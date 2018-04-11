«Доверие к IBU ослабло»: у биатлона большие проблемы

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг ответил на множественные претензии в свой адрес, обрушившиеся на функционера в середине текущей недели. По словам норвежца, обвинения в его отношении являются ложными.

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«Меня допрашивала австрийская полиция. Об этом сообщил пресс-релиз IBU. Они заявляют, что российские биатлонисты имели возможность выступать, несмотря на подозрительные показатели крови. Это является нарушением антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и законодательства Австрии. Я полностью опровергаю эти обвинения. Любые пробы с подозрительными показателями крови передаются для дополнительного анализа в лабораторию Осло, при этом они сопровождаются представителями WADA.

Мне удивительно слышать такие обвинения — уверен, мы все делали правильно. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Это важно для биатлона»,

— передает слова президента IBU TV2.

Напомним, что 11 апреля стало известно об обысках в штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге, проведенном федеральным управлением криминальной полиции Австрии.

По первоначальной информации СМИ, данный рейд был связан с тем, что целый ряд чиновников организации подозревается в коррупции с допинговыми делами.

Одним из первых ситуацию прокомментировал Григорий Родченков, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне главный информатор WADA — разъясняя происходящее, «злой гений» отечественного спорта рассказал, что IBU якобы «не стал глубже копать» по аномальным показателям биопаспортов россиян.

«Россия получила секретную информацию от IBU, в сообщении говорилось, что об этом случае нужно позаботиться, — заявил профессор в интервью NRK. — По каким-то причинам IBU не стал копать глубже и расследовать крайне аномальные показатели биопаспортов россиян.

Ситуация ухудшилась после Олимпиады в Сочи-2014. Чтобы не обвинять биатлонистов, IBU взял биопаспорта грязных российских спортсменов из базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы скрыть дело.

Виновны обе стороны. Между ними давно существует сговор. Я не могу говорить о деталях, но очевидно, что это дело касается коррупции».

Позднее с официальный заявлениями выступили и в WADA.

«Разведывательные и следственные органы WADA обменивались информацией с представителями правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также Интерпола. Это расследование привело к полицейским обыскам в Австрии и Норвегии 10 апреля. WADA подтверждает, что проблема связана с допингом, но большего пока сказать не можем», — заинтриговал менеджер агенства по связи с общественностью Джеймс Фитцжеральд.

Еще ближе к вечеру среды в СМИ были опубликованы сведения из специального внутреннего доклада WADA по якобы допингу в биатлоне.

«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российских биатлонистов, употребляющих допинг, — говорится в материале. — Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Николь Реш (генсек IBU; ранее ее допросила полиция — «Газета.Ru») ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга.

Об эффективности российских методов свидетельствуют неизменная поддержка господином Бессебергом российской позиции, подозрительные манипуляции госпожи Реш с биопаспортами биатлонистов и первоначальное решение провести чемпионат мира-2021 в России».

Естественно, не оставили ситуацию без внимания и сами биатлонисты. Самым активным из них в этом плане оказался швед Себастиан Самуэльссон, молодой призер Олимпиады в Пхенчхане, ранее бойкотировавший этап Кубка мира в Тюмени по личным убеждениям относительно российского допинга.

Как отметил звездный спортсмен, обыски в офисе IBU его не удивили.

«Полицейский рейд в штаб-квартире IBU в связи с расследованием о допинге – грустная, но вполне ожидаемая новость. Все очевидно, проблема существовала уже давно. IBU нужен новый руководитель»,

— написал в своем твиттере Себастиан.

Он также выразил мнение, что допинговая проблема существовала в союзе долго.

«В IBU очень долго существовала допинговая проблема, однако в федерации не воспринимали ее серьезно. Надеюсь, что они сделают это сейчас.

Они продолжают проводить соревнования в России, хотя там нет эффективной антидопинговой системы, что говорит о многом. В IBU не слушают активистов, которые хотят более строгого отношения к допингу, несмотря на то, что проблема возникала уже несколько раз.

В руководстве не слушают ни меня, ни других биатлонистов. Большинство биатлонистов, выступающих в Кубке мира, знают, что в IBU есть проблема с допингом, что федерация должна действовать, но, к сожалению, это не происходит.

Очевидно, что доверие к IBU сильно ослабло. Последние новости — не очень хорошие. Можно надеяться, что эта информация — неправда, но в то же время существует проблема, которой надо посмотреть прямо в глаза», — заявил он в интервью шведским СМИ.

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