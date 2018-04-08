Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сироткин улучшает позицию. LIVE

В квалификации Бахрейна поул-позишн (право стартовать с первой позиции) завоевал Себастьян Феттель из «Феррари». Сразу за ним — его партнер по команде Кими Райкконен, и только потом идут два представителя «Мерседеса» — Валттери Боттас («Мерседес») и Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Льюис Хэмилтон только стартует девятым из-за штрафа (заменил коробку передач), хотя по времени он был четвертым.