«Проиграли финал еще в Краснодаре»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях уступил турецкой «Дарушшафаке» во втором матче финальной серии баскетбольного Еврокубка, проиграв таким образом и само противостояние.

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Во встрече, прошедшей 13 апреля на стамбульской «Фольксваген-Арене», российской команде пришлось на протяжении всех 40 минут действовать вторым номером, справляясь с атакующим баскетболом противников.

Особые проблемы подопечным Саши Обрадовича доставлял лидер черно-зеленых Скотти Уилбекин, MVP завершившегося розыгрыша турнира и его финала в частности — при поддержке трибун американский снайпер умудрился набрать 28 очков, смазав в общей сложности лишь четыре броска с игры.

Примечательно, что и в первой встрече разыгрывающий был сверхрезультативен, встретив финальную сирену с 24 баллами и решающим трехочковым броском в послужном списке.

По окончании чемпионского поединка сам Уилбекин подчеркнул, что добиться решающей виктории его коллективу удалось благодаря реализации важных бросков.

«Чувствую себя сейчас просто великолепно — я счастлив, по-настоящему счастлив. Сегодня к победе нас привели точные броски, которые удались нам именно тогда, когда они были более всего необходимы.

В четвертой четверти в какой-то момент на паркете началось сумасшествие — «Локомотив» побежал отыгрываться, однако, к счастью, мы умеем проводить концовки.

Атмосфера на стадионе сегодня была просто супер. Болельщики поддерживали нам очень громко — отличная работа!

Мои 52 очка в двух матчах финала отчасти вина «Локо»? О чем вы говорите — у краснодарцев ведь лучшая защита турнира. Как вообще они могут плохо обороняться?»

— заявил лидер стамбульцев «Газете.Ru».

Кроме того, Скотти спросили о его будущем в «Дачке», однако от ответа он уклонился — плюс-минус все понимают, что после такого сезона бомбардир заслуживает повышения (возможно, даже до НБА), но в праздничный вечер данную тему поднимать он явно не желал.

В еще более чудесном настроении пребывал после финальной сирены форвард хозяев Джаджуан Джонсон.

«Дать интервью? Не, я таким не занимаюсь, — c каменным лицом отрезал баскетболист, но тут же сменил тон. — Шучу, конечно. Просто нереально рад победе, чувак. (смеется).

Только что моя мечта стала явью, о чем тут еще можно говорить? Конечно, мы толковали о возможной победе в Еврокубке на старте сезона, но теперь… Теперь все это уже правда, а не просто разговоры.

Главный момент серии? Можно вспомнить наше спасение в первом матче, когда нам сначала удался перехват, а затем Скотти перевел игру в овертайм, но мне кажется, что важны были все моменты, даже самые минимальные — мы все проделали отличную работу.

Честно скажу, перед поездкой в Россию мы верили, что можем там победить, ведь для нас гостевые успехи редкостью не являются», — сказал Джонсон

Кроме того, «бигмен» «пантер» прокомментировал один из самых неоднозначных эпизодов встречи в Стамбуле, в котором потенциально мог пострадать кто-то из игроков.

Во второй половине аниматоры вывезли к краю паркета внушительных размеров аэропушку с футболками, ожидая перерыва, однако паузы устройство так и не дождалось, со всей мощи выпустив несколько снарядов прямиком в баскетболистов, в тот момент находившихся в игре — удивление на их лицах спустя секунду после громкого выстрела говорило само за себя.

«Да, это, конечно, была ошибка, но, если говорить начистоту, получилось даже забавно», — заключил американец, явно находивший на безопасном расстоянии от «зоны поражения».

Центровой стамбульцев Майкл Эрик в свою очередь в перерывах между празднованиями отметил вклад в победу Уилбекина, подчеркнув его огромную значимость для команды. Также он пообещал в следующем сезоне побороться за выход в «Финал четырех» Евролиги — где «Дарушшафака» теперь будет выступать благодаря виктории в Еврокубке.

«До сих пор не могу поверить, что мы выиграли Еврокубок. Это все Скотти, игрок в своем прайме. Эта победа важна для клуба, важна для всех тех, кто пришел сегодня на арену, важна для каждого из нас.

Я бы не хотел говорить о «Локомотиве» — все, что происходит у них и с ними, это их дело, не мое.

Что же касается «Дачки», то кто знает — может, в следующем году мы снова попадем в финал. Только уже Евролиги. По крайней мере — мы будем за это сражаться»,

— заявил он в интервью «Газете.Ru».

Примечательно, что несмотря на невероятную игру Уилбекина в финале, максимальный ажиотаж болельщиков и журналистов после финальной сирены был не только вокруг него — с невероятным рвением все хотели поблагодарить и допросить Дэвида Блатта, чью роль в победе стамбульцев в турнире переоценить невозможно. И специалист хоть и торопился в подтрибунное помещение, однако почти никому во внимании не отказывал.

В частности, наставник ответил «Газете.Ru» на вопрос о своем возможном возвращении в НБА.

«Работы в НБА и так очень много — буду смотреть по этому поводу уже по окончании сезона. Может, меня что-то. заинтересует. Однако прямо сейчас я выиграл Еврокубок с «Дарушшафакой» и полностью счастлив в Турции», — отрезал Блатт.

Уже позднее «коуч» выразил мнение, что его команда заслуженно добилась успеха в турнире.

«Мне в карьере повезло быть частью нескольких чемпионских команд. И эта является особенной. В команде собраны ребята, которые до этого не выигрывали ничего существенного на высоком уровне. Мы долго шли к цели и смогли ее добиться, уверен, что заслуженно»,

— поделился с журналистами Дэвид.

Его коллега Обрадович после завершения матча поздравил соперников в завоеванием трофея, а также подчеркнул, что его команде удался невероятный сезон — в финал «Локомотив», напомним, входил с рекордной победной серией 20-0.

«В первую очередь — поздравляю «Дарушшафаку» с победой в Еврокубке. Мне не на что жаловаться. Не могу сказать ничего плохого в адрес своих игроков. Как и другие команды, мы испытывали проблемы с Уилбекином. Иногда он забрасывал невероятные мячи. Он единственный, кто создал для «Дарушшафаки» всю разницу.

Что касается нас, то должен сказать, что на протяжении всего сезона мы делали отличную работу. Нам удалось добыть 20 побед подряд, думаю, что это сложно повторить. Мы оступились в финале, но, как я уже сказал, не могу быть недовольным, даже несмотря на эти горькие обстоятельства.

Мы попробуем попасть в Евролигу через Единую лигу ВТБ. В финале мы поплатились за отсутствие опыта. Думаю, что мы извлекли хороший урок и в дальнейшем будем гораздо лучше в таких больших играх»,

— цитирует тренера официальный сайт Еврокубка.

Один из лидеров «железнодорожников» Марди Коллинс, говоря с представителями прессы, выразил мнение, что серию его команда проиграла в первом матче, когда отдала уже почти выигранный матч сопернику.

«Не знаю, что сказать. «Дарушшафака» победила, они были лучше. Мы проиграл серию в Краснодаре, проиграли серию в те последние 11 секунд четвертой четверти. Мы старались оставаться сильными ментально, готовились, но те 11 секунд были ключевыми.

Я не обвиняю Дмитрия Кулагина, совершившего тогда потерю, не злюсь на него. Случившееся многому научит его. Просто очень хотелось бы переиграть тот момент, вернуть назад те 11 секунд. Но это нереально»,

— приводит слова форварда «Р-Спорт».

Заявил о желании «железнодорожников» пробиться в Евролигу на следующий сезон через внутреннее первенство и Павел Антипов.

«Все шансы выйти в Евролигу у нас есть, как бы банально это ни звучало. Надо занимать третье место в регулярном чемпионате Лиги ВТБ, а лучше — выше, проходить четвертьфинал и не попадать в полуфинале на ЦСКА. Верим в свои шансы, но нужно играть в свой лучший баскетбол. Третье место может быть нашим в «регулярке». В общем, мы видим, какой путь нужно пройти, осталось сделать это.

Во второй игре с «Дарушшафакой» нам не хватило нападения. Двигать мяч надо было лучше, а мы сбивались на игру один в один. Было видно, конечно, что соперник разобрал нас, у них есть система в игре, это очевидно.

Мы приехали в Стамбул с нормальным настроением. Мы не могли туркам такое удовольствие доставить — выйти на игру «присаженными». Нет, настрой был максимальный»,

— сказал баскетболист.

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