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Машина за золото: Панарин купил BMW у Ковальчука

Ковальчук продал подаренный ему за золото Игр-2018 автомобиль Панарину

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук... Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук (справа) в салоне автомобиля, 28 февраля 2018 года
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал элитную иномарку, подаренную ему за золото Олимпиады-2018, форварду «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину. За свой автомобиль Ковальчук выручил чуть более 7 млн рублей, которые уйдут на благотворительные цели.

Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук объявил о продаже автомобиля BMW X5, подаренного ему за победу на зимних Олимпийских играх 2018 года. Покупателем элитной иномарки оказался другой российский хоккеист, форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин.

«Вот в такой компании мы провели сегодняшний день. Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину. Детишкам здоровья!» — написал Ковальчук в своем инстаграме.

О своем намерении продать автомобиль 34-летний россиянин объявил практически сразу после возвращения в Россию из Пхенчхана.

Сам Ковальчук тогда объяснил, что все вырученные средства от продажи иномарки пойдут на благотворительность.

«Мы вместе или пожертвуем средства в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины, еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет и Россия будет играть с гербом на груди», — сказал он.

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Кстати, о деньгах: по словам хоккеиста,

автомобиль стоит чуть более 7 млн рублей.

Сборная России завоевала золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, победив в финальном матче мужского хоккейного турнира национальную команду Германии со счетом 4:3. На Олимпиаде-2018 Ковальчук принял участие в шести играх, в которых забросил пять шайб и отдал две голевые передачи.

Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 31 шайбу, сделал 32 результативные передачи в 53 матчах и набрал десять (6+4) очков в 15 играх плей-офф.

Сейчас же российский форвард решает свой переход в один из клубов НХЛ. После того, как СКА выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, Ковальчук объявил о своем уходе из стана красно-синих. По информации «Спорт-Экспресс»,

новым клубом россиянина станет «Нью-Йорк Рейнджерс». Отмечается, что его зарплата составит около $6 млн.

На данный момент стороны обсуждают срок соглашения.

Что касается Панарина, то его «Коламбус» 13 апреля стартует в розыгрыше Кубка Стэнли, где в 1/4 финала Восточной конференции сыграет против «Вашингтон Кэпиталз», где, кстати, выступают российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. В «регулярке» НХЛ Панарин сыграл в 81 матче, в которых забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач.

Элитными иномарками «торгуют» и другие российские олимпийцы, которые завоевали медали Игр в Пхенчхане.

Например, фигуристка Екатерина Боброва, выигравшая серебряную медаль в командных соревнованиях, заявила, что подаренный ей автомобиль BMW X4 xDrive30d не является для нее необходимым: у спортсменки уже имеется личное транспортное средство, поэтому иномарку она решила продать. Как и Ковальчук, Боброва пожертвует часть вырученных с продажи средств на благотворительность.

«К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — сказала фигуристка.

В интервью «Газете.Ru» 28-летняя россиянка рассказала, чем прекрасна подаренная ей машина.

«Продавая этот автомобиль я, конечно, указываю, что это не просто автомобиль. Когда я эту машину отвозила, почувствовала, какая она классная. Там есть определенные олимпийские примочки — например, подсветка в виде олимпийских колец, надпись «Олимпийская сборная России 2018 года» и прочие приятности», — сказала Боброва.

Друзья, многое уже сказано, и всё же очень хочу ещё раз здесь поблагодарить за ту огромную поддержку, которую мы получаем! Нам это очень важно, это имеет для нас огромное значение. И да, я вчера просто с огромным детским восторгом подбегала к красивейшей, просто космически крутой машине и искренне радовалась торжественному моменту! Скажу вам по секрету, у этой очень особенной машины есть очень эксклюзивные Олимпийские секреты! () Которые даже я сама не сразу увидела! Хочу подтвердить, что как я и сказала вчера: так как у меня в данный момент есть машина, я хочу воспользоваться той возможностью, которая у меня есть, и расстаться с этой прекрасной призовой машиной, чтобы оказать поддержку там, где она очень нужна. Это моё очень личное решение и такая возможность для меня важна. Но главное при этом, что этот поступок ничуть не уменьшает мою ОГРОМНУЮ благодарность за такой подарок , и я очень хочу верить, что этот мой шаг будет встречен поддержкой и пониманием. #ЕкатеринаБоброва#благодарность#БМВ#olympian#BMW

Публикация от Ekaterina Bobrova (@ekaterinabobrova)

Решение продать «олимпийский» автомобиль принял и российский фристайлист Илья Буров. За бронзу Игр-2018 он был награжден BMW X4 xDrive20d. Хотя сам Буров открыто о продаже иномарки не заявлял: об этом сообщили в ярославском автосалоне, в котором находится автомобиль.

«Это «олимпийская» машина, подаренная за медаль», — сказали в автосалоне.

Вручение автомобилей российским спортсменам, которые стали призерами Олимпийских игр, тренерам команд и личным тренерам атлетов, а также руководителям спортивных федераций является традицией, которую организовал Фонд поддержки олимпийцев России. В попечительский совет Фонда входит премьер-министр Дмитрий Медведев, являющийся главой организации.

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