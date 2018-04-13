Финальная остановка: «Локо» уступил Еврокубок Блатту

«Локомотив» против блицкрига

Свой лучший отрезок в первом матче серии «Дачка» провела в самом его дебюте — еще не все запоздалые зрители успели занять места в «Баскет-Холле», а турки уже вовсю демонстрировали их более пунктуальным единомышленникам, почему именно они располагают одной из лучших защит турнира.

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На стартовом отрезке гостям в разрушении и правда удавался «космос»: «Локомотив» неплохо работал в атаке, грамотно используя пас, однако особых дивидендов из этого не извлекал.

Шутка ли, но за полную четверть россиянам в итоге удался лишь один точный двухочковый при абсолютной тишине со штрафной линии.

К счастью, хоть сколько-нибудь внушительного преимущества стамбульцы на этом этапе не заработали — спасли краснодарцев от серьезного дефицита собственная качественная оборона вкупе с некой «бесцветностью» созидания «Дарушшафаки», а также «трехи», которыми хозяева набрали в ходе «смуты» 12 баллов.

В дальнейшем, естественно, подобного «бетона» в районе трехсекундной у черно-зеленых не было: во-первых, защищаться в таком энергозатратном режиме на протяжении всего поединка было попросту невозможно, во-вторых, несколько скорректировать приоритеты турок заставили те самые попадания из-за дуги.

В итоге коварный план Дэвида Блатта оторваться от соперников уже на самом старте не сработал, однако сам факт его существования стал показательным —

едва ли американо-израильский специалист отказался бы от его повторения на домашнем паркете, где на каждое удачное действие в разрушении приходятся тысячи радостных возгласов.

А значит, россиянам на этот раз нужно было быть готовыми к такому ходу. Однако «Дачка» начала «ответку», используя кардинально иной «полюс», — при своих фанатах турки решили сконцентрироваться на атаке.

И в целом это у хозяев получалось: стамбульцы частенько находили моменты для открытых бросков, выигрывали чужой щит (в первом матче в этом компоненте доминировали красно-зеленые) и всем своим видом показывали, что намерены действовать первым номером.

Однако желаемого результата подобная тактика в дебюте черно-зеленым не принесла: сначала они допускали непростительно много промахов, отправляя в «черную дыру» все свои подборы в атаке, а уже когда наладили прицел, попадать почти всегда стали и краснодарцы.

В итоге к окончанию четверти на табло «Фольксваген-Арены» горели вполне себе сносные 21:17 в пользу турецкого клуба —

и это еще с учетом сумасшедшего попадания неудержимого Скотти Уилбекина, забившего с сиреной то, что забивать был не должен.

Одним из героев десятиминутки в составе представителей Единой лиги ВТБ стал Дмитрий Кулагин, на сей раз появившийся в стартовом составе и сразу же начавший «солировать», доказывая, что роковую ошибку первой встречи он успешно «перевалил» — на счету баскетболиста сборной России на отчетном отрезке числились шесть баллов, набранные им в тяжелых ситуациях.

В общем, стартовый натиск «Дачки» был сдержан.

Уилбекин в огне, Квали есть чем ответить

Вторая четверть стала самым настоящим бенефисом MVP этого Еврокубка.

Если в первом матче Уилбекин еще хоть как-то сдерживался «Локомотивом» в рамках разумного — большую часть основного времени американец находился в тени (по своим меркам, конечно), по-настоящему активизировавшись лишь под конец, то вот в ответной встрече разыгрывающий откровенно разбушевался.

Особенно феерить Скотти стал, уже несколько привыкнув к ходу игры, к текущему стилю соперника, а также к «дыханию» трибун — и во втором отрезке поединка стал посылать «месседж» прямиком в НБА.

Получалось у лидера «Дачки» практически все: и сольные проходы кольцо, и «трехи» после степ-бека, и передачи, которые он не сильно жадничал отдавать, когда чувствовал на своей спине большую часть пятерки «железнодорожников».

В результате уходил Уилбекин на большой перерыв с сумасшедшими 19 очками (3/4 двухочковых; 4/5 из-за дуги; 1/2 со статики) и показателем полезности +20.

К счастью, нашелся свой герой и у россиян. В преддверии старта серии многие отмечали, что «Дарушшафаку» стоит опасаться в том числе из-за ее сверхмощных «больших», которые способны полностью выключить своих прямых визави.

На деле же это утверждение было частично подтверждено лишь на паре коротких отрезков в Краснодаре, тогда как Стамбул увидел исключительную беспомощность Джаджуана Джонсона и компании.

Естественно, «Локо», попавший в сложнейшие условия имени Уилбекина, был просто обязан этим пользоваться — и возглавил эксплуатацию слабостей Брайан Квали.

В действиях американского центрового не было чего-то удивительно красивого, однако этого и не требовалось: многочисленный фанатский сектор «железнодорожников», временами перекрикивавший заполненный турками зал, был вполне удовлетворен

и частыми академичными успехами Брайана, как правило завершавшимися пополнением «копилки» гостей.

В итоге завершал половину Квали, имея на своем «балансе» десять баллов при всего одном промахе с игры, а также подбор и передачу — «большие» «Дачки» же уходили в раздевалку без особого счастья на лицах, несмотря на преимущество в счете (39:33).

Здесь был Блатт, или как сдержать Скотти

Имея в своем составе хоть трех Уилбекинов, «Дарушшафака» едва ли отправлялась бы на перерыв с +6, не будь ее тренером Блатт, — ведь именно экс-наставник сборной России стал теневым победителем первой половины.

Проявилась гениальность признанного мастера в образцовых наставлениях в ходе многочисленных пауз: казалось, что при отсутствии тайм-аутов как таковых не видать туркам не только лидерства, но и равноправия на дистанции.

К примеру, именно Дэвид остановил «огненный» порыв Квали — увидев, что американец в двух атаках кряду не замечает соперников под кольцом, завершая все это легкими попаданиями, «коуч» тут же обратился к судье, и уже спустя секунды после возобновления игры вместе с болельщиками радовался трехочковому попаданию Ховарда Сент-Роса в завершении образцовой комбинации.

А когда бессилен был и Блатт, помогали хозяевам организаторы — на старте заключительной четверти, в момент очередной попытки спурта россиян, аниматоры «Фольксваген-Арены» выпустили из пневматической пушки три пули прямиком в защищавшегося Джо Рагланда, лишь чудом не задев того.

В этом же владении стамбульцы вскоре взломали начавшее налаживаться разрушение красно-зеленых.

Главной тренерской находкой Саши Обрадовича по ходу матча, безусловно, стал перевод Кулагина в личные опекуны к Уилбекину —

Дмитрий, получив указания от наставника, сразу же стал со стопроцентной отдачей преследовать Скотти по всему паркету, что почти тут же вывело звезду из себя.

В таких условиях, естественно, ни о каком повторении полуфинального достижения американца не шло и речи, но самим гостям это, к сожалению, особой радости не приносило, — стоящий на ногах зал и близость победы вселяла уверенность в партнеров Уилбекина, которых «железнодорожники» частенько оставляли открытыми на дуге.

В заключительную пятиминутку матча «Локомотив» входил, проигрывая очень серьезно — 48:58.

Последний бой

Эти пресловутые десять баллов, очевидно, сами собой не являлись какой-то нереальной задачей для подопечных Обрадовича — отыгрывалось в истории баскетбола и не такое, памятуя хотя бы о чудо-спасении турок во вторничном матче.

Куда печальнее в этот момент было само настроение россиян. Казалось, что коллективу не хватает необходимого импульса для спасительного рывка.

Однако он — по каким-то непонятным обстоятельствам — все-таки произошел: без очевидного «тычка» в тайм-ауте, без какого-то стороннего раздражителя, а просто на ровном месте.

«Крестовый поход» возглавили Крис Бэбб, отлично проведший и первый поединок противостояния, и почти жертва сомнительной организации Рагланд — их пять очков на двоих вкупе с образцовой борьбой за отскок и максимально жесткой защитой вогнали Стамбул в небольшой мандраж.

Тут еще и Квали заработал на себе пробивной фол (правда, реализовал всего одну попытку): +4 за 139 секунд до финальной сирены уже, мягко говоря, не впечатляли.

Но у «Дачки» по-прежнему был Уилбекин — именно он во втором поединке кряду забил определяющую «треху», на сей раз вернув своей команде необходимую разницу.

Оставшаяся пара минут прошла в нервном темпе — «Локомотив», не желая отступать и сдаваться, продолжал попадать, бороться и доставлять хозяевам всяческие проблемы, однако исхода серии это уже изменить не могло.

Блатт и Уилбекин (52 очка за два матча, заслуженный титул MVP) все-таки остановили непобедимую краснодарскую «машину», до финала не проигравшую в турнире ни одного поединка.

Теперь «железнодорожникам» нужно сконцентрироваться на внутреннем первенстве, через которое они вполне могут попасть в Евролигу.

И если случится именно это, нет никаких сомнений, что «просторнее» в главном клубном турнире Старого Света точно не станет.

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