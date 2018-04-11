«Доверие к IBU ослабло»: у биатлона большие проблемы

Курсы валют$ 62.59 (0) 77.38 (0)
Москва: -1°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
21:45
Рома Барселона
3:0
закончен
21:45
Манчестер Сити Ливерпуль
1:2
закончен
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Дарушшафака
78:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
93:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
113:121
закончен
03:00
Вашингтон УизардсБостон Селтикс
113:101
закончен
03:30
Даллас МавериксФиникс Санз
97:124
закончен
04:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
119:79
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
online
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
СибирьШинник
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Томь
2:1
закончен
15:00
ЕнисейОлимпиец
1:0
закончен
16:00
ОренбургВолгарь
3:0
закончен
17:00
ТюменьДинамо СПб
1:1
закончен
17:00
Зенит-2Луч-Энергия
1:2
закончен
18:00
ФакелКубань
0:2
закончен
18:30
ТамбовХимки
2:0
закончен
19:00
Ротор-ВолгоградАвангард К
1:1
закончен
21:00
БалтикаКрылья Советов
1:0
закончен
Лига чемпионов
21:45
Бавария Севилья
0:0
закончен
21:45
Реал Мадрид Ювентус
1:3
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Калев ЦСКА
95:105
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
не начался
05:30
Сакраменто КингзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался
Лига Европы
22:05
Спортинг Атлетико М
не начался
22:05
Ред Булл Зальцбург Лацио
не начался
22:05
Марсель РБ Лейпциг
не начался
22:05
ЦСКА Арсенал
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Цмоки-Минск Химки
не начался

«Доверие к IBU ослабло»: у биатлона большие проблемы

Бессеберг: полностью опровергаю обвинения, мы все делали правильно‍

Себастьян Самуэльссон РИА Новости
Себастьян Самуэльссон
Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг прокомментировал обвинения в свой адрес, согласно которым функционер помогал России скрывать допинг у спортсменов. Норвежца в этом обвинил информатор WADA Григорий Родченков.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг ответил на множественные претензии в свой адрес, обрушившиеся на функционера в середине текущей недели. По словам норвежца, обвинения в его отношении являются ложными.

Реклама

«Меня допрашивала австрийская полиция. Об этом сообщил пресс-релиз IBU. Они заявляют, что российские биатлонисты имели возможность выступать, несмотря на подозрительные показатели крови. Это является нарушением антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и законодательства Австрии. Я полностью опровергаю эти обвинения. Любые пробы с подозрительными показателями крови передаются для дополнительного анализа в лабораторию Осло, при этом они сопровождаются представителями WADA.

Мне удивительно слышать такие обвинения — уверен, мы все делали правильно. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Это важно для биатлона»,

— передает слова президента IBU TV2.

Напомним, что 11 апреля стало известно об обысках в штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге, проведенном федеральным управлением криминальной полиции Австрии.

По первоначальной информации СМИ, данный рейд был связан с тем, что целый ряд чиновников организации подозревается в коррупции с допинговыми делами.

Одним из первых ситуацию прокомментировал Григорий Родченков, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне главный информатор WADA — разъясняя происходящее, «злой гений» отечественного спорта рассказал, что IBU якобы «не стал глубже копать» по аномальным показателям биопаспортов россиян.

«Россия получила секретную информацию от IBU, в сообщении говорилось, что об этом случае нужно позаботиться, — заявил профессор в интервью NRK. — По каким-то причинам IBU не стал копать глубже и расследовать крайне аномальные показатели биопаспортов россиян.

Ситуация ухудшилась после Олимпиады в Сочи-2014. Чтобы не обвинять биатлонистов, IBU взял биопаспорта грязных российских спортсменов из базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы скрыть дело.

Виновны обе стороны. Между ними давно существует сговор. Я не могу говорить о деталях, но очевидно, что это дело касается коррупции».

Позднее с официальный заявлениями выступили и в WADA.

«Разведывательные и следственные органы WADA обменивались информацией с представителями правоохранительных органов Австрии и Норвегии, а также Интерпола. Это расследование привело к полицейским обыскам в Австрии и Норвегии 10 апреля. WADA подтверждает, что проблема связана с допингом, но большего пока сказать не можем», — заинтриговал менеджер агенства по связи с общественностью Джеймс Фитцжеральд.

Еще ближе к вечеру среды в СМИ были опубликованы сведения из специального внутреннего доклада WADA по якобы допингу в биатлоне.

«Основной целью коррупционных схем было обеспечение безопасности российских биатлонистов, употребляющих допинг, — говорится в материале. — Российская сторона достигла успеха во взаимодействии с господином Бессебергом и госпожой Николь Реш (генсек IBU; ранее ее допросила полиция — «Газета.Ru») ради отстаивания российских интересов. Они оба были одинаково вовлечены в коррупцию и, вероятно, знали о роли друг друга.

Об эффективности российских методов свидетельствуют неизменная поддержка господином Бессебергом российской позиции, подозрительные манипуляции госпожи Реш с биопаспортами биатлонистов и первоначальное решение провести чемпионат мира-2021 в России».

Естественно, не оставили ситуацию без внимания и сами биатлонисты. Самым активным из них в этом плане оказался швед Себастиан Самуэльссон, молодой призер Олимпиады в Пхенчхане, ранее бойкотировавший этап Кубка мира в Тюмени по личным убеждениям относительно российского допинга.

Как отметил звездный спортсмен, обыски в офисе IBU его не удивили.

«Полицейский рейд в штаб-квартире IBU в связи с расследованием о допинге – грустная, но вполне ожидаемая новость. Все очевидно, проблема существовала уже давно. IBU нужен новый руководитель»,

— написал в своем твиттере Себастиан.

Он также выразил мнение, что допинговая проблема существовала в союзе долго.

«В IBU очень долго существовала допинговая проблема, однако в федерации не воспринимали ее серьезно. Надеюсь, что они сделают это сейчас.

Они продолжают проводить соревнования в России, хотя там нет эффективной антидопинговой системы, что говорит о многом. В IBU не слушают активистов, которые хотят более строгого отношения к допингу, несмотря на то, что проблема возникала уже несколько раз.

В руководстве не слушают ни меня, ни других биатлонистов. Большинство биатлонистов, выступающих в Кубке мира, знают, что в IBU есть проблема с допингом, что федерация должна действовать, но, к сожалению, это не происходит.

Очевидно, что доверие к IBU сильно ослабло. Последние новости — не очень хорошие. Можно надеяться, что эта информация — неправда, но в то же время существует проблема, которой надо посмотреть прямо в глаза», — заявил он в интервью шведским СМИ.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице биатлона, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».