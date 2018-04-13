«Реал» и «Бавария» сразятся за Киев

Лучшая Лига чемпионов за много лет подарила нам много ярких и невероятных противостояний. Полуфиналисты под стать друг другу. Итальянская «Рома» сотворила чудо против испанской «Барселоны» (1:4, 3:0), английский «Ливерпуль» зачехлил своих соотечественников из «Ман Сити» (3:0, 2:1), немецкая «Бавария» удержала добытый на выезде перевес против испанской «Севильи», а еще один испанский клуб — мадридский «Реал» — разбазарил добытое в Турине против итальянского «Ювентуса», но все же прошел дальше благодаря скандальному пенальти в добавленное время (3:0, 1:3).