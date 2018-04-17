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Ковальчук соединил Бузову с Радуловым

Бузова провела вечер с хоккеистом Радуловым

Бывшая супруга футболиста Тарасова Ольга Бузова instagram.com/buzova86
Бывшая супруга футболиста Тарасова Ольга Бузова
Известная телеведущая Ольга Бузова посетила юбилей хоккеиста сборной России Ильи Ковальчука. Большую часть вечера поп-дива провела в компании форварда клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова, который остался свободен после развода с гимнасткой Дарьей Дмитриевой. Спортсмен танцевал и подпевал слова песен Бузовой во время ее выступления.

Бывшая супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова до сих пор поддерживает тесные связи со спортивным миром, несмотря на то что ее отношения с футболистом завершились еще осенью 2016 года.

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В частности, поп-дива исправно посещает вечеринки и дни рождения спортивных звезд. Не стал исключением и юбилей живой легенды хоккея — Ильи Ковальчука. Бывшему нападающему петербургского СКА, который этим летом собирается перебраться в сильнейшую лигу мира — НХЛ, исполнилось 35 лет.

На торжестве присутствовали такие видные представители отечественного спорта, как баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон, хоккеист СКА Сергей Широков, форвард «Краснодара» Федор Смолов

С юбилеем @ilyakovalchukofficial

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

… президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который выложил в инстаграме фото с празднования, сравнив себя с Брэдом Питтом на постере фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»…

Мне одному так показалось???))) @smolovfedor_10 @radulov22

Публикация от Andrey Kirilenko (@ak47russ)

… полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, а также нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов.

Последний не сумел пробиться со своей командой в плей-офф НХЛ и потому успел прилететь в Россию на день рождения своего бывшего соперника по армейскому дерби:

с 2012 по 2016 год Радулов выступал за московский ЦСКА — принципиального противника СКА.

«Кови, брат, с днем рождения!!! Без травм, самое главное», — написал хоккеист в своем инстаграме, прикрепив эмодзи бомбы и кулака.

Радулов оказался одним из немногих спортсменов на мероприятии, кто до сих пор не связан семейными узами.

В жизни хоккеиста уже был один брак — с бывшей участницей сборной России по художественной гимнастике Дарьей Дмитриевой,

однако этот союз распался спустя два года после свадьбы.

«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился», — прокомментировала это событие бывшая супруга Радулова в своем инстаграме, предварительно удалив все фото с Александром.

Чуть позже Дмитриева объяснила в своем инстаграме, что самостоятельно приняла решение о разводе, а ранее совершила ошибку, вступая в эти отношения.

«Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле шутки в сторону. Скажу одно! Инициатором развода была я.

Александр — достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… Есть моральные принципы!

Это все-таки моя вина… Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого никогда не изменится!

И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Конечно, очень много боли принесли друг другу…», — констатировала Дарья.

Обещали быть вместе в горе и в радости , но что то пошло не так На самом деле шутки в сторону . Я решила написать все таки этот пост , так как мы с Сашей публичные люди и многие за нас переживают , но многие просто мечтали что бы мы расстались ( телочки) . Ему не понравится что я это пишу , он вообще всегда ненавидел мои длинные посты , но все же не хочу что бы люди терялись в догадках и тем более что-то додумывали от себя Конечно хочу воспользоваться случаем что бы мой пост опубликовали в новостях " РАДУЛОВ РАЗВЁЛСЯ С ДМИТРИЕВОЙ " ( шучу конечно ) . Интервью по этому поводу никаких не даю ...Скажу одно ! Инициатором развода была я . Александр достойный МУЖЧИНА , ПРЕКРАСНЫЙ отец , но есть вещи с которыми я лично смирится не могу ...есть моральные принципы ! Это все таки моя вина .. я думала что люди меняются , но это была нелепая ошибка ! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится !!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть ! Он любил , я любила , но жить с этим дальше было невозможно . Всему есть предел .. Мне нравятся люди , которые не для всех . Да и вообще самое главное - это наш СЫН ! Поверьте он растёт в безмерной заботе и любви ♥ Раздела имущества не будет у нас имеется брачный контракт ! В суде мы подписали мирный договор ! Конечно очень много боли принесли друг другу ...особенно за эти полгода !!! Сейчас вдвоём пытаемся построить дружеские отношения и конечно же не забываем , что мы в первую очередь РОДИТЕЛИ ! Время все устранит, притупит обиды ,боль и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти . Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь Я Вас ОЧЕНЬ прошу ,не осуждайте нас , не надо искать виновного !!!! Жизнь очень интересная штука ! Все идёт своим чередом . Любви Вам ! Взаимопонимания ! Счастья! Здоровья и много детишек ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ

Публикация от DARIA RADULOVA (@busia_22)

У пары остался общий сын Макар, который сейчас проживает с матерью.

Также еще до романа с Дмитриевой Радулов, по информации СМИ, состоял в коротких отношениях с известной поп-певицей Нюшей. Он даже снялся в клипе артистки в роли возлюбленного: пока хоккеист лежал в постели, Нюша чувственно склонялась к нему, исполняя песню.

Впрочем, отношения, если они действительно имели место, явно продлились очень недолго. Однако Бузову, похоже, не пугают истории из прошлого.

Телеведущая провела большую часть дня рождения Ковальчука в компании Радулова.

Пара общалась, сидя в стороне от остальных, и время от времени позировала для фото. Также Радулов зажигал на танцполе, пока Бузова исполняла одну из своих песен, и даже подпевал.

Позднее телеведущая выложила в своем инстаграме фото с мероприятия, на котором она стоит на ночной улице в компании Радулова, Фридзона и супруги бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова — Екатерины.

«Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер», — прокомментировала снимок Бузова.

Стоит отметить, что певицу принимают с распростертыми объятьями далеко не все представители спортивного мира. Так, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев объявил, что не поддерживает идею организации концерта поп-дивы во Владикавказе.

«Я разделяю справедливое негодование соплеменников и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле.
Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями?» — задался вопросами наставник российской сборной в инстаграме.

Впрочем, несмотря на негодование известного тренера, мероприятие точно состоится 29 апреля. Все билеты уже проданы, о чем сообщила Бузова в своем ответе на претензии Тедеева.

«Уважаемый главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев <…> я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут!

Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты, и меня в вашей столице ждет sold out.

Уж не знаю, может быть, именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу «Под звуки поцелуев», вас так расстроил, что вы решили обратиться к организаторам с требованием, нарушающим законы и конституцию Российской Федерации.

Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу. Я буду вас ждать и помните, я люблю розы», — иронично ответила Бузова.

Уважаемый главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат Парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев, первое, что хочу сказать Вам, я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут! Спасибо, что воспитываете их такими. Я не раз была во Владикавказе и знаю ваш регион как очень гостеприимный, поэтому ваши слова сейчас лишь оскорбляют ваш прекрасный народ, славящийся любовью к приезжающим в Осетию. Во Владикавказе у меня очень много поклонников и моих людей, с которыми я с нетерпением жду встречи! Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты и меня в вашей столице ждёт sold out. Я уж не знаю, может быть именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу «Под звуки поцелуев» Вас так расстроил, что вы решили обратится к организаторам с требованием нарушающим законы и конституцию Российской Федерации. Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить Вас на своё шоу «Под звуки поцелуев» во Владикавказе 29 апреля. Я буду Вас ждать и помните, я люблю розы. А всем остальным желающим обратить мое внимание на себя, я хочу посоветовать не заниматься ерундой и не решать за людей кому и куда ходить. Просто помните, что это нарушение закона, а значит Вы- преступник. С любовью и добром, Ваша Ольга Бузова.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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