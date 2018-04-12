Скандал в биатлоне: Бессеберг сдал пост

Норвежский президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг принял решение уйти в отставку из-за расследования австрийской полиции и обысков в штаб-квартире организации. Россиянин Виктор Майгуров, являющийся вице-президентом IBU и кандидатом в президенты Союза биатлонистов России (СБР), отказался принять на себя полномочия.

Как сообщило норвежское издание VG, Бессеберг с 2011 года якобы скрыл 65 положительных допинг-проб российскиз спортсменов.

По информации СМИ, у 17 из 22-х участвовавших в сезоне-2017/18 в гонках на этапах Кубка мира и Кубка IBU российских спортсменов были «доказанные допинг-случаи, скрытые Международным союзом биатлонистов».

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Речь идет как по положительных допинг-тестах, так и об аномальных показателях биологических паспортов крови.

Данная информация стала известна благодаря трем источникам: взломанной базе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за период с 2011 по 2015 годы, показаниям бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, ныне проживающего в США под действием программы по защите свидетелей профессора Григория Родченкова, а также показаниям неназванных информаторов.

Стоит отметить, что на Олимпиаду в Пхенчхане были допущены только четверо российских биатлонистов – Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова, – хотя неприглашение многих российских спортсменов на Игры так и не было объяснено комиссией Международного олимпийского комитета под руководством Валери Фурнейрон тогда.

Что касается VG, то норвежские журналисты ссылаются на материал французского Le Monde, рассказавшего, что изучаемые полицией данные взяты из отчета Родченкова за 2013 год.

«Сколько крупных банкнот может поместиться в небольшой дипломатической сумке? Ответ не был найден, когда Григорий Родченков вошел в комнату. Александр Тихонов, на тот момент вице-президент IBU, считал, что сумка может быть заполнена от $200 до $300 тыс. Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России, оценил, что в ней можно разместить до $400 тыс.

Вопрос важен: речь идет об оценке суммы, которую дали Андерсу Бессебергу, норвежскому президенту IBU, для обеспечения поддержки российских биатлонистов»,

— пишет Le Monde.

При этом французское издание давно занимает подчеркнуто агрессивную позицию по отношению к российскому спорту, принимая на веру все новости о допинге. Бессеберг обвинения отвергает, о чем заявил еще накануне, когда рассказал о сложившейся ситуации.

«Меня допрашивала австрийская полиция. Об этом сообщил пресс-релиз IBU. Они заявляют, что российские биатлонисты имели возможность выступать, несмотря на подозрительные показатели крови, — рассказал Бессеберг IBU TV2.

— Это является нарушением антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и законодательства Австрии.

Я полностью опровергаю эти обвинения. Любые пробы с подозрительными показателями крови передаются для дополнительного анализа в лабораторию Осло, при этом они сопровождаются представителями WADA.

Мне удивительно слышать такие обвинения — уверен, мы все делали правильно. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Это важно для биатлона».

В то же время немецкий журналист Хайо Зеппельт, также известный своим непримиримым отношением к допингу и как автор фильма о применении запрещенных препаратов в российском спорте, в своем твиттере процитировал 12 апреля адвоката Родченкова Джима Уолдена.

«Родченков сотрудничает с расследованием по IBU и другими следствиями. Мы надеемся, что все допинговое мошенничество и коррупция в разных видах спорта будут полностью раскрыты, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы это стало реальностью», — написал немецкий журналист.

А вот четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в комментарии агентству ТАСС связал сложившуюся ситуацию с предстоящими выборами президента IBU.

«Думаю, это можно связать с предстоящими выборами президента IBU, скорее всего, есть заинтересованные в этом люди. Кто-то «капнул» с этой проверкой. И если Николь Реш отстранена, то это о чем-то говорит, поскольку не имея на руках реальных документов, вряд ли полиция начала бы обыски. Наверное, что-то есть, вот и копают, — сказал Тихонов.

— Я никогда не был сторонником господина Бессеберга, поскольку многие вещи мне не нравились. Как Александр Васильевич Суворов я в одиночку шел против всего исполкома.

Но дыма без огня не бывает. Не хотелось бы в это верить, но я никогда с доверием не относился к этому исполкому».

Напомним, что к IBU были большие претензии со стороны американских, канадских и чешских биатлонных сборных, требовавших переноса последнего этапа Кубка мира из Тюмени, а затем, когда Бессеберг и исполком IBU отказались сделать это, бойкотировавших этап.

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