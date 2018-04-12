Знарок ушел — Третьяк остался

12 апреля после заседания исполкома Федерации хоккея России (ФХР) стало окончательно известно, что Олег Знарок больше не будет главным тренером сборной России.

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Специалист, приведший национальную команду к победе на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018, которые прошли без участия энхаэловцев, решил оставить занимаемый пост.

На должности рулевого главной команды страны на чемпионате мира — 2018 в Дании будет работать помогавший Знарку в сборной на протяжении последних лет Илья Воробьев, по ходу сезона отправленный в отставку из магнитогорского «Металлурга», с которым он в 2016 году выиграл Кубок Гагарина, а годом позже дошел до финала плей-офф КХЛ, где уступил СКА.

Именно Воробьева также называют потенциальным преемником Знарка на посту главного тренера СКА, который специалист с немецким паспортом оставил после вылета питерских армейцев в финале Западной конференции в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Что касается самого Знарка, то на предстоящем мировом форуме он будет задействован в качестве консультанта национальной команды.

Напомним, что Россия попала в группу А и сыграет в Копенгагене с Францией, Австрией, Белоруссией, Чехией, Швейцарией, Словакией и Швецией.

Дальнейшие планы Знарка пока неизвестны официально, но авторитетный инсайдер Национальной хоккейной лиги Эллиот Фридман на днях под грифом сенсации сообщил о желании специалиста поработать за океаном.

Пока не совсем понятно, какова доля истины в этой новости, и есть ли к Знарку интерес в сильнейшей лиге мира, но посмотреть на него в качестве главного тренера одного из клубов НХЛ было бы в высшей степени интересно.

Очевидно одно — каким бы ни было следующее место работы тренера, «тепличных» условий, как в питерском клубе и сборной страны, у него точно не будет. Ну а потенциальная работа в НХЛ и вовсе будет проходить в режиме жесточайшей конкуренции.

Пока же работу Знарка отметили на заседании в Федерации хоккея России.

«Хотел бы поздравить всех с успешным результатом на Олимпиаде. Результат есть результат, а победителей не судят», – цитирует «Р-Спорт» председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга.

«Знарок многое сделал. Он подустал психологически. И в СКА, и в сборной. На чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера будет Воробьев. Знарок будет консультантом. В тренерском штабе сборной не будет Харийса Витолиньша»,

— поделился последней информацией президент ФХР Владислав Третьяк.

Самого Третьяка в четверг переизбрали на четвертый срок, причем прославленный в прошлом хоккейный вратарь сохранил свою должность единогласно.

«Мы идем с хорошим результатом. Спасибо, что хорошо поработали на местах. Популярность хоккея растет с каждым годом. Победа на Олимпийских играх важна как для меня как главы ФХР, так и для каждого из вас. У нас есть дополнительная возможность привлечь мальчишек и девчонок в секции, — обратился к исполкому ФХР Третьяк после переизбрания на четвертый срок.

— Хотел бы поблагодарить СКА и Геннадия Тимченко лично. ЦСКА, который многое сделал, Магнитогорск и все другие клубы, которые воспитали игроков, которые играют в этих клубах. Вы должны понимать, как для нынешней политической обстановки была нужна наша победа [на Олимпийских играх]. Только фигуристы и мы. Очень важно, что мы ее выиграли».

Что касается самого Знарка, то он категорически отказался комментировать новость о своей отставке, выходя с заседания.

Зато свое видение ситуации представили легендарные в прошлом отечественные хоккеисты и тренеры, также работавшие с национальной командой и приводившие ее к победам на чемпионатах мира.

«Никаких трудностей у Ильи Воробьева не должно возникнуть. В штабе сборной он работал несколько лет, и знает кандидатов, принцип работы и всю систему подготовки. Воробьев – сложившийся тренер, который выигрывал чемпионство, поэтому я не вижу проблем, — сказал «Спорт-Экспрессу» Вячеслав Быков.

— Ему нужно быстрее сформировать свой штаб, чтобы приступить к прямым обязанностям. Сейчас он без клуба, в курсе всех дел в команде, и может полностью сконцентрироваться на подготовке к чемпионату мира. У него должно все получиться, чего я ему желаю».

«Лично для меня непонятна такая рокировка», — скептически заявил Борис Михайлов.

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