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Велогонщик упал в канаву и скончался

23-летний бельгийский велогонщик скончался на трассе от остановки сердца

Михел Голартс Veranda's Willems
Михел Голартс
Перспективный 23-летний велогонщик Михаэль Голартс скончался из-за внезапной остановки сердца во время однодневной велогонки «Париж — Рубэ», которую из-за ее сложности называют «Северным адом». Спортсмен потерял сознание на 109-м километре трассы и съехал в канаву. Врачи попытались восстановить работу его сердца, а затем вертолетом доставили в ближайшую больницу, но было уже поздно.

В мире велоспорта произошла трагедия: подающий надежды 23-летний велогонщик Михаэль Голартс внезапно скончался после обыкновенного падения на трассе.

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Бельгийский спортсмен участвовал в классической однодневной велогонке «Париж — Рубэ», которая является третьей старейшей гонкой из проводящихся ныне однодневных соревнований. За победу в «Париж — Рубэ» спортсмен получает 100 баллов в мировом рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI). Для сравнения: за триумф на одном из этапов престижнейшей многодневки «Тур де Франс» велогонщик зарабатывает 20 баллов.

Стоит отметить, что «Париж — Рубэ» считается настолько сложной гонкой, что ее негласно называют «Северный ад». Трасса соревнований длиной 257 км в основном покрыта крупной брусчаткой. В таких условиях управлять велосипедом становится гораздо сложнее, что требует большей затраты сил.

Голартс добрался уже до 109-го км второго брусчатого участка, когда неожиданно потерял сознание и упал в канаву. Врачи быстро приехали на место происшествия и попытались оказать пострадавшему помощь по восстановлению работы легких и сердца.

Однако спортсмен никак не приходил в себя. Вскоре его доставили вертолетом в больницу французского города Лилль, где он и скончался спустя несколько часов в отделении реанимации.

Команда Veranda's Willems-Crelan-Charles, честь которой защищал Голартс, выступила с официальным заявлением.

«Это невообразимое горе. Мы вынуждены сообщить о смерти нашего гонщика и друга Михаэля Голартса. Он скончался в воскресенье в 22:40 в больнице Лилля в присутствии своей семьи и близких.

Причиной стала остановка сердца, и вся профессиональная помощь врачей оказалась бессильна. Больше мы не будет делать никаких заявлений, поскольку хотим дать близким Голартса время, чтобы смириться с этой ужасной утратой. Благодарим вас за уважение к частной жизни его родных».

Совсем недавно, в начале апреля 2018 года, мир велоспорта узнал об еще одной скоропостижной смерти: итальянская велогонщица Илария Ринальди была обнаружена мертвой в своей собственной постели. Ей было всего 33 года.

Полиция приступила к расследованию инцидента, и основной версией следствия на данный момент является смерть от употребления наркотических веществ. Рядом с телом девушки был обнаружен медицинский жгут и использованные шприцы.

Однако что подтолкнуло Ринальди — в прошлом профессиональную спортсменку — к такому опасному времяпрепровождению, на данный момент остается неизвестным.

Стоит отметить, что в 2007 году итальянка была поймана на употреблении запрещенных веществ: допинг нашли в одной из ее проб, взятых во время многодневной гонки «Тур Тюрингии», трассы которой пролегают по дорогам Германии.

После вынужденного простоя, связанного с дисквалификацией из-за допинга, Ринальди так и не смогла вернуться на свой прежний уровень выступлений, при котором она, например, выигрывала чемпионат страны среди спортсменов младше 23 лет. На момент своей смерти велогонщица уже порвала с профессиональным спортом.

С велогонщиками, к сожалению, часто происходят трагические инциденты на трассах. Так, в декабре 2017 года 23-летний австралийский спортсмен Джейсон Лоундс был сбит автомобилем, когда направлялся на велосипеде на встречу.

Чтобы спасти жизнь Лоундса, его срочно доставили в больницу вертолетом, однако было уже поздно: от полученных травм спортсмен скончался.

«Мы глубоко огорчены трагической гибелью нашего дорогого друга, гонщика и товарища по команде Джейсона. Нам всегда будет не хватать его постоянной широкой улыбки, жизнерадостности и доброго сердца», — гласило заявление команды Israel Cycling Academy, которую представлял молодой австралиец.

Впереди у Лоундса вполне могла быть блестящая карьера: на молодежном чемпионате мира — 2016 он занимал шестое место в групповой гонке.

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