UFC-шоу: бой Хабиба с Макгрегором неизбежен

Хабиб Нурмагомедов стал 7 апреля чемпионом UFC в легком весе, победив единогласным решением судей Эла Яквинту, который сражался героически, но изначально был обречен.

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Вечеру UFC 223, главным событием которого и был поединок Нурмагомедова (пусть изначально и совсем другой) предшествовало много различных, даже по меркам миров смешанных единоборств и бокса, дикостей. И, честно говоря, не надо быть приверженцем теорий заговоров, чтобы усмотреть во всем случившемся закономерности.

Все происходившее в последнюю неделю в Нью-Йорке – арт-подготовка к обещающему стать самым кассовым в истории ММА поединку Хабиб Нурмагомедов – Конор Макгрегор.

Все начал Фергюсон

2 апреля стало известно, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, который и должен был стать главным событием вечера UFC 223 в Нью-Йорке, сорван из-за того, что американец порвал крестообразную связку колена… споткнувшись во время официального мероприятия.

Фантастическая по нелепости травма поставила крест на бое, который сорвался уже в четвертый раз за последние четыре года (по два раза виноват был каждый из бойцов).

С этого и началась цепочка завораживающих и шокирующих событий, выведших потенциально провальный UFC 223 в топ не спортивных, а уже общих мировых новостей.

«Черт, нет! Я больше никогда не буду делать этот бой. Никогда!

Фергюсон будет лишен титула временного чемпиона. Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем будет за настоящий титул. Победитель будет чемпионом UFC в легком весе», — говорил глава UFC Дэйна Уайт после срыва изначально запланированного боя.

Эти слова немного потерялись в череде последующих новостей, включая запрет драться Холлоуэю, из-за чего бой в итоге отдали Яквинте.

Но именно эти слова и стали настоящей точкой отсчета. Конечно, Уайт ни в коем случае не был серьезен, говоря, что не будет больше заниматься организацией встречи Нурмагомедова с Фергюсоном, но он дал четкое послание:

прямо сейчас бой Хабиба с Тони – больше не приоритет.

А что происходит, когда какая-то вещь перестает быть приоритетной? Правильно – появляется новый приоритет. И понятно, что UFC, организация, называемая словом «промоушен», не может существовать без четкого плана на будущее.

Макгрегор выходит на сцену

Думается, что появление Макгрегора изначально планировалось в качестве послесловия к бою Нурмагомедов – Фергюсон. По окончании поединка вроде как совсем не думающий после коммерческого успеха боксерской бутафории с Флойдом Мэйвезером о UFC Конор наверняка «неожиданно» появился бы в октагоне и бросил бы вызов победителю.

Ну, понятно, что о приезде ирландца в Нью-Йорк все бы уже знали, но шоу все равно было бы хорошим.

Важно понимать, что в противостоянии Нурмагомедова с Фергюсоном победителя заранее определить было очень сложно – это достойные друг друга соперники, каждый из которых мечтает забрать всю славу легкого веса себе, для чего нужно было сначала выиграть бой на UFC 223, а затем развенчать и великого и ужасного ирландца.

Когда Фергюсон порвал связку, стало ясно, что любой другой соперник никогда не проигрывавшего в смешанных единоборствах Хабиба не остановит.

Теперь вытаскивать ирландский джокера из рукава было можно сразу, не дожидаясь окончания вечера, перед которым из-за травмы Тони сразу замаячило клеймо провала.

И джокера достали – Макгрегор сразу же замелькал в информационном поле. Для этого понадобилась нехитрая, но вполне себе беспроигрышная комбинация.

Буйство страстей

Старый конфликт Хабиба Нурмагомедова и участвовавшего в UFC 223 в андеркарде друга Конора Макгрегора Артема Лобова выступил в роли катализатора.

Хабиб со своей командой «наехал» в отеле в Нью-Йорке на неприятно высказывавшегося в его адрес спарринг-партнера ирландца, причем Лобов в этот момент был в помещении с минимальной поддержкой.

Страх в глазах, вялые попытки оправдаться, унижение со стороны Артема, агрессия, нецензурные выражения, доминация и затрещины со стороны команды Хабиба – сценка вышла не интеллектуальной, но максимально хайповой.

Нурмагомедов ждал восемь месяцев, чтобы ответить Лобову, молчал при встречах бойцов на других мероприятиях и выбрал момент прямо перед своим боем за чемпионский титул, рискуя нарваться на дисквалификацию в случае применения силы за пределами октагона…

Дальше Конора кто-то упрекнул, что тот не вступился за товарища, ирландца это сильно задело, он тут же собрал своих (бандитов – зачеркнуто) друзей, прилетел в Нью-Йорк и напал на автобус, в котором был Хабиб без свиты и куча других бойцов, которые должны были выступать на UFC 223.

«Ирландская мафия» бесновалась около автобуса, кидалась в него железной изгородью и велосипедами, разбивала лобовое стекло, усыпая осколками перепуганных до смерти воинов смешанных единоборств (только Хабиб «хохотал внутри автобуса»), требовала, чтобы российский боец вышел на улицу, а затем ретировалась, так и не добравшись до цели.

Все это UFC сняло на несколько камер и через пару дней (когда все уже насладились любительскими съемками) выложило смонтированный ролик страшного нападения в общий доступ.

Хабиб заявил, что ждет «короля автобусов» в отеле и готов решить с ним все вопросы один на один, но Конор туда не пришел, зато явился в полицейский участок, чтобы сдаться разыскивавшим его полицейским Нью-Йорка.

Давайте начистоту: вы верите, что все это было цепью случайных совпадений, настоящих эмоций, буйством страстей и честной яростью, а не спланированной как минимум схематично постановкой?

Лучшую аналитику довелось прочесть в обычном пользовательском комментарии к одному из материалов на эту тему:

«По автобусу ползали истекающие кровью бойцы с переломанными руками в ожидании неминуемого конца, снаружи бесновался бородатый ирландец. А посреди этой вакханалии стоял бесстрашный Хабиб и хохотал. Это был АД»

(авторские орфоргафия и пунктуация сохранены – прим. «Газета.Ru»).

Риски

Противники теории заговора в этой ситуации приводят несколько аргументов: UFC сильно рискует, устраивая это в Нью-Йорке, нарваться на запрет на проведение боев от суровой местной атлетической комиссии, если все вскроется; с американской полицией невозможно договориться; некоторые бойцы получили серьезные травмы, а три боя были отменены; если была постановка, то люди не смогут хранить секрет, и все обязательно вскроется.

Во-первых, вряд ли данный спектакль был расписан по ролям от и до. И уж точно многие его участники играли свои роли, совершенно не зная, что участвуют в представлении.

Конечно, никто не договаривался с полицией Нью-Йорка, и Макгрегор действительно поплатится за свои действия – заплатит штраф, возможно, получит часы общественных работ.

На большее Конор не навоевал, о чем говорит и тот факт, что его спокойно отпустили в родную Ирландию под скромный залог в $50 тыс.

UFC как организация никак не пострадает, потому что она как организация ничего не планировала. Даже если вдруг вскроется участие во всем этом Уайта, то все окажется исключительно его инициативой.

Но ничего не вскроется, потому что знали обо всем три человека: Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор и Артем Лобов.

Все остальные могли о чем-то догадываться, но догадки не являются свидетельствами с юридической точки зрения.

Ни Нурмагомедов, ни Макгрегор ни в коем случае не сольют информацию, потому что крайне заинтересованы в бое, который станет боем века в мире ММА.

Лобов и так был на грани отчисления из UFC по результатам и ничего не теряет. Он либо получит от этой ситуации прямую выгоду, либо останется в промоушене (заодно и последим за развитием событий в отношении него). В любом случае, дружба с Макгрегором, которая, само собой, сохранится, — уже большой плюс для Артема со всех точек зрения.

Что дальше

Вечер боев UFC 223 многие поспешили окрестить катастрофическим провалом главного ММА-промоушена, и он таким был, но не из-за той ерунды, что происходила за несколько дней до боев, а из-за снятия с турнира Фергюсона.

Все остальное сработало в пользу организации Уайта. Даже далекие от мира смешанных единоборств люди говорят о случившемся, а боя Хабиба с Конором уже ждет более-менее весь мир.

Теперь интерес к этому сражению будет только выше, причем выше в разы. Может быть, поднять на нем те деньги, что крутились вокруг боксерского поединка того же Макгрегора с Мэйвезером, не удастся, но для ММА это в любом случае будут рекордные показатели.

Это именно то, чего добивался промоушен. Это именно то, чего хотят бойцы. Это именно то, ради чего стоило затевать большую игру.

И пострадавший в ней только один. Речь о человеке, получившим травму, но не в результате нападения на автобус, а из-за того что споткнулся.

Своим нелепым повреждением Тони Фергюсон вычеркнул из таких перспективных разборок себя сам. У него еще будет возможность вернуться на авансцену, но пока мир вращается вокруг Хабиба и Конора, а американец где-то на обочине. Такова жизнь.

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