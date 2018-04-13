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«Реал» и «Бавария» сразятся за Киев

«Реал» сыграет в «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов, лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико» сойдутся в полуфинале Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию жеребьевок.
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14:20

Ну вот и все! Вот такая вот жеребьевка. Встреча «Арсенала» с «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, новая битва «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов! Но и другие пары интересны. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

14:15

В финале номинальным хозяином будет победитель противостояния «Бавария» — «Реал».

14:14

Во второй паре «Ливерпуль» будет хозяином первого матча против «Ромы», потом сыграют на «Олимпико».

14:13

«Бавария» примет в Мюнхене в первом матче «Реал», а затем отправится на «Сантьяго Бернабеу»!

14:12

Поеехали! Первым делом Андрей Шевченко вытаскивает «Баварию».

14:08

Очень интересно, кто же на кого попадет, но похоже, что любые сочетания пар принесут нам яркие противостояния!

14:05

Кстати, вот новость для всех, и в первую очередь для болельщиков «Реала»: спустившийся в конце матча в потрибунное помещение Серхио Рамос не получит дополнительной дисквалификации, хотя по правилам не должен был этого делать. УЕФА не стал буквоедствовать.

14:04

Финал Лиги чемпионов состоится в столице Украины Киеве. Сейчас на сцене выступает мэр этого города Виталий Кличко. Ну а вытаскивать шарики будет посол финала Андрей Шевченко.

14:02

Лучшая Лига чемпионов за много лет подарила нам много ярких и невероятных противостояний. Полуфиналисты под стать друг другу. Итальянская «Рома» сотворила чудо против испанской «Барселоны» (1:4, 3:0), английский «Ливерпуль» зачехлил своих соотечественников из «Ман Сити» (3:0, 2:1), немецкая «Бавария» удержала добытый на выезде перевес против испанской «Севильи», а еще один испанский клуб — мадридский «Реал» — разбазарил добытое в Турине против итальянского «Ювентуса», но все же прошел дальше благодаря скандальному пенальти в добавленное время (3:0, 1:3).

14:00

Возвращаемся! Сейчас начнется жеребьевка Лиги чемпионов.

13:15

Возвращайтесь сюда через 45 минут, когда начнется процедура жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.

13:12

И последнее: номинальным хозяином финала будет победитель противостояния «Марселя» с «Ред Буллом».

13:11

Сумасшедшая парочка нас ждет в полуфинале... «Арсенал» начнет противостояние с «Атлетико» дома.

13:10

«Марсель» начнет полуфинальное противостояние домашним матчем. А сыграет он с «Ред Булл Зальцбург».

13:10

Ну что, поехали! Первым Абидаль досает шарик с «Марселем».

13:09

В очередной раз жеребьевку будет проводить посол финала ЛЕ, бывший игрок «Лиона», «Барселоны» и «Монако» Эрик Абидаль.

13:08

Испанский «Атлетико» оказался сильнее португальского «Спортинга» (2:0, 0:1), а французский «Марсель» в драматичном сражении в итоге все же разбомбил немецкий «РБ Лейпциг» (0:1, 5:2). Ни один из полуфиналистов не выиграл оба матча четвертьфинальной стадии. Только «Арсенал» не проиграл, хотя это во многом потому, что в концовке ЦСКА пытался забить еще и бросил обороняться.

13:07

Главная сенсация турнира — конечно же, австрийский «Ред Булл Зальцбург», который в первом четвертьфинале уступил итальянскому «Лацио» со счетом 2:4, пропустил быстрый гол и дома, но все равно прошел дальше!

13:05

А вот кто номинирован на звание игрока недели. К сожалению для нас, здесь египтянин Мохамед Эль-Ненни из лондонского «Арсенала», отдавший вчера две голевые передачи в Москве. А могли бы там быть Кирилл Набабкин с Александром Головиным, доведи ЦСКА до конца свой камбэк.

13:03

Четыре команды остались в турнире. За право сыграть в финале в французском Лионе сражаются испанский «Атлетико», английский «Арсенал», французский «Марсель» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

13:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики. В швейцарском Ньоне начинается жеребьевка полуфиналов еврокубков. Сначала Лига Европы. Вместе с вами за процессом будет следить Александр Седов.

10:10

Жеребьевка Лиги Европы начнется в 13.00 мск, в Лиге чемпионов жребий стартует в 14.00 мск.

10:00

Текстовая трансляция жеребьевок полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.