очень много работает. У него отличное будущее».

Заболотного спросили также о кубковой игре его бывшего клуба «Тосно» против московского «Спартака».

«Ребят из «Тосно» еще не успел поздравить, хотя, конечно, наслышан, что они прошли в финал Кубка России, обыграв «Спартак», — признался форвард.

— Почему за «Зенит» мне забивать сложнее, чем за «Тосно»? Всему свое время, бывают и черные, и белые полосы, они когда-то проходят. «Зенит» усердно тренируется, поэтому и победы пришли».

Форвард сине-бело-голубых Дриусси также предпочитал придерживаться позитивного настроя и спокойно отреагировал на вопрос о том, почему за «Зенит» крайне редко забивают нападающие.

«Очень рады заработать три важных очка. Это была необходимая победа, и мы продолжаем бороться.

Не думаю, что проблема «Зенита» в том, что не забивают нападающие. Нужно продолжать работать каждый день, улучшать свои качества.

Верю, что голы придут, надо просто сохранять спокойствие. Да, психологически мы стали сильнее после победы. Знаем, как достичь поставленных целей — подняться как можно выше и попасть в Лигу чемпионов», — подытожил аргентинец.

Главный тренер «Динамо» Хохлов выразил мнение, что его команде удалось выравнять игру на поле «Зенита», однако на последних минутах не хватило внимательности.

«На равных или не на равных играли, но мы придерживались выбранной нами стратегии. Мы понимали, что «Зенит» в первом тайме будет больше владеть мячом и идти вперед. Нужно было перетерпеть, и команда это сделала. Затем удалось выровнять игру.

Спорные решения всегда есть. Не хочу оценивать судейские решения, это не мое дело. Есть для этого глава судейского корпуса, — отметил специалист, отказавшись от обсуждения темы с пенальти.

— Когда мы пропустили решающий гол, не разобрались с ситуацией на поле после замены. Мы говорили о том, что если игрок выходит, то нужно быть внимательнее. К сожалению, упустили свободного футболиста при угловом».

«Локомотив» — «Ахмат» — 0:0

Лидер турнирной таблицы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) московский «Локомотив» на своем поле не сумел переиграть грозненский «Ахмат» — на табло так и остались скучные нули.

Это уже вторая удача Игоря Ледяхова на посту исполняющего обязанности главного тренера грозненцев: в прошлом матче он вместе с командой добился победы над «Тосно» (1:0).

«Локомотив» же упустил возможность оторваться от своего ближайшего соперника «Спартака» на восемь очков.

В дождливую погоду поддержать «железнодорожников» пришли 10075 человек, что совсем неплохо для матча с командой из нижней части турнирной таблицы. Однако игрой «Локомотив» вряд ли порадовал своих поклонников, один раз пропустив (правда, из офсайда) и не забив ни одного мяча.

Единственное, что действительно всколыхнуло фанатов красно-зеленых в этом матче — это весть о вылете «Спартака» из Кубка России.

Весь стадион за неимением собственной победы шумно отметил викторию команды из Ленинградской области.

По завершении встречи президент «Локомотива» Илья Геркус констатировал, что за золотые медали в чемпионате России придется еще как следует побороться.

«Чем ближе к концу, тем тяжелее. Сегодня не смогли добиться победы, хотя моменты были в первом тайме. Во втором соперник не позволил «Локомотиву» вырвать победу.

Никто победу на блюдечке не принесет. Надо хотеть, нужно биться, и нужна поддержка болельщиков.

Поддержка очень важна для нас. Ждем всех на следующем домашнем матче с «Уфой», — подытожил Геркус.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин тоже остался не очень доволен результатом и отметил, что команда упустила возможную победу еще в первом тайме.

«Почему Мануэл Фернандеш не вышел в старте? Он играет со сломанным ребром, и каждый раз говорит, что готов. Но я не готов ставить его в основу с такой травмой. Это чревато для здоровья.

В этой игре мы потеряли свое в первом тайме. После выходов один на один нужно забивать.

Мы не забили, «Ахмат» почувствовал уверенность. На последней минуте выручил вратарь. Не наш день», — констатировал наставник.

Рулевой «Ахмата» Ледяхов не скрывал радости от ничейного результата и уже пообещал играть на победу в матче со «Спартаком».

«Сегодня мы заработали очко. Должен сказать, что в первом тайме пропустили несколько опасных атак, в которых «Локомотив» должен был забивать. Играли немного неправильно, и соперник выходил в острые атаки.

Во втором тайме внесли коррективы и сыграли неплохо. Нашей установкой сегодня было оказывать давление на фланги.

Следующий матч со «Спартаком»? Это один из ведущих клубов нашего чемпионата, но нам нужно набирать очки.

По «Спартаку» будем думать потом, сейчас попразднуем. Но, естественно, будем играть на победу», — заверил Ледяхов.

ЦСКА — «Амкар» — 3:0

Московский ЦСКА уверенно разобрался на своем поле с пермским «Амкаром» благодаря голу Витиньо и дублю «проснувшегося» под конец сезона Федора Чалова. После этой победы армейцы гарантировали себе попадание в еврокубки в следующем сезоне — причем в рекордный 17-й раз подряд.

Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко похвалил своих подопечных за умную игру и четкое следование плану:

«Мы сегодня абсолютно по делу выиграли.

Понимали, что нужно забить быстрый гол или, по крайней мере, забить в первом тайме, чтобы игра раскрылась. У нас получилось забить в концовке первого тайма дважды.

Понятно, что надо было во втором тайме играть поумнее, поскольку есть футболисты, которые несут большую нагрузку. И мы понимали, что еще предстоит тяжелый матч с «Краснодаром». Это когда счет стал 3:0. Думаю, много умных вещей сегодня сделали».

Главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев посетовал на второе разгромное поражение подряд.

«Когда пропускаешь в концовке тайма, приходится тяжело. Пропустили один, потом сразу второй. Конечно, 0:2 с ЦСКА тяжело отыгрывать.

Ребята постарались, перестроились, но пропустили еще один мяч. Вторая игра у нас со счетом 0:3, и надо нам пережить это всем вместе, командой.

Проиграли тем, кто находится в верхней части таблицы. Они использовали свои моменты, а мы нет, хотя у нас в первом тайме были хорошие выходы, которые не довели до завершающей стадии», — рассказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Поделился мнением от матча и форвард «Амкара» Аарон Оланаре, который выступает за пермяков на правах аренды, а сам принадлежит ЦСКА.

«Что поделать, это футбол. Мы проиграли. Был ли я хорош сегодня? Не знаю. Меня заменили, потому что я почувствовал боль в ноге.

Лучшие игроки сегодня — Ахмед Муса и Чалов. Было здорово встретиться с командой, я скучаю по ребятам. Мы немного пообщались с Гончаренко, сегодня он может быть доволен.

А Евсеев, конечно, зол», — подытожил нигериец.

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