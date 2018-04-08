Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сироткин улучшает позицию. LIVE

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У Лэнса Стролла (напарника и одновременно соперника Сироткина по «Уильямсу») свалилось крыло. Канадец быстро свернул в боксы, где ему заменили деталь. Сироткин тем временем стал 14-м. Вперед, Сережа!
Вот так Хэмилтон перебирался на четвертое место мимо Гасли из «Торо Россо».
Вот тот момент, где Ферстаппен проколол колесо.
Феттель отрывается от преследователей — вслед за ним идет Боттас, отставая на 2,5 секунды. Хэмилтон тем временем уже четвертый (+8,9 секунды от лидера).
Прошло уже шесть кругов из 57. Сироткин потихоньку продвигается вперед — теперь он 17-й из 20-ти.
Хэмилтон уже стал пятым — обошел Магнуссена как стоячего!
Ферстаппен тем временем окончательно принял решение о сходе с трассы.
Что творит Хэмилтон! Британец делает тройной обгон, и вот он уже на шестой строчке вместо девятой!
Режим машины безопасности отменили, и все тут же резко понеслись обгонять друг друга! Хюлькенберг из «Рено» обошел Окона из «Форс Индии» и становится седьмым!
Все замедляют скорость: на трассе виртуальная машина безопасности.
Эх, у «Ред Булла», кажется, сходят обе машины. У Ферстаппена — прокол шины (он напоролся на машину Хэмилтона, пытаясь обогнать его), он теперь плетется в боксы. Может, и завершит гонку. У Риккардо тоже какие-то проблемы, он остановил болид. Трагедия для «Ред Булла».
Боттас («Мерседес») вышел на вторую позицию, оттеснив Райкконена на третью. Сироткин, к сожалению, опустился на одну строчку и стал 19-м из 20-ти.
Магнуссен из «Хааса» уже столкнулся с соседним болидом! Но вроде бы все в порядке. Также с самого начало развернуло машину «Форс Индии» — кажется, это был Перес! Вот это старт!
Болиды виляют по трассе, примеряясь к обгонам друг друга, — трасса Сахир это вполне позволяет.
Гонка началась! Удачи Сироткину!
Разрешенная на пит-лейн (территории с боксами команд) скорость — 80 км/ч. Потеря времени на пит-стопе (остановка для заправки топливом, смены резины, ремонта и т.д.) — 18,6 секунды, полное время пит-стопа – 22,6 секунды.
Условия на трассе Сахир: ветер — 5,4 км/сек, температура воздуха — 28,4 градуса, температура трека — 34,3 градуса.
В квалификации Бахрейна поул-позишн (право стартовать с первой позиции) завоевал Себастьян Феттель из «Феррари». Сразу за ним — его партнер по команде Кими Райкконен, и только потом идут два представителя «Мерседеса» — Валттери Боттас («Мерседес») и Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Льюис Хэмилтон только стартует девятым из-за штрафа (заменил коробку передач), хотя по времени он был четвертым.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за английскую команду «Уильямс», стартует, к сожалению, только 18-м из 20-ти. Полные результаты квалификации Гран-при Бахрейна выглядят следующим образом: 1. Феттель («Феррари») 2. Райкконен («Феррари») 3. Боттас («Мерседес») 4. Риккардо («Ред Булл») 5. Гасли («Торо Россо») 6. Магнуссен («Хаас») 7. Хюлькенберг («Рено») 8. Окон («Форс Индия») 9. Хэмилтон («Мерседес») 10. Сайнс («Рено») 11. Хартли («Торо Россо») 12. Перес («Форс Индия») 13. Алонсо («Макларен») 14. Вандорн («Макларен») 15. Ферстаппен («Ред Булл») 16. Грожан («Хаас») 17. Эрикссон («Заубер») 18. Сироткин («Уильямс») 19. Леклер («Заубер») 20. Стролл »(«Уильямс»)
Старт гонки — в 18:10 мск.
Добрый день, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Бахрейна в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».