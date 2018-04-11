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Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию

В штаб-квартире IBU прошли обыски

В штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге прошли обыски Reuters
В штаб-квартире Международного союза биатлонистов в Зальцбурге прошли обыски
Австрийская полиция обыскала штаб-квартиру международного союза биатлонистов, изъяв для изучения компьютеры и документы. Основных версий интереса правоохранителей к организации две: манипуляции с допингом и коррупционная деятельность.

Федеральное управление криминальной полиции Австрии провело обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге. Рейд специальной группы сотрудников компетентных органов может быть связан с антидопинговым расследованием. По сведениям Ski-Nordique, сразу несколько чиновников организации подозреваются в коррупции по различным допинговым делам. Известно, что полицейские допросили генерального секретаря IBU Николь Реш. Имена остальных подозреваемых чиновников пока не афишируются.

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Из-за резонансных событий IBU в среду днем провел в режиме телеконференции внеочередное заседание исполнительного комитета. Вице-президент союза Олле Даллин назвал сложившуюся ситуацию «очень серьезной».

«Я уже собираю вещи, чтобы отправиться в Зальцбург и на месте понять, что происходит. Прежде никогда с подобным не сталкивался», — отметил функционер.

Согласно альтернативной версии, интерес правоохранителей не связан с допингом, а вызван махинациями с распространением прав на состязания. В пользу этого предположения свидетельствует тот факт, что главное поле деятельности венской прокуратуры — как раз экономические преступления и коррупция. Особенно тщательно были досмотрены несколько комнат. Для изучения из офиса IBU изъяли компьютеры и документы.

На момент написания заметки должностные лица IBU официально еще не комментировали обыски. Пресс-релиз обещают выпустить позже в среду.

Зато по данному делу уже выступил бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, а ныне основной свидетель по вопросам махинаций с допингом в российском спорте Григорий Родченков. По его словам, четыре года назад IBU отказывался расследовать применение допинга отечественными биатлонистами, чьи биологические паспорта показывали аномальные результаты. Родченков подчеркнул: в биатлоне манипулировали системой биопаспортов и даже саботировали ее.

«Россия получила секретную информацию от IBU, в сообщении говорилось, что об этом случае нужно позаботиться, — приводит слова эксперта NRK. — По каким-то причинам IBU не стал копать глубже и расследовать крайне аномальные показатели биопаспортов россиян.

Ситуация ухудшилась после Олимпиады в Сочи-2014. Чтобы не обвинять биатлонистов, IBU взял биопаспорта грязных российских спортсменов из базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы скрыть дело.

Виновны обе стороны. Между ними давно существует сговор. Я не могу говорить о деталях, но очевидно, что это дело касается коррупции».

Отметим, что недавно IBU стал объектом жестких нападок со стороны отдельных спортсменов и руководителей национальных федераций после решения не переносить заключительный этап Кубка мира из Тюмени. В итоге турнир состоялся в заранее определенном месте и в точные сроки, но его бойкотировали команды США, Канады, Чехии, Великобритании и Украины, хотя некоторые спортсменки этой сборной были против решения своего руководства не приезжать в Россию.

Конкретные претензии обращены к 72-летнему президенту IBU Андерсу Бессебергу, которого обвиняют в лоббировании интересов России. Особое недовольство противников проведения соревнований на территории нашей страны вызвало недавнее заявление функционера о том, что Россия сможет принять чемпионат мира в том случае, если РУСАДА будет восстановлено в правах и вновь вольется в структуру Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Напомним, заявка Тюмени выиграла конкурс на право организации ЧМ-2021, однако в прошлом году Союзу биатлонистов России (СБР) пришлось отказаться от этой возможности из-за сильного давления извне.

В итоге окончательный вариант определит IBU на осеннем заседании конгресса.

Добавим, что голос Бессеберга был решающим при голосовании в исполкоме IBU по вопросу легитимности проведения этапа КМ в Тюмени: при счете 4:4 президент выступил в пользу России. Состязания состоялись 22-25 марта на трассе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

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