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«Не допустим неуважения»: мир борьбы против США и Украины

UWW подверг критике недопуск в США борцов из России и Ирана

Давит Чакветадзе (слева) только что победил Жана Беленюка в финале олимпийского турнира Reuters
Давит Чакветадзе (слева) только что победил Жана Беленюка в финале олимпийского турнира
Объединенный мир борьбы раскритиковал страны, ограничивающие допуск на свою территорию спортсменам из государств, с которыми у них существуют политические разногласия. По словам главы организации Ненада Лаловича, отныне право проводить международные состязания получат лишь державы, «не путающие спорт с политикой».

Мир спортивной борьбы сотрясло несколько скандалов, связанных с ограничением допуска на соревнования для отдельных сборных по инициативе принимающей стороны. Конкретно разбирались два случая: отказ Украины впустить на свою территорию команду частично признанной Республики Косово в полном составе, а также одного из российских борцов, ранее посещавшего Крым.

В результате противодействия украинских властей высшая межнациональная организация в этом виде спорта – Объединенный мир борьбы (UWW) – объявила о переносе юношеского первенства Европы по трем стилям борьбы из Киева в македонский Скопье.

Из-за организационных сложностей сдвинулись сроки турнира – с 21-29 апреля на 14-18 мая.

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Вторая ситуация, предметно разбиравшаяся чиновниками UWW, — возникшие сложности с получением американских виз для команд России и Ирана, одних из сильнейших в вольной борьбе, по которой 7-8 апреля в Айова-Сити был разыгран Кубок мира. Наши и иранцы так и не смогли приехать на состязания, которые в отсутствии сильнейших соперников впервые за 15 лет выиграли хозяева.

Позицию США и Украины жестко раскритиковал президент UWW Ненад Лалович. В опубликованном в понедельник, 8 апреля специальном заявлении он объявил о принятом решении изменить требования к странам, высказывающим пожелание принять у себя тот или иной турнир.

Лалович пообещал отныне не предоставлять соответствую возможность тем государствам, которые считают для себя возможным отказывать во въезде спортсменам, отобравшимся по спортивному принципу.

«Как многие международные федерации, мы сталкиваемся с тем, что страны позволяют политике вмешиваться в спортивные соревнования, — подчеркнул Лалович. — В случае с борьбой эта проблема существует среди наших ключевых партнеров. Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену. Мы должны дать отпор любому противнику нашего спортивного сообщества, используя все имеющиеся у нас средства».

По убеждению Лаловича, если «каждый политический конфликт будет переходить на спортивную арену, а UWW не сможет этому противостоять, это поставит под удар весь спорт».

«Каждая страна и каждый олимпийский вид спорта должны уважать Олимпийскую хартию и в целом сущность своего спорта, — добавил функционер. — Мы никогда не допустим неуважения к каким-либо странам-участникам, как и МОК.

UWW сейчас проверяет все национальные федерации, проводящие международные турниры, чтобы убедиться, что они не участвуют в активных политических спорах, которые могут пойти в разрез с идеей об открытой и честной борьбе.

В частности, наши последующие турниры не будут проводиться в странах, по каким-либо причинам запрещающих въезд на свою территорию спортсменам других государств».

Шаги украинских и американских властных кругов по недопущению или существенному усложнению оформления необходимых для въезда документов отрицательно оценили и в руководстве Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). Это дало основания украинским чиновникам уличить Россию в чрезмерном влиянии на UWW. Так, министр спорта Украины Игорь Жданов прямо назвал лишение своей страны европейского первенства «местью за бойкот российских соревнований».

К слову, юношеский ЧЕ по борьбе – уже не первое соревнование континентального масштаба на украинской территории, куда собирались не допустить российского атлета. В июне 2017 года пограничники этой страны не пропустили боксера Георгия Кушиташвили (категория до 81 кг), в составе сборной двигавшегося в Харьков с целью выступить на ЧЕ. Спортсмена обвинили в злонамеренном «нарушении государственной границы Украины в районе Крыма».

Российская сторона предпочла не раздувать скандал, по-тихому заменив Кушиташвили на Муслима Гаджимагомедова, который в итоге занял второе место.

Кстати, украинских мастеров вольной, греко-римской и женской борьбы не окажется среди участников чемпионата Европы в Каспийске, который запланирован на 30 апреля – 6 мая.

Министр Жданов ранее уже озвучил официальную позицию украинского правительства: бойкотировать любые спортивные соревнования на территории России. Одной из первых «жертв» стал прошедший в марте заключительный этап Кубка мира по биатлону. Неучастие в гонках в Тюмени осталось непонятым некоторыми членами команды, которые посетовали на потерянный шанс пополнить очковую копилку для личного рейтинга.

А по поводу запрета на приезд в Каспийск уже высказался один из ведущих борцов Украины Жан Беленюк.

«Мы год готовились к чемпионату Европы, но в итоге нам запретили ехать на него. Мы готовимся, стараемся, но политическая ситуация… Иногда мы не в силах изменить ее.

Приходится оставаться без того старта, к которому готовился продолжительное время»,

— констатировал вице-чемпион Рио-2016, который ранее рассказывал общественности о плохих условиях для подготовки борцов в стране.

Беленюк опасается, что из-за вынужденного пропуска ЧЕ украинская сборная может не попасть и на чемпионат мира, который назначен на 22-28 октября в Будапеште.

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