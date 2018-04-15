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«Пошел ты, Трамп»: как Сирия играет в футбол

СМИ представили доказательства успешного ракетного удара по Сирии‍

Болельщики на матче чемпионата Сирии по футболу Скриншот «Газеты.Ru»
Болельщики на матче чемпионата Сирии по футболу
Несмотря на бомбардировки, в Сирии продолжается чемпионат страны по футболу. На одном из матчей турнира болельщики вывесили баннер с обращением к президенту США Дональду Трампу. Американскому лидеру показали средний палец и потребовали «перестать убивать людей». Ранее CNN опубликовал снимки, на которых видны разрушения, вызванные ракетным ударом.

Несмотря на сложную политическую обстановку и бомбардировки сирийских городов и военных объектов коалицией США, Великобритании и Франции, в Сирии продолжается спортивная жизнь.

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В день авиаударов по Дамаску, в чемпионате страны по футболу состоялись несколько матчей. 14 апреля в Латакии, которая не подверглась налетам ВВС коалиции, местная команда «Тишрин» принимала «Аль-Джехад».

Болельщики хозяев поля приготовили специальный перфоманс на вмещающем 28 тысяч зрителей стадионе «Аль-Ассад». Послание было адресовано президенту США Дональду Трампу.

Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором с использованием матерного слова по-английски было написано: «Пошел ты, Трамп», а также изображен поднятый средний палец.

Однако этим послание американскому лидеру не ограничилось.

«Перестань убивать людей якобы ради мира», — гласила надпись на арабском.

В итоге команда, чьи болельщики обратились к Трампу, одержала разгромную победу со счетом 5:1.

После этого успеха «Тишрин» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Сирии и теперь отстает от лидирующего «Аль-Итиихада» на семь очков. «Аль-Джехад» с шестью набранными баллами идет после 21 тура на последнем 14 месте.

Несмотря на бомбардировки, чемпионат Сирии останавливать не планируют. Сезон завершится в первой половине мая, а пока матчи проходят каждую неделю.

Достаточно любопытным фактом о футболе в Сирии является то, что первым легионером из дальнего зарубежья в чемпионате России был именно представитель этой ближневосточной страны.

Нападающий Ассаф аль-Халифа начинал карьеру у себя на родине, однако в 1994 году в Дамаск на товарищескую игру приехала сочинская «Жемчужина». Через некоторое время 26-летнему игроку поступило предложение выступать в российском клубе, которое он принял и подписал двухлетний контракт.

Всего в 1994 году форвард провел 21 матч и забил шесть мячей, а журналисты признали его лучшим новичком сезона.

В том же году в Сочи футболист женился, однако бытовые условия в российском клубе аль-Халифу не устраивали. Игрок разорвал контракт с «Жемчужиной» и вернулся к себе на родину.

В 1998 нападающий вновь оказался в сочинском клубе, но повторить успех дебютного сезона не сумел. Футболист провел за «Жемчужину» лишь один матч, остальное время проведя в дубле.

Кроме него в высшем дивизионе чемпионата России выступали еще два сирийца — полузащитник Нихад Буши («Крылья Советов») и нападающий Анас Махлюф («Крылья Советов» и «Шинник»). Однако представителей этой страны в отечественном футболе не было уже 19 лет — последний раз сириец выходил на газон главной российской лиги в 1999 году.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли воздушный удар по объектам в Сирии.

Атаку производили с использованием крылатых ракет «Томагавк» при поддержке авиации.

Согласно данным Министерства обороны России, по Сирии было выпущено 103 ракеты, из них силы ПВО Сирийской арабской армии сбили 71.

Также отмечается, что при отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса», передает RT со ссылкой на Минобороны.

Кроме того, согласно сообщению ведомства, российские подразделения ПВО на территории Сирии не применялись для отражения удара, поскольку ракеты не пролетали через их зону ответственности — в Тартусе и Хмеймиме, где расположены российские военные базы.

Президент Сирии Башар Асад отметил, что советские установки ПВО показали себя отлично, отражая ракетный удар. Об этом глава ближневосточного государства сказал на встрече с депутатами Государственной Думы России, прилетевшими в Дамаск.

«С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А на сегодняшний день мы видим, кто действительно отстает», — передал слова Асада депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки объектов, подвергшихся массивному ракетном ударам США, Британии и Франции.

Снимки сделаны до и после удара по двум объектов в провинции Хомс и одному на окраине Дамаска.

Уточняется, что атаке якобы подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс и Центр разработки и исследования химического оружия в Дамаске.

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