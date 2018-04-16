«МВД найдет всех»: Россия накажет за расизм

Матч национальных команд России и Франции не прошел для отечественного футбола безболезненно. 16 апреля спортивную общественность всколыхнул очередной скандал.

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Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в связи с выкриками расистского характера на товарищеской встрече, которая прошла Санкт-Петербурге. Об этом сообщил офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

«ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования в связи с выкриками расистского характера с трибун во время контрольного матча между национальными сборными России и Франции, который состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

РФС готов принять в нем активное участие, уже ведется внутреннее расследование.

Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам.

Если вина этих людей будет доказана, то с большей долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России», — приводит слова Смертина ТАСС.

Также функционер добавил, что в руководстве российского футбола рассчитывают на конструктивное сотрудничество всех заинтересованных сторон.

«Мы ищем тех людей, которые кричали.

Чемпионат мира и Кубок конфедераций — хороший пример, не было ни одного инцидента. Надеюсь, предстоящий турнир пройдет под эгидой дружбы, добра и единства», — заключил офицер РФС.

Ситуацию оперативно прокомментировал вице-премьер России Виталий Мутко. Чиновник отметил, что в стране-хозяйке грядущего чемпионата мира никогда не поддерживали проявления расизма.

«Мы готовы сотрудничать с ФИФА, в России никогда не поддерживался расизм.

У нас в футболе очень жесткий регламент, новые арены оборудованы всеми видеосистемами, у нас есть возможность записывать, всех идентифицировать. Современные системы в дальнейшем будут работать все больше и лучше», — заверил вице-премьер.

Также Мутко отметил, что возможные проявления расизма не были организованной акцией.

«Матч Россия — Франция прошел на высоком уровне, если кто-то начинает охать, ахать, позволяет себе какие-то вещи, то это не значит, что это какой-то организованный акт и расизм.

Элементы могут быть, люди приходят по 50 тысяч, могут быть и провокации, такие люди будут выявляться, будем принимать меры.

У нас на каждом матче есть представители ФИФА, УЕФА, представители общественных движений, введена служба комиссара по борьбе с расизмом.

Сейчас эта работа ведется, мы обратились в правоохранительные органы и работаем вместе с ФИФА, и если все факты будут установлены, эти люди будут наказаны — никто никого здесь прикрывать не будет», — заключил Мутко.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков обозначил свое видение проблемы и рассказал, что существует два пути выхода из сложившейся ситуации.

«Единичным случаем эпизоды с расизмом назвать нельзя, время от времени они у нас происходят.

Есть два пути. Первый — разъяснение и работа с публикой, второй — наказание виновных.

МВД должно наказать конкретных людей, допустивших подобное в матче Россия – Франция», — цитирует Колоскова РИА «Новости».

Также почетный президент заявил о необходимости ужесточения санкций для нарушающих порядок болельщиков.

«Нужно вытравить расизм со стадионов. Должна быть неотвратимость наказания. Главное, чтобы не было санкций в отношении РФС. Как клуб несет ответственность за поведение болельщиков на стадионе, так и федерация.

Это четко прописано в регламентах», — заключил Колосков.

Совсем недавно отгремел еще один скандал, связный с расизмом на футбольном матче в России. Фотограф агентства Reuters услышал от фанатов московского ЦСКА оскорбительные кричалки в адрес темнокожих игроков «Арсенала» в ответном матче команд в 1/4 финала Лиги Европы.

Журналистом было зафиксировано, как фанаты десятки раз по ходу матча оскорбляли Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби, когда игра проходила рядом с трибуной. Кроме того, расистскими выкриками был встречен первый гол гостей, забитый Уэлбеком.

После завершения матча болельщики ЦСКА оскорбляли одного из запасных игроков «Арсенала», который вышел на поле совершить пробежку.

В руководстве красно-синих отреагировали на подобные заявления довольно жестко.

«Руководство ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды», — отмечалось в официальном заявлении красно-синих.

«Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке, поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности», — пишет клуб, отмечая, что болельщики «канониров» выражали армейцам благодарность за подаренные перед матчем шапки-ушанки.

Также красно-синие назвали выпад со стороны СМИ из Великобритании «дешевой провокацией».

«В этой связи мы расцениваем информацию данного фотографа Reuters как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», — говорится в заявлении.

В УЕФА отметили, что, несмотря на громкое заявление журналиста британского агенства, дело открывать не будут.

«В официальных рапортах по проявлению расизма болельщиками ЦСКА в адрес футболистов лондонского «Арсенала» ничего не сообщается, а также отсутствуют необходимые доказательства. На данном этапе дисциплинарное дело не открыто.

31 мая УЕФА рассмотрит только использование и бросание болельщиками пиротехники, а также закрытие выходов с трибун стадиона», — заявили в пресс-службе организации.

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