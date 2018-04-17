Ковальчук соединил Бузову с Радуловым

Бывшая супруга полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Ольга Бузова до сих пор поддерживает тесные связи со спортивным миром, несмотря на то что ее отношения с футболистом завершились еще осенью 2016 года.

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В частности, поп-дива исправно посещает вечеринки и дни рождения спортивных звезд. Не стал исключением и юбилей живой легенды хоккея — Ильи Ковальчука. Бывшему нападающему петербургского СКА, который этим летом собирается перебраться в сильнейшую лигу мира — НХЛ, исполнилось 35 лет.

На торжестве присутствовали такие видные представители отечественного спорта, как баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон, хоккеист СКА Сергей Широков, форвард «Краснодара» Федор Смолов…

С юбилеем @ilyakovalchukofficial Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10) 15 Апр 2018 в 12:00 PDT

… президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, который выложил в инстаграме фото с празднования, сравнив себя с Брэдом Питтом на постере фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки»…

… полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов, а также нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов.

Последний не сумел пробиться со своей командой в плей-офф НХЛ и потому успел прилететь в Россию на день рождения своего бывшего соперника по армейскому дерби:

с 2012 по 2016 год Радулов выступал за московский ЦСКА — принципиального противника СКА.

«Кови, брат, с днем рождения!!! Без травм, самое главное», — написал хоккеист в своем инстаграме, прикрепив эмодзи бомбы и кулака.

Радулов оказался одним из немногих спортсменов на мероприятии, кто до сих пор не связан семейными узами.

В жизни хоккеиста уже был один брак — с бывшей участницей сборной России по художественной гимнастике Дарьей Дмитриевой,

однако этот союз распался спустя два года после свадьбы.

«Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился», — прокомментировала это событие бывшая супруга Радулова в своем инстаграме, предварительно удалив все фото с Александром.

Чуть позже Дмитриева объяснила в своем инстаграме, что самостоятельно приняла решение о разводе, а ранее совершила ошибку, вступая в эти отношения.

«Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. На самом деле шутки в сторону. Скажу одно! Инициатором развода была я.

Александр — достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… Есть моральные принципы!

Это все-таки моя вина… Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните, один человек ради другого никогда не изменится!

И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Конечно, очень много боли принесли друг другу…», — констатировала Дарья.

У пары остался общий сын Макар, который сейчас проживает с матерью.

Также еще до романа с Дмитриевой Радулов, по информации СМИ, состоял в коротких отношениях с известной поп-певицей Нюшей. Он даже снялся в клипе артистки в роли возлюбленного: пока хоккеист лежал в постели, Нюша чувственно склонялась к нему, исполняя песню.

Впрочем, отношения, если они действительно имели место, явно продлились очень недолго. Однако Бузову, похоже, не пугают истории из прошлого.

Телеведущая провела большую часть дня рождения Ковальчука в компании Радулова.

Пара общалась, сидя в стороне от остальных, и время от времени позировала для фото. Также Радулов зажигал на танцполе, пока Бузова исполняла одну из своих песен, и даже подпевал.

Позднее телеведущая выложила в своем инстаграме фото с мероприятия, на котором она стоит на ночной улице в компании Радулова, Фридзона и супруги бывшего капитана сборной России по футболу Романа Широкова — Екатерины.

«Очень редко получается провести время в кругу друзей, вчера была такая возможность. Спасибо за шикарный вечер», — прокомментировала снимок Бузова.

Стоит отметить, что певицу принимают с распростертыми объятьями далеко не все представители спортивного мира. Так, главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев объявил, что не поддерживает идею организации концерта поп-дивы во Владикавказе.

«Я разделяю справедливое негодование соплеменников и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле.

Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями?» — задался вопросами наставник российской сборной в инстаграме.

Впрочем, несмотря на негодование известного тренера, мероприятие точно состоится 29 апреля. Все билеты уже проданы, о чем сообщила Бузова в своем ответе на претензии Тедеева.

«Уважаемый главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев <…> я обожаю вольную борьбу и восхищаюсь борцами, ведь в этом виде спорта всегда только настоящие мужчины, которые за словом в карман не полезут!

Мне сообщили организаторы, что на концерт уже не достать билеты, и меня в вашей столице ждет sold out.

Уж не знаю, может быть, именно факт того, что вы не смогли приобрести билет на мое прекрасное шоу «Под звуки поцелуев», вас так расстроил, что вы решили обратиться к организаторам с требованием, нарушающим законы и конституцию Российской Федерации.

Я как девушка, понимающая ваше положение, готова лично пригласить вас на свое шоу. Я буду вас ждать и помните, я люблю розы», — иронично ответила Бузова.

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