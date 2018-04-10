Унизить и растоптать: Мейвезер вызвал Макгрегора в октагон

Основатель промоутерской компании Dantani и шеф-редактор The Sports Journal Омар Аль Раиси 8 апреля поделился подробностями возможного поединка между непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА), бывшим чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. По информации источника, бой состоится по правилам UFC, которые будут несколько видоизменены.

«Флойд и Конор подерутся в октагоне. В четырех унцевых перчатках, без боксерок, пять раундов по пять минут в легком весе. Без ударов ногами, тейкдаунов, локтей и коленей. Некоторые вещи вроде клинча будут разрешены»,

— написал Омар в своем твиттере.

.@FloydMayweather will fight @TheNotoriousMMA in the octagon. With 4 ounce gloves, no shoes, 5-five minute rounds in 155 division.



No kicks, no take downs, no elbows, no knees. Certain things will be allowed like the clinch. pic.twitter.com/Gmv5koAG00 — Omar Al Raisi (@Dantani) 8 апреля 2018 г.

Разговоры о карьере боксера Мейвезера в ММА ведутся уже более чем полгода, а именно после первого противостояния 41-летнего американца с Макгрегором. 26 августа 2017 года спортсмены провели поединок в пригороде Лас-Вегаса по правилам бокса.

Тогда победу техническим нокаутом одержал Мейвезер: в десятом раунде американец нанес серию ударов, после чего ирландец стал терять равновесие. В ход поединка вмешался судья, который остановил бой.

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После этого стало ясно, что отношения спортсменов на этом не окончены, в связи с чем начались разговоры о проведении ответного поединка. В частности, в феврале 2018 года Мейвезер заявил о том, что его сторона ведет переговоры о проведении боя на многомиллионную сумму. При этом никаких подробностей о том, против кого американец намерен драться и по каким правилам, не было.

«Мы не знаем, буду я проводить бой в боксерском ринге или октагоне. Мы просто ведем переговоры на многомиллионную сумму, так что посмотрим», — цитирует Мейвезера Forbes.

По информации известного журнала о финансах, выручка от проведения мероприятия будет составлять от $500 млн.

Ясность внес президент UFC Дана Уайт, который подтвердил намерение свести Мейвезера и Макгрегора в октагоне:

«Флойд сказал, что у них с Конором битва, и он намерен сделать и то, и другое (сразиться по правилам бокса и ММА — «Газета.Ru»). Очевидно, единственный способ сделать это — свести их в октагоне.

Ранее мы вывели Макгрегора на ринг, теперь пришла пора ответить на это взаимностью»,

— приводит слова Уайта портал Worldboxingnews.

Вскоре американский боксер официально объявил о том, что он готовится получить лицензию бойца MMA. По словам Мейвезера, его команда собрала необходимые для подачи заявки документы. Вместе с этим 41-летний американец в марте начал подготовку к проведению боя по правилам смешанных единоборств в UFC.

«Мы переписывались с Тайроном Вудли (американский боец ММА, чемпион UFC в полусреднем весе — «Газета.ru»). Говорили уже несколько раз и совсем скоро начнем работать. Вероятно, что мне понадобится больше, чем три месяца. Даже если мне понадобится месяцев 6-8, самое важное — подготовиться правильно», — цитирует Мейвезера TMZ.

Интересно, что сам Макгрегор, в свою очередь, не особо размышляет о бое-реванше с американцем, а обеспокоен другими проблемами. В частности, главным раздражителем ирландца в последние месяцы является российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который 7 апреля сразился с Элом Яквинтой и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Примечательно, что ранее пояс принадлежал именно Макгрегору, однако в январе 2018 года он был лишен его из-за отказа проводить защиту титула.

Напомним, что перед поединком россиянина с Яквинтой, ирландский боец устроил беспорядки на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке, где проходило собрание бойцов UFC, и атаковал один из автобусов, в котором находились несколько спортсменов. Среди них присутствовал и Нурмагомедов.

После этого Макгрегор был арестован полицией. Суд Нью-Йорка провел слушания по данному делу и освободил 29-летнего ирландца под залог в размере $50 тысяч.

Не смог остаться в стороне и Мейвезер, который раскритиковал Макгрегора за его поведение.

«Думаю, по достижении подобных высот нужно вести себя более благородно. Конечно, когда мы с ним дрались, мы оба продавали этот бой, и всем понравилось. Но вне ринга нужно вести себя как джентльмен», — цитирует американского боксера Bloody Elbow.

Вскоре после этого в неприятную историю «влип» сам Мейвезер. 9 апреля неизвестные обстреляли кортеж, в котором находился американский боксер. В результате нападения был ранен в ногу телохранитель Мейвезера. Полиция Атланты ведет расследование по данному делу.

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