«Реал» и «Бавария» сразятся за Киев

- 814704 просмотра Трамп советует готовиться к ракетным ударам по Сирии
- 628253 просмотра Как Москва ответит Вашингтону, если США нанесут удар по Сирии
- 481350 просмотров Трамп анонсировал ракетный обстрел Сирии
- 206516 просмотров Нефть подкинула рубль: доллар ниже 63 рублей
- 188716 просмотров Мосгорсуд оставил в силе срок Улюкаева, но немного смягчил приговор
- 159159 просмотров 8 лет и штраф: как Мосгорсуд смягчил приговор Улюкаеву
- 153045 просмотров В сенате США прошли слушания по назначению Помпео госсекретарем
Ну вот и все! Вот такая вот жеребьевка. Встреча «Арсенала» с «Атлетико» в полуфинале Лиги Европы, новая битва «Баварии» и «Реала» в Лиге чемпионов! Но и другие пары интересны. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
В финале номинальным хозяином будет победитель противостояния «Бавария» — «Реал».
Во второй паре «Ливерпуль» будет хозяином первого матча против «Ромы», потом сыграют на «Олимпико».
«Бавария» примет в Мюнхене в первом матче «Реал», а затем отправится на «Сантьяго Бернабеу»!
Поеехали! Первым делом Андрей Шевченко вытаскивает «Баварию».
Очень интересно, кто же на кого попадет, но похоже, что любые сочетания пар принесут нам яркие противостояния!
Кстати, вот новость для всех, и в первую очередь для болельщиков «Реала»: спустившийся в конце матча в потрибунное помещение Серхио Рамос не получит дополнительной дисквалификации, хотя по правилам не должен был этого делать. УЕФА не стал буквоедствовать.
Финал Лиги чемпионов состоится в столице Украины Киеве. Сейчас на сцене выступает мэр этого города Виталий Кличко. Ну а вытаскивать шарики будет посол финала Андрей Шевченко.
Лучшая Лига чемпионов за много лет подарила нам много ярких и невероятных противостояний. Полуфиналисты под стать друг другу. Итальянская «Рома» сотворила чудо против испанской «Барселоны» (1:4, 3:0), английский «Ливерпуль» зачехлил своих соотечественников из «Ман Сити» (3:0, 2:1), немецкая «Бавария» удержала добытый на выезде перевес против испанской «Севильи», а еще один испанский клуб — мадридский «Реал» — разбазарил добытое в Турине против итальянского «Ювентуса», но все же прошел дальше благодаря скандальному пенальти в добавленное время (3:0, 1:3).
Возвращаемся! Сейчас начнется жеребьевка Лиги чемпионов.
Возвращайтесь сюда через 45 минут, когда начнется процедура жеребьевки полуфиналов Лиги чемпионов.
И последнее: номинальным хозяином финала будет победитель противостояния «Марселя» с «Ред Буллом».
Сумасшедшая парочка нас ждет в полуфинале... «Арсенал» начнет противостояние с «Атлетико» дома.
«Марсель» начнет полуфинальное противостояние домашним матчем. А сыграет он с «Ред Булл Зальцбург».
Ну что, поехали! Первым Абидаль досает шарик с «Марселем».
В очередной раз жеребьевку будет проводить посол финала ЛЕ, бывший игрок «Лиона», «Барселоны» и «Монако» Эрик Абидаль.
Испанский «Атлетико» оказался сильнее португальского «Спортинга» (2:0, 0:1), а французский «Марсель» в драматичном сражении в итоге все же разбомбил немецкий «РБ Лейпциг» (0:1, 5:2). Ни один из полуфиналистов не выиграл оба матча четвертьфинальной стадии. Только «Арсенал» не проиграл, хотя это во многом потому, что в концовке ЦСКА пытался забить еще и бросил обороняться.
Главная сенсация турнира — конечно же, австрийский «Ред Булл Зальцбург», который в первом четвертьфинале уступил итальянскому «Лацио» со счетом 2:4, пропустил быстрый гол и дома, но все равно прошел дальше!
А вот кто номинирован на звание игрока недели. К сожалению для нас, здесь египтянин Мохамед Эль-Ненни из лондонского «Арсенала», отдавший вчера две голевые передачи в Москве. А могли бы там быть Кирилл Набабкин с Александром Головиным, доведи ЦСКА до конца свой камбэк.
Четыре команды остались в турнире. За право сыграть в финале в французском Лионе сражаются испанский «Атлетико», английский «Арсенал», французский «Марсель» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».
Здравствуйте, уважаемые болельщики. В швейцарском Ньоне начинается жеребьевка полуфиналов еврокубков. Сначала Лига Европы. Вместе с вами за процессом будет следить Александр Седов.
Жеребьевка Лиги Европы начнется в 13.00 мск, в Лиге чемпионов жребий стартует в 14.00 мск.
Текстовая трансляция жеребьевок полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы.