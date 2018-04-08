Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сироткин улучшает позицию. LIVE

Курсы валют$ 58.16 (+0.097) 71.43 (+0.087)
Москва: +8°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскАмкар
0:2
закончен
14:00
РубинАхмат
3:2
закончен
16:30
ЗенитКраснодар
1:2
закончен
19:00
АрсеналУфа
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
2:0
закончен
17:15
СельтаСевилья
4:0
закончен
19:30
БетисЭйбар
2:0
закончен
21:45
БарселонаЛеганес
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
ЭвертонЛиверпуль
0:0
закончен
17:00
БорнмутКристал Пэлас
2:2
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
1:2
закончен
17:00
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
17:00
УотфордБёрнли
1:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионСуонси Сити
1:1
закончен
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
2:3
закончен
Италия / Серия А
16:00
БеневентоЮвентус
2:4
закончен
19:00
СПАЛАталанта
1:1
закончен
19:00
РомаФиорентина
0:2
закончен
21:45
СампдорияДженоа
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
КёльнМайнц
1:1
закончен
16:30
ФрайбургВольфсбург
0:2
закончен
16:30
Боруссия МГерта
2:1
закончен
16:30
АугсбургБавария
1:4
закончен
19:30
ГамбургШальке-04
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
МонакоНант
2:1
закончен
21:00
АмьенКан
3:0
закончен
21:00
АнжеСтрасбург
1:1
закончен
21:00
БордоЛилль
2:1
закончен
21:00
ГенгамТруа
4:0
закончен
21:00
ТулузаДижон
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияЕнисей
0:1
закончен
11:00
ТомьТамбов
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецБалтика
1:2
закончен
14:00
Крылья СоветовСпартак-2
5:1
закончен
14:00
ШинникТюмень
2:0
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
0:0
закончен
15:00
ХимкиОренбург
0:1
закончен
15:00
ВолгарьСибирь
0:0
закончен
15:30
Авангард КДинамо СПб
0:0
закончен
18:00
КубаньЗенит-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Динамо КЗаря
4:0
закончен
14:00
ВересШахтёр Д
0:2
закончен
17:00
АлександрияСталь К
2:0
закончен
17:00
ЧерноморецОлимпик Д
3:1
закончен
19:30
ВорсклаМариуполь
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
5:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
3:2 (ОТ)
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
5:3
закончен
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
4:3
закончен
02:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
4:2
закончен
02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
5:2
закончен
02:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
0:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
3:2 (Б)
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
7:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
3:6
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:30
Зенит Локомотив-Кубань
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
115:134
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
102:115
закончен
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
96:124
закончен
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
102:108
закончен
03:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
120:126
закончен
04:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
116:105
закончен
Бокс/ММА / ММА. UFC 223
06:00
Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Эл Яквинта (США)
online
Испания / Примера
13:00
ЛевантеЛас-Пальмас
2:1
закончен
17:15
Реал МадридАтлетико М
1:1
2 тайм
19:30
Реал СосьедадЖирона
не начался
21:45
ВаленсияЭспаньол
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ТосноУрал
2:2
закончен
16:30
Локомотив МРостов
1:0
закончен
19:00
АнжиСпартак М
не начался
Италия / Серия А
13:30
ТориноИнтер М
1:0
закончен
16:00
КротонеБолонья
1:0
закончен
16:00
ВеронаКальяри
1:0
закончен
16:00
НаполиКьево
2:1
закончен
19:00
УдинезеЛацио
не начался
21:45
МиланСассуоло
не начался
Франция / Лига 1
16:00
НиццаРенн
1:1
закончен
18:00
МетцЛион
0:2
1 тайм
22:00
МарсельМонпелье
не начался
Англия / Премьер-лига
16:15
АрсеналСаутгемптон
3:2
закончен
18:30
ЧелсиВест Хэм Юнайтед
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДШтутгарт
3:0
закончен
19:00
Айнтрахт ФХоффенхайм
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЦСКАСКА
1:2
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
90:76
закончен
17:00
Калев Цмоки-Минск
online
18:00
УНИКС ВЭФ
33:29
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
20:00
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
20:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
22:30
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
01:00
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
не начался
01:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
04:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Автоспорт / Формула-1
18:10
Гран-при Бахрейна
online
Россия / Премьер-Лига
19:30
ЦСКАДинамо М
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
РБ ЛейпцигБайер
не начался
Испания / Примера
22:00
ВильярреалАтлетик Б
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
КарпатыЗирка
не начался
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород ЦСКА
не начался
19:30
Химки Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
02:30
Майами ХитОклахома-Сити Тандер
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сироткин улучшает позицию. LIVE

Онлайн-трансляция Гран-при Бахрейна в «Формуле-1»

не забудьте видео
Российский пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин участвует в Гран-при Бахрейна в составе команды «Уильямс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:31

У Лэнса Стролла (напарника и одновременно соперника Сироткина по «Уильямсу») свалилось крыло. Канадец быстро свернул в боксы, где ему заменили деталь. Сироткин тем временем стал 14-м. Вперед, Сережа!

18:29

Вот так Хэмилтон перебирался на четвертое место мимо Гасли из «Торо Россо».

18:28

Вот тот момент, где Ферстаппен проколол колесо.

18:27

Феттель отрывается от преследователей — вслед за ним идет Боттас, отставая на 2,5 секунды. Хэмилтон тем временем уже четвертый (+8,9 секунды от лидера).

18:26

Прошло уже шесть кругов из 57. Сироткин потихоньку продвигается вперед — теперь он 17-й из 20-ти.

18:25

Хэмилтон уже стал пятым — обошел Магнуссена как стоячего!

18:24

Ферстаппен тем временем окончательно принял решение о сходе с трассы.

18:23

Что творит Хэмилтон! Британец делает тройной обгон, и вот он уже на шестой строчке вместо девятой!

18:22

Режим машины безопасности отменили, и все тут же резко понеслись обгонять друг друга! Хюлькенберг из «Рено» обошел Окона из «Форс Индии» и становится седьмым!

18:19

Все замедляют скорость: на трассе виртуальная машина безопасности.

18:18

Эх, у «Ред Булла», кажется, сходят обе машины. У Ферстаппена — прокол шины (он напоролся на машину Хэмилтона, пытаясь обогнать его), он теперь плетется в боксы. Может, и завершит гонку. У Риккардо тоже какие-то проблемы, он остановил болид. Трагедия для «Ред Булла».

18:16

Боттас («Мерседес») вышел на вторую позицию, оттеснив Райкконена на третью. Сироткин, к сожалению, опустился на одну строчку и стал 19-м из 20-ти.

18:14

Магнуссен из «Хааса» уже столкнулся с соседним болидом! Но вроде бы все в порядке. Также с самого начало развернуло машину «Форс Индии» — кажется, это был Перес! Вот это старт!

18:12

Болиды виляют по трассе, примеряясь к обгонам друг друга, — трасса Сахир это вполне позволяет.

18:10

Гонка началась! Удачи Сироткину!

18:05

Разрешенная на пит-лейн (территории с боксами команд) скорость — 80 км/ч. Потеря времени на пит-стопе (остановка для заправки топливом, смены резины, ремонта и т.д.) — 18,6 секунды, полное время пит-стопа – 22,6 секунды.

18:00

Условия на трассе Сахир: ветер — 5,4 км/сек, температура воздуха — 28,4 градуса, температура трека — 34,3 градуса.

17:50

В квалификации Бахрейна поул-позишн (право стартовать с первой позиции) завоевал Себастьян Феттель из «Феррари». Сразу за ним — его партнер по команде Кими Райкконен, и только потом идут два представителя «Мерседеса» — Валттери Боттас («Мерседес») и Даниэль Риккардо из «Ред Булла». Льюис Хэмилтон только стартует девятым из-за штрафа (заменил коробку передач), хотя по времени он был четвертым.

17:55

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за английскую команду «Уильямс», стартует, к сожалению, только 18-м из 20-ти. Полные результаты квалификации Гран-при Бахрейна выглядят следующим образом: 1. Феттель («Феррари») 2. Райкконен («Феррари») 3. Боттас («Мерседес») 4. Риккардо («Ред Булл») 5. Гасли («Торо Россо») 6. Магнуссен («Хаас») 7. Хюлькенберг («Рено») 8. Окон («Форс Индия») 9. Хэмилтон («Мерседес») 10. Сайнс («Рено») 11. Хартли («Торо Россо») 12. Перес («Форс Индия») 13. Алонсо («Макларен») 14. Вандорн («Макларен») 15. Ферстаппен («Ред Булл») 16. Грожан («Хаас») 17. Эрикссон («Заубер») 18. Сироткин («Уильямс») 19. Леклер («Заубер») 20. Стролл »(«Уильямс»)

17:45

Старт гонки — в 18:10 мск.

17:40

Добрый день, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции Гран-при Бахрейна в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».