Фантомный расизм: в чем обвиняют фанатов ЦСКА

Авторитетное информационное агентство Reuters опубликовало материал о случаях проявления расизма во время ответного матча четвертьфинала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом». Одним из авторов данной заметки является фотокорреспондент Григорий Дукор.

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По информации журналиста, с трибуны, где располагалась активная группа фанатов красно-синих, в ходе встречи неоднократно доносились оскорбления и «обезьяньи уханья» в адрес темнокожих футболистов команды гостей Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби.

В частности, фанаты ЦСКА, согласно словам фотокорреспондента, выкрикивали расистские лозунги во время первого гола «Арсенала», автором которого стал как раз Уэлбек.

Также в агентстве Reuters заявили, что болельщики армейцев оскорбляли и других темнокожих игроков лондонского клуба, которые тренировались в разминочной зоне.

После матча иностранные журналисты обратились за комментариями в Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), однако официальные представители организации заявили, что во время матча проявления расизма зафиксировано не было.

Позже в УЕФА сообщили, что борьба с расовой нетерпимостью является одной из главных целей в деятельности ассоциации и запросили у Reuters аудио- и видеоматериалы, которые могли бы подтвердить и доказать факт наличия оскорблений на расовой почве.

Реакция красно-синих не заставила себя долго ждать. Первыми на обвинения ответили представители инициативной группы болельщиков московского клуба по проблемам расизма.

«По крайней мере 11 человек из нашей группы располагались в различных секторах, в том числе на фанатской трибуне. Мы первыми сообщим о любом инциденте с проявлением расизма в России,

но в данном случае можем заверить, что это абсолютная ложь»,

— говорится в заявлении.

There were at least 11 people from our initiative at the game at different sectors including the ultras one. We are the first to report any racist incident in Russia but we can assure you this news is a total lie by Daily Mirror. https://t.co/4ieecUsHpf — CSKA Fans Against Racism (@WeAreCSKA11) 13 апреля 2018 г.

Кроме того, в группе сообщили о том, что в ходе общения с английскими журналистами никаких замечаний по данному поводу зафиксировано не было.

«Никто не слышал оскорблений. Кто такой «фотограф Reuters»? Кажется, что «репортеры» Daily Mirror знают, что никто им не доверяет, а потому прячутся за более уважаемым Reuters.

Это уродливая попытка «журналистов», которые приехали в Москву за сенсациями о битвах и крови, отомстить всем нам, английским и российским болельщикам, за мирную и уважительную обстановку на игре.

Они хотят вставить еще один «кирпич» в стену ненависти, которую они строили несколько месяцев», — добавили в инициативной группе болельщиков ЦСКА.

Позднее с официальным заявлением выступили и в самом клубе. Представители армейцев обвинили фотокорреспондента агентства в клевете.

«Руководство ПФК ЦСКА, игроки и тренеры команды, а также многочисленные болельщики армейского клуба возмущены клеветническим заявлением фотографа агентства Reuters о якобы звучавших на матче Лиги Европы ПФК ЦСКА — «Арсенал» расистских кричалках в адрес темнокожих игроков лондонской команды.

В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно»

, — передает пресс-служба красно-синих.

Также в ЦСКА обратили внимание на благоприятную для футбола атмосферу на стадионе «ВЭБ Арена» до, во время и после матча.

«Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем», — говорится в сообщении.

Примечательно, что обстановка вокруг встречи накалялась еще задолго до игры. Например, пресс-служба «канониров» на своем официальном сайте опубликовала памятку для болельщиков, которые запланировали поездки в Москву на гостевой матч.

«Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации», — заявили в пресс-службе «Арсенала».

Вопреки опасениям, никакого проявления агрессии по отношению к гостям из Англии зафиксировано не было. Напротив — в рамках акции гостеприимства «Gentlefan. Russian warm welcome» болельщикам «Арсенала» подарили шапки-ушанки. Такому теплому — во всех смыслах — приему англичане были очень рады.

«Отличная акция, был приятно удивлен гостеприимству россиян. Да и шапки придутся к месту, учитывая сегодняшнюю прохладную погоду. Подобные мероприятия идут на пользу отношениям между болельщиками из разных стран, благодарен за подарок», — цитирует ТАСС одного из болельщиков лондонского клуба.

Напомним, что это уже не первый случай, когда российских фанатов обвиняют в оскорблении темнокожих. Фотограф одного известного французского издания рассказал о расизме со стороны россиян во время контрольного матча между сборными России и Франции. Встреча состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

По словам фотокорреспондента, в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле по ходу игры регулярно звучали расистские выкрики.

Примечательно, что сами футболисты сборной Франции были крайне удивлены подобному заявлению и сообщили, что не заметили проявления расизма в их адрес. Более того, представители французской команды отметили отличную атмосферу и организацию матча.

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» завершилась вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч — 6:3 — сильнее оказались подопечные Арсена Венгера. В полуфинале лондонскому клубу предстоит встретиться с мадридским «Атлетико».

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