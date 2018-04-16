Тоска по России: Роналду ревнует Шейк

Лучший футболист мира двух последних лет, нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал своим друзьям о том, что все еще любит российскую модель Ирину Шейк.

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Пара рассталась в 2015 году. Отношения продлились пять лет.

«Он жалеет о том, как все закончилось, и по-прежнему интересуется ее жизнью.

Он никогда не думал, что Ирина уйдет от него», — приводит английское издание The Sun слова друга португальской звезды.

Также товарищ футболиста, который пожелал остаться неизвестным, назвал причину, по которой паре пришлось расстаться. «Криштиану считает, что Ирина решила уйти от него, потому что хотела ребенка.

У Роналду к тому моменту уже был сын — Криштиану-младший и спортсмен был сосредоточен только на футболе», — заявил друг форварда «Реала».

После расставания со звездой спорта Шейк начала встречаться с известным американским актером Брэдли Купером. 21 марта 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.

«Роналду очень сильно ревнует к этим отношениям», — заявил товарищ нападающего сборной Португалии.

Сам футболист «Реала» встречается с испанской моделью Джорджиной Родригес с ноября 2016 года. Спустя год после начала отношений у пары родилась дочка, которую родители назвали Аланой Мартиной. Девочка появилась на свет 12 ноября. Счастливый отец опубликовал фотографию в твиттере.

«Алана Мартина только что родилась! И Алана, и Джорджина чувствуют себя хорошо. Мы все очень счастливы!» — написал тогда португалец.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estгo muito bem! Estamos todos muito felizes! pic.twitter.com/nMT4rYc32U — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 12 ноября 2017 г.

Этот ребенок стал уже четвертым для португальского футболиста, но первым, чья мать известна всему миру.

Первым ребенком Роналду стал Криштиану-младший. Мальчик родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. Как отмечают некоторые СМИ, женщина, которая вынашивала сына для звезды футбола, подписала договор о неразглашении с жесткими условиями, заработав на этом несколько миллионов евро.

В этот же год Роналду познакомился с Ириной Шейк. Знаменитый футболист встретил российскую модель на съемках для известного бренда. Девушка ответила португальцу взаимностью не сразу. По слухам, спортсмену потребовалось около трех месяцев, чтобы завоевать сердце уроженки Челябинской области.

Отношения пары продлились пять лет. Следующей после россиянки девушкой Роналду стала Родригес. Уже в 2017 году, когда в прессу начали просачиваться слухи о беременности Джорджины, у Роналду от еще одной суррогатной матери родилась двойня.

Близнецы Матео и Ева появились на свет 29 июня 2017 года, о чем футболист оповестил мир с помощью семейной фотографии в инстаграме.

На снимке в социальной сети нападающий «Реала» сидит на диване с Родригес и каждый из них держит по новорожденному ребенку, а за спинкой между парой стоит Криштиану-младший.

Family mood Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 27 Авг 2017 в 12:18 PDT

Учитывая все последние события из жизни Роналду, слухи о желании спортсмена вернуться к Шейк выглядят несколько странно.

Последней громкой новостью из нефутбольной жизни португальской звезды стало открытие новой версии скульптуры игрока в международном аэропорту Мадейры — родины пятикратного обладателя «Золотого мяча».

Автор печально известного бюста Криштиану, скульптор-любитель Мануэл Сантуш, представил новую версию работы. Первая подверглась насмешкам со стороны общественности.

«Я сделал бюст снова, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня выставляют СМИ», — приводит слова Сантуша ESPN.

На новом творении скульптора заметно, что на это раз он сохранил правильные пропорции головы Роналду. Кроме того, черты лица действительно похожи на капитана сборной Португалии.

Тем не менее автор встал на защиту своего первого творения, которе подверглось насмешкам со стороны многих пользователей соцсетей. «Иисус тоже не всем нравился. Это дело вкуса, и это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для работы над бюстом я использовал фотографии футболиста, которые нашел в интернете. Я размещал их перед собой и начинал работать.

Роналду видел фотографии бюста, которые посылал ему брат. Я был с его братом в музее Роналду на Мадейре и могу сказать, что, судя по сообщениям Роналду, он остался доволен», — приводит слова Сантуша The Telepraph.

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