«Спартак» сильнее всех, но «Локо» будет чемпионом»

— Главная сенсация тура — поражение ЦСКА от «Динамо» на своем поле (1:2). Каковы основные причины такого конфуза?

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Бывший тренер сборной России и «Ростова» Сергей Балахнин: Здесь свою роль сыграл матч ЦСКА в Лондоне с «Арсеналом», в котором армейцы пропустили четыре мяча (1:4). Думаю, после такой встречи футболисты испытывали некоторую усталость. Однако и в этих условиях ЦСКА должен выглядеть достойно.

Обидно, что красно-синие выбыли из чемпионской гонки, хотя еще и борются за медали. Но нет особой неожиданности в том, что ЦСКА не претендует на золото: в осенней части чемпионата они выглядели неубедительно.

Да, в начале весны армейцы вселили надежду, показывая хороший и быстрый футбол. Однако «Динамо», конечно, выбило их из гонки.

Экс-полузащитник московских ЦСКА, «Торпедо», «Спартака» и сборной России Андрей Афанасьев: Это не сенсация, хотя и действительно неожиданное поражение. Да, «Динамо» находится в низу турнирной таблицы (девятое место — «Газета.Ru»), однако в московском дерби расположение команд в табели о рангах не имеет никакого значения. Это принципиальная игра, и команды решали в ней свои задачи, вне зависимости от турнирной таблицы.

Если разбирать саму встречу, то армейцы вполне могли сравнять счет и даже победить, но, увы, не получилось. Изначально я думал, что ЦСКА в первые 15 минут забьет два мяча, и игра успокоится, но в итоге все пошло совсем по другому сценарию.

— Как это поражение может повлиять на ЦСКА перед ответной встречей с «Арсеналом» в Лиге Европы?

А. А.: Состав у армейцев очень приличный: футболисты прошли огонь, воду и медные трубы, они профессионалы. Так что да, какой-то осадок у них останется, но Лига Европы — это не чемпионат России, а нечто совсем другое. Думаю, армейцы смогут собраться. Другой вопрос, как они себя покажут в матче с «Арсеналом».

У лондонцев, кстати, есть серьезные потери в составе, но шансов на проход ЦСКА в полуфинал Лиги Европы очень мало. Но мы же люди адекватные и понимаем, что, увы, рядом с такими командами мы пока держимся на вторых ролях.

— В этом же туре «Спартак» разгромил «Анжи» (4:1), а Квинси Промес оформил самый быстрый хет-трик в истории Премьер-лиги — за 27 минут.

А. А.: «Спартак» набрал сейчас очень неплохой ход. С ними действительно тяжело играть. Ничего плохого не хочу сказать об «Анжи» — там люди тоже работают и хотят выступать на хорошем уровне, но на фоне красно-белых они смотрелись довольно блекло. В «Спартаке» сейчас вся передняя линия в очень хорошем состоянии, не только Промес.

— Реально ли «Спартаку» вырвать чемпионство у «Локомотива»?

А. А.:

Я все-таки остаюсь на стороне «железнодорожников». Ну, не отдаст «Локомотив» свое лидерство.

Думаю, подопечные Юрия Семина все-таки станут чемпионами. Как бы тяжело им ни было, как бы ни приближались конкуренты, мне кажется, что «железнодорожники» свое не отдадут.

С. Б.:

«Спартак» сейчас очень хорош. Он объективно выглядит сильнее всех и показывает очень яркий футбол. Красно-белые всегда были хороши в атаке, а сейчас — особенно. Это реальный конкурент «Локомотива», которого нельзя сбрасывать со счетов.

«Спартак» будет биться до последнего. Красно-белые почувствовали вкус чемпионства после долгого перерыва, и, наверное, их это вдохновляет. «Локомотиву» же сейчас очень тяжело даются победы, но, чтобы стать чемпионом, нужно пройти через трудности.

Если «железнодорожники» это выдержат (а все предпосылки к этому есть), то они победят. «Локо» выглядит настоящим коллективом, и это очень важно. Чемпионский титул предполагает, что нужно быть очень сильными духом. Думаю, они выдержат все сложности финальной гонки и станут чемпионами. У «Локо» сейчас больше очков и игра в запасе.

— Киношная история произошла на матче «Зенита» и «Краснодара». Олег Шатов, отданный в аренду «быкам», забил первый мяч, а потом расплакался на скамейке запасных от эмоций. Артем Дзюба тоже собирается выплатить штраф, чтобы сыграть против «Зенита».

С. Б.: Тут идет борьба с собой.

Шатов сказал перед матчем, что не будет играть против «Зенита», а будет играть за себя. Это очень хорошие и правильные слова. Дзюба тоже хочет доказать, что он конкурентоспособный футболист. Я рад, что у ребят это получается.

Это игроки, которые действительно могут усилить сборную России. Нам всем нужно поддерживать эти успехи, потому что ребята талантливы и могут играть в хороших клубах. Надеюсь, они будут и дальше прогрессировать, потому что, видимо, еще недостаточно себя проявили, чтобы попасть в сборную. Значит, надо играть еще лучше.

А. А.: В футболе очень часто получается, что игрок, которого убрали из команды (не то что он ушел, а именно убрали и, возможно, незаслуженно), выдает великолепный матч против своих бывших партнеров. Что-то внутри человека в такие моменты происходит, открывается второе дыхание. И очень часто такой игрок забивает.

Что касается самой игры, то, честно говоря, я не понял, что случилось с «Зенитом», — особенно во втором тайме. Это загадка. Может, внутри команды конфликт, я не знаю.

Как они играли в первом тайме, хоть и пропустили, и как во втором — это разные вещи. Сине-бело-голубые начали действовать очень робко и с какой-то неохотой. Во второй половине матча «Зенит» мне абсолютно не понравился. Но чтобы понять причины таких перемен, надо быть внутри коллектива. «Краснодар» смотрелся намного интереснее, было видно, что футболисты знают, чего хотят и как хотят.

— «Ростов» уступил лидеру турнирной таблицы «Локомотиву» (0:1). На счету «желтых» три поражения и две ничьих под руководством Валерия Карпина. Что команде нужно исправить, чтобы выбраться из кризиса?

С. Б.: Трудно давать советы, поскольку «Ростову» сейчас вообще сложно маневрировать. Нужно больше забивать — это не раз говорил и сам Карпин. Группа атаки не совсем его устраивает. Сейчас нет исполнителей, которые могли бы это качественно делать. Чтобы выигрывать, нужно забивать.

В «Ростове» это понимают и пытаются как-то компенсировать это командной игрой, но пока не получается.

«Желтые» попали в зону стыковых матчей — это неприятно, и, естественно, этот факт будет давить психологически. Пожелаю команде отбросить все и, надеюсь, в следующем матче со «СКА-Хабаровском» «Ростов» выиграет и приобретет уверенность.

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