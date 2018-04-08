«Хабибу было сложнее «сделать» вес, чем выиграть бой»

— Хабиб Нурмагомедов победил в бою за титул чемпиона UFC американца Эла Яквинту, который находится только на 11 месте в рейтинге легковесов организации. Соперник продержался все пять раундов. Вас удивило, что он смог вытерпеть бой до самого конца и выглядел вполне достойно?

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— Не считаю, что это какое-то чудо.

Тем более мне кажется, что Яквинта продержался так долго только потому, что Хабиб позволил ему это сделать. Нет, не ради шоу, а просто потому, что решил перестраховаться.

Хабиб не хотел упустить свой шанс стать чемпионом UFC, который дается раз в жизни. Он к этому очень долго шел, преодолевая большие трудности. У Нурмагомедова поменялось три соперника за последние двое суток. Поэтому, на мой взгляд, он хотел забрать эту победу наверняка, без всяких рисков.

— В двух последних раундах Нурмагомедов не сделал ни одного тейк-дауна, не уходил в свою любимую борьбу. Это тоже был способ избежать риска?

— Сложно говорить, потому что мы не знаем, какая установка шла из угла Хабиба. Тем более что два последних раунда все равно остались за ним. Решением судей Нурмагомедов выиграл. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что он просто выбрал для себя такой верный способ победить. Это не экономный вариант, а именно чтоб наверняка.

Посмотрите на Хабиба после боя — ни одной царапины не видно, чувствует себя прекрасно, нет никаких травм. Теперь у него есть пояс чемпиона UFC, он сделал большую работу, к которой шел всю свою жизнь. Получил все, что хотел.

— Хабиб узнал соперника за 33 часа до поединка. За такое время можно подготовиться к конкретному оппоненту?

— Конечно, можно! В этой ситуации надо еще упомянуть, что Хабиб готовился к более серьезному противнику, а ему дали менее крепкого бойца, что облегчило ему задачу.

Кроме того, не думаю, что Нурмагомедов вообще не представлял, с кем имеет дело. Все бойцы знают других спортсменов из своего дивизиона. Ты все равно присутствуешь на поединках, время от времени просматриваешь бои людей, которые выступают в одной с тобой весовой категории.

Знаешь, кто где выступает и на что способен. Хабибу же дали соперника не просто с улицы, которого до боя он вообще не видел. Яквинта — известный боец, выступающий в UFC — в той же организации, что и Нурмагомедов. Уверен, что Хабиб знал, кто это такой.

К тому же я думаю, что Нурмагомедову было все равно, с кем сражаться. Думаю, сделать вес ему было сложнее, чем выиграть бой.

— Даже так? А почему?

— Ни для кого не секрет, что Хабиб гоняет очень много веса. Один из предыдущих боев, который должен был состояться за титул с американцем Тони Фергюсоном, привел его в больницу. Очень большой работой для Нурмагомедова было именно сделать вес и чувствовать себя при этом хорошо. А уж после успешной сгонки веса одолеть бойца, который не входит в топ-10, не стало для Хабиба какой-то проблемой.

— Нурмагомедов пожелал сражаться в следующем бою с канадцем Жоржем Сен-Пьером. А насчет Макгрегора сказал: «Умоляй меня о поединке». По сути, он отказывается от своей давней мечты сразиться именно с Конором. Что вы скажете о такой перемене политики?

— Сложно оценивать слова Хабиба на данный момент. Не знаю, нужно ли будет Макгрегору умолять его о бое. Все зависит от того, как будут сейчас развиваться события, ведь у ирландца проблемы с законом (Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC, среди которых был и Нурмагомедов, и в июне 2018 года его ожидает суд. — «Газета.Ru»).

Сначала ему нужно решить это, а потом уже посмотрим. Но, конечно, я считаю, что и Сен-Пьер, и Макгрегор — это соперники намного серьезнее, чем Яквинта. И тут уже нет большой разницы, с кем из них встретится Хабиб.

Но мне кажется все-таки, что логично было бы выйти на бой с Фергюсоном. Надо довести эту историю до конца: так долго бой срывался (четыре раза подряд. — «Газета.Ru»). Плюс Хабиб сейчас владеет титулом, которого лишили Тони из-за того, что тот получил травму накануне боя с россиянином.

Я считаю, что это не совсем справедливо по отношению к Фергюсону. Если бы лишили титула Макгрегора (который давно не защищал звание чемпиона. — «Газета.Ru») и Хабиб его выиграл — это одно дело. Но сейчас в UFC два пояса: у Хабиба он временный, а Конор держит пояс. Если так посмотреть, то зачем Макгрегору умолять о поединке. Если бы это делал Тони, это еще можно понять.

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