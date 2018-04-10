Намыли руки: чиновники МОК брали взятки от корейцев

Курсы валют$ 62.77 (+2.258) 77.45 (+2.962)
Москва: +15°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
ЦСКАДинамо М
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
РБ ЛейпцигБайер
1:4
закончен
Испания / Примера
22:00
ВильярреалАтлетик Б
1:3
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
КарпатыЗирка
2:1
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород ЦСКА
90:104
закончен
19:30
Химки Парма
90:87
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
98:108
закончен
02:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
114:105
закончен
02:30
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
93:115
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
109:123
закончен
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
102:86
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
113:94
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
98:85
закончен
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
88:82
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
100:113
закончен
Лига чемпионов
21:45
Рома Барселона
не начался
21:45
Манчестер Сити Ливерпуль
не начался
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Дарушшафака
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсБостон Селтикс
не начался
03:30
Даллас МавериксФиникс Санз
не начался
04:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсХьюстон Рокетс
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
СибирьШинник
не начался
15:00
Спартак-2Томь
не начался
15:00
ЕнисейОлимпиец
не начался
16:00
ОренбургВолгарь
не начался
17:00
ТюменьДинамо СПб
не начался
17:00
Зенит-2Луч-Энергия
не начался
18:00
ФакелКубань
не начался
18:30
ТамбовХимки
не начался
19:00
Ротор-ВолгоградАвангард К
не начался
21:00
БалтикаКрылья Советов
не начался
Лига чемпионов
21:45
Бавария Севилья
не начался
21:45
Реал Мадрид Ювентус
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Калев ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Филадельфия СиксерсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДетройт Пистонс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
не начался
05:30
Сакраменто КингзХьюстон Рокетс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался

Намыли руки: чиновники МОК брали взятки от корейцев

27 членов МОК получили взятки ради голосования за Пхенчхан-2018

Вокруг возглавляемого Томасом Бахом (в центре) МОК вспыхнул очередной коррупционный скандал Reuters
Вокруг возглавляемого Томасом Бахом (в центре) МОК вспыхнул очередной коррупционный скандал
27 членов Международного олимпийского комитета, в том числе 12 представителей Африки, подозреваются в сговоре с крупным бизнесом Южной Кореи. В обмен на голоса в поддержку заявки Пхенчхана на выборах столицы Олимпиады-2018 этим людям обещали крупные спонсорские контракты и прочие материальные блага.

27 членов Международного олимпийского комитета (МОК) подозреваются в получении взяток за поддержку заявки Пхенчхана на выборах столицы зимних Олимпийских игр 2018 года. Голосование по данному вопросу прошло на 123-й сессии МОК в Дурбане 6 июля 2011 года. Причем победитель определился уже в первом раунде: уезд Пхенчхан в южнокорейской провинции Канвондо заручился голосами 63-х делегатов конференции, опередив немецкий Мюнхен (25) и французский Анси (7).

Реклама

Корейская заявка выиграла с третьей попытки. При выборе места проведения ОИ-2010 Пхенчхан уступил канадскому Ванкуверу, а в случае с ОИ-2014 — российскому Сочи. Отметим, что значительная часть олимпийских состязаний состоялась на территории приморского Каннына, не входящего в регион Пхенчхан.

Обстоятельства махинаций стали известны в результате масштабного расследования фактов коррупции со стороны бывшего президента Кореи Ли Мен Бака (возглавлял государство в 2008-2013 годах). По сведениям портала InsideTheGames, который ссылается на корейский канал SBS,

27 членов МОК проголосовали за Пхенчхан в обмен на выгодные маркетинговые контракты и соглашения о спонсорстве со всемирно известным технологическим гигантом.

Бывший генеральный директор этой корпорации уже осужден за взяточничество, а его сын обвиняется в коррупции.

Сама компания, которая является одним из спонсоров МОК, уже выпустила релиз с категорическим опровержением вовлеченности в инкриминируемое ей преступление.

Если верить авторам доклада, 12 из 27 подозреваемых в сговоре членов МОК представляли страны Африки. Эти лица в первом туре должны были поддержать Анси, а в случае не прохода французской заявки в следующий раунд переключить свои симпатии на Пхенчхан.

Определять участников преступной схемы следователям помог Папа Массата Диак, сын бывшего многолетнего президента Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) Ламина Диака, который со скандалом был вынужден покинуть свой пост и проходит по делу о получении взятки за поддержку заявки Рио-де-Жанейро на проведение летней Олимпиады-2016. Согласно следствию, за свои «услуги» Диак-старший получил $1,5 млн от бразильского бизнесмена Артура Соареша.

Пока что в прессу просочилась лишь часть информации о сговоре с целью повлиять на результаты голосования по столице ОИ-2018. Остаются неизвестными имена участников незаконной сделки, а также их сегодняшняя деятельность.

Отметим, что сами Игры в Корее прошли достаточно успешно и обошлись без громких скандалов, если не считать обнаружение запрещенных веществ в допинг-пробах российского спортсменов — керленгиста Александра Крушельницкого, который со своей напарницей Анастасией Брызгаловой был лишен бронзы в дабл-миксте, и бобслеистки Надежды Сергеевой. Общемедальный зачет выиграла Норвегия, занявшая 14 первых, 14 вторых и 11 третьих мест. Вторая ступень в данной номинации отошла Германии (14-10-7), третья – Канаде (11-8-10).

Отечественная сборная, из-за дисквалификации ОКР выступавшая под названием «Олимпийские атлеты из России» (ОАР), показала 13-й результат с двумя золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми наградами.

Фундаментальные расследования коррупции в рядах представителей высшей государственной власти — довольно обычное дело для современной Кореи. Так, в настоящий момент устанавливается степень виновности экс-президента Ли Мен Бака, которого в середине марта допросили по делу о взяточничестве, растрате и превышении должностных полномочий в период пребывания на высшем государственном посту.

Чиновник подозревается в махинациях вокруг компании — производителя автозапчастей, которая принадлежала его брату.

Причем, по версии следствия, фактическим владельцем мог быть сам Ли Мен Бак, используя ее для отмывания средств, полученных путем коррупции.

Прокуратура Кореи не исключает, что бывший глава государства мог присваивать неподотчетные средства из секретных фондов Национальной разведывательной службы, предназначенные для финансирования тайных операций. Общая сумма хищения может составлять порядка $10,3 млн.

Ли Мен Бак — пятый экс-президент страны, ставший фигурантом уголовного дела. Многие уже понесли серьезные наказания, в том числе первая в истории женщина, занимавшая этот пост, — Пак Кын Хе. Как удалось установить следствию, в период работы в указанной должности (2013-2017 годы) она получала взятки, злоупотребляла властью и передавала секретную информацию лицам, не состоявшим на государственной службе.

В конце прошлой недели Пак Кын Хе приговорили к 24 годам каторжных работ и штрафу в размере $16,8 млн.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице тенниса , а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».