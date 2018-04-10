Финал предсказуем: Знарок покинет Санкт-Петербург

Олег Знарок покинет пост главного тренера петербургского СКА, сообщили во вторник сразу несколько источников. Данное развитие событий выглядит весьма реалистичным после провала армейцев с Невы в текущем розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Выиграв регулярный чемпионат, команда из Санкт-Петербурга претендовала на победу в Кубке Гагарина и была главным фаворитом в борьбе за трофей.

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Однако в финале Западной конференции подопечные Знарка потерпели поражение от московского ЦСКА. После этого будущее 55-летнего специалиста в Санкт-Петербурге оказалось под сомнением. Хотя разговоры о возможном уходе Знарка с поста главного тренера СКА шли еще с февраля, теперь данный исход выглядит наиболее вероятным.

К слову, известный российский хоккейный тренер с немецким гражданством подписал контракт с красно-синими в июне 2016 года, а срок соглашения был рассчитан на два года.

По информации клубной пресс-службы, контракт Знарка истекает в конце апреля.

Вызывает вопросы будущее тренера и в сборной России по хоккею. Свою клубную карьеру Знарок с 2014 года совмещал с работой в национальной команде. Вместе с ним россияне выиграли золото чемпионата мира 2014 года, стали серебряными призерами мирового первенства в 2015 году, а также дважды подряд завоевывали бронзовые награды на чемпионате мира 2016 и 2017 годов.

Напоминаем, контракты членов тренерского штаба СКА с клубом действуют до 30 апреля 2018 года. Итоги сезона будут подведены на совете директоров ХК СКА. — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 апреля 2018 г.

Однако главным достижением Знарка на посту главного тренера российской сборной является победа на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые прошли в Пхенчхане. В финальном матче россияне в овертайме со счетом 4:3 одолели команду Германии и впервые за 26 лет принесли России олимпийское золото.

Тогда тренер был очень доволен своей работой.

«Этим золотом Олимпийских игр я ответил на все ваши вопросы, господа журналисты. Этот матч был для меня самым важным в жизни. То, что я сегодня утром был очень спокоен — это маска. Потому что я очень сильно нервничал, но старался, чтобы игроки этого не видели. Сложно сказать, как принимал решение в концовке. Доли секунды, нужно было принять правильное решение. Посчастливилось, что я его принял. Так сложилось», — сказал Знарок после победы на Олимпиаде в Пхенчхане.

После неудачного выступления СКА в плей-офф Знарок заявил, что именно участие в Олимпиаде повлияло на физическое состояние его подопечных на оставшемся отрезке сезона КХЛ.

«Олимпийский сезон очень помешал СКА. Мы рады, что выиграли Олимпиаду. Ребята сделали все, что могли. Они молодцы. У нас не было времени выводить команду на пик несколько раз за сезон. Мы после Олимпиады сразу поехали играть. Очень сложно было чисто физически и эмоционально», — заявил специалист.

Данное утверждение можно объяснить хотя бы тем, что в состав российской команды на Играх-2018 были вызваны 15 хоккеистов СКА (при общей заявке в 25 игроков).

Сейчас будущее тренера в составе сборной России остается неизвестным. В предстоящих матчах Еврочелленджа против Норвегии команду возглавят Олег Браташ и Илья Воробьев, проинформировало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской сборной. Кроме того, по информации «Спорт-Экспресс»,

россияне выступят на чемпионате мира — 2018, который пройдет в Дании, под руководством другого тренера.

Сам же Знарок от комментариев относительно своей дальнейшей работы со сборной отказался.

Что касается нового главного тренера СКА, то им должен стать Илья Воробьев. Он возглавит петербургскую команду в следующем сезоне

До этого 43-летний специалист тренировал «Металлург» и был отправлен в отставку в ноябре 2017 года из-за неудовлетворительных результатов команды из Магнитогорска. С 2016 года Воробьев активно работал со Знарком в сборной России и был его ассистентом. При этом ранее сообщалось, что он должен возглавить омский «Авангард».

Под руководством Знарка СКА завоевал Кубок Гагарина в сезоне-2016/17, обыграв в финале магнитогорский «Металлург», а также стал победителем регулярного чемпионата КХЛ по итогам сезона-2017/18.

Воробьев в должности главного тренера «Магнитки» также становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2015/16.

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