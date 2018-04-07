«Сын не чувствует ног»: хоккейный ужас продолжается

Курсы валют$ 58.16 (+0.097) 71.43 (+0.087)
Москва: +1°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Германия / Бундеслига
21:30
Ганновер-96Вердер
2:1
закончен
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенПСЖ
1:1
закончен
Испания / Примера
22:00
ДепортивоМалага
3:2
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЦСКА
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
4:0
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
7:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
1:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
5:3
закончен
Евролига
19:00
Олимпиакос Жальгирис
85:86
закончен
21:30
Валенсия Маккаби Т-А
87:84
закончен
22:00
Реал Мадрид Бамберг
106:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
113:106
закончен
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
100:137
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
132:130
закончен
02:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
97:103
закончен
02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
111:104
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
122:98
закончен
02:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
92:73
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
93:94
закончен
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
103:122
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
96:113
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскАмкар
0:2
закончен
14:00
РубинАхмат
3:2
закончен
16:30
ЗенитКраснодар
1:2
закончен
19:00
АрсеналУфа
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
2:0
закончен
17:15
СельтаСевилья
4:0
закончен
19:30
БетисЭйбар
2:0
закончен
21:45
БарселонаЛеганес
3:1
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
ЭвертонЛиверпуль
0:0
закончен
17:00
БорнмутКристал Пэлас
2:2
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Лестер СитиНьюкасл Юнайтед
1:2
закончен
17:00
Сток СитиТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
17:00
УотфордБёрнли
1:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионСуонси Сити
1:1
закончен
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
2:3
закончен
Италия / Серия А
16:00
БеневентоЮвентус
2:4
закончен
19:00
СПАЛАталанта
1:1
закончен
19:00
РомаФиорентина
0:2
закончен
21:45
СампдорияДженоа
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
КёльнМайнц
1:1
закончен
16:30
ФрайбургВольфсбург
0:2
закончен
16:30
Боруссия МГерта
2:1
закончен
16:30
АугсбургБавария
1:4
закончен
19:30
ГамбургШальке-04
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
МонакоНант
2:1
закончен
21:00
АмьенКан
3:0
закончен
21:00
АнжеСтрасбург
1:1
закончен
21:00
БордоЛилль
2:1
закончен
21:00
ГенгамТруа
4:0
закончен
21:00
ТулузаДижон
0:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияЕнисей
0:1
закончен
11:00
ТомьТамбов
0:0
закончен
14:00
ОлимпиецБалтика
1:2
закончен
14:00
Крылья СоветовСпартак-2
5:1
закончен
14:00
ШинникТюмень
2:0
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
0:0
закончен
15:00
ХимкиОренбург
0:1
закончен
15:00
ВолгарьСибирь
0:0
закончен
15:30
Авангард КДинамо СПб
0:0
закончен
18:00
КубаньЗенит-2
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
Динамо КЗаря
4:0
закончен
14:00
ВересШахтёр Д
0:2
закончен
17:00
АлександрияСталь К
2:0
закончен
17:00
ЧерноморецОлимпик Д
3:1
закончен
19:30
ВорсклаМариуполь
1:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
2:0
2 период
02:00
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
02:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДаллас Старз
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Зенит Локомотив-Кубань
79:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
online
02:30
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
не начался
03:00
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
03:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Испания / Примера
13:00
ЛевантеЛас-Пальмас
не начался
17:15
Реал МадридАтлетико М
не начался
19:30
Реал СосьедадЖирона
не начался
21:45
ВаленсияЭспаньол
не начался
Италия / Серия А
13:30
ТориноИнтер М
не начался
16:00
КротонеБолонья
не начался
16:00
ВеронаКальяри
не начался
16:00
НаполиКьево
не начался
19:00
УдинезеЛацио
не начался
21:45
МиланСассуоло
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
ТосноУрал
не начался
16:30
Локомотив МРостов
не начался
19:00
АнжиСпартак М
не начался
Франция / Лига 1
16:00
НиццаРенн
не начался
18:00
МетцЛион
не начался
22:00
МарсельМонпелье
не начался
Англия / Премьер-лига
16:15
АрсеналСаутгемптон
не начался
18:30
ЧелсиВест Хэм Юнайтед
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДШтутгарт
не начался
19:00
Айнтрахт ФХоффенхайм
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЦСКАСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
не начался
17:00
Калев Цмоки-Минск
не начался
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
20:00
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
20:00
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
22:30
Мемфис ГриззлизДетройт Пистонс
не начался
01:00
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
не начался
01:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
04:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался

«Сын не чувствует ног»: хоккейный ужас продолжается

Юниорская хоккейная команда попала в автокатастрофу и потеряла капитана

Юные хоккеисты «Гумбольдт Бронкос» Официальный сайт «Гумбольдт Бронкос»
Юные хоккеисты «Гумбольдт Бронкос»
Хоккеисты молодежной команды «Гумбольдт Бронкос» попали в автокатастрофу по дороге на матч. 14 человек погибло, включая главного тренера и 20-летнего капитана. Родители игроков собираются в церкви города, куда направлялись игроки, в ожидании известий о судьбе своих детей. На хоккейной арене «Бронкос» уже начали возлагать цветы.

Юниорская хоккейная команда «Бронкос» из небольшого канадского городка Гумбольдт попала в страшную автокатастрофу: по пути на матч автобус с юными игроками столкнулся с грузовиком.

Президент команды «Нипавин Хоукс», на матч с которой направлялись «Бронкос», Даррен Уопп уточнил, что грузовик врезался в боковую часть автобуса с хоккеистами.

«Это ужасное происшествие, Боже мой. Все очень, очень плохо. Игроки и тренерский штаб моей команды сейчас находятся в церкви и просто надеются услышать хоть какие-то хорошие новости, — поведал Уопп. — Я получил уже около 50 звонков с вопросами о том, что я собираюсь делать. Здесь находятся родители, тети и дяди, которые ждут известий о судьбе своих детей. Это ужасно».

Реклама

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн уже выразил свои соболезнования.

«Наши мысли сегодня с игроками, их семьями, тренерами, менеджментом команды «Бронкос» и всеми представителями нашего хоккейного сообщества, кого затронула произошедшая трагедия.

Национальная хоккейная лига скорбит о безвременно ушедших и готова предложить помощь тем, кто пострадал по пути на матч, кто хотел быть частью нашей любимой игры».

Спустя 14 часов после трагедии жители Канады пожертвовали уже более 419 тыс. канадских долларов ($328 тыс.) на помощь пострадавшим игрокам и семьям погибших.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 6 апреля, в 17:00 по местному времени (02:00 мск) в 300 км от Реджайны — столицы провинции Саскачеван и второго по численности населения города в этом регионе. Ближайшим населенным пунктом оказался крохотный Тисдейл, населенный 3 тыс. человек. По информации Globe and Mail,

на место происшествия было направлено несколько самолетов санитарной авиации, а пострадавших пришлось развозить по различным больницам провинции.

Утром в субботу полицейские, выехавшие на место происшествия, официально объявили о 14 погибших. Позднее стало известно, что в это число попал и главный тренер команды Дарси Хоган. Информацию подтвердила его родная сестра. 41-летний специалист оставил жену и двоих сыновей.

The Canadian Press
The Canadian Press

Также скончался 20-летний капитан команды Логан Шац, о чем сообщил его отец Келли.

«Мой сын играл за «Бронкос» четыре года и два с половиной из них был капитаном. Пережить такое очень сложно. У меня есть еще четверо детей, и сейчас все они рядом со мной», — рассказал отец погибшего в комментарии The Canadian Press.

Всего в автобусе находилось 29 человек, включая водителя. Полиция сообщила, что 15 из них с травмами разной степени тяжести находятся в больницах, причем трое — в критическом состоянии.

Президент клуба «Бронкос» Кевин Гарингер с трудом поделился своими мыслями о произошедшем:

«Это один из тяжелейших дней в моей жизни. Очень много смертей… все наше сообществе в шоке, мы пытаемся пережить боль утраты.

Мы пройдем сквозь это испытание, поддерживая друг друга».

Гарингер также оставил запись, посвященную инциденту, в своем твиттере:

«Никакие слова не выразят горечь нашей потери. Немыслимая трагедия случилась с игроками клуба и тренерским штабом. Наши самые глубокие и сердечные соболезнования их семьям и всему сообществу «Бронкос».

В беседе с журналистами Гарингер сообщил, что один из находившихся в автобусе игроков какое-то время проживал в его доме, и он до сих пор не в курсе судьбы этого хоккеиста, — полиция не разглашает информацию о личности погибших и раненых.

По словам президента «Бронкос», мучимые неизвестностью родители игроков съезжаются к месту происшествия со всей Западной Канады:

хоккеисты команды были собраны из разных городов двух провинций — Саскачевана и Альберты.

Мать одного из игроков Мишель Страшницки сообщила, что ей удалось связаться с сыном по телефону и выяснить, что его отвезли в больницу Саскатуна — крупнейшего города провинции Саскачеван.

«Мы нормально разговаривали с Райаном, но он сказал, что не чувствует свои нижние конечности, так что я не знаю, что вообще происходит.

Я просто теряю самообладание. Я так переживаю из-за всех мальчишек команды, что схожу с ума», — призналась женщина, добавив, что в ближайшее время выезжает в больницу (сама она проживает в городе Эйрдри провинции Альберта).

Также несколько прояснилась судьба 18-летнего голкипера Паркера Тобина. Девушка по имени Ронда Тобин опубликовала в своем твиттере следующую запись:

«Это один из самых сложных постов, что мне когда-либо приходилось выкладывать.

Состояние Паркера на данный момент стабильно, его доставили в больницу Саскатуна на санитарном самолете.

Спасибо всем вам за теплые слова поддержки и ваши сообщения. Пожалуйста, не прекращайте молиться за всю нашу семью Гумбольдта».

Среди постов Ронды можно обнаружить ретвит с официального сайта «Бронкос», в котором указано, что Паркер признан лучшим голкипером недели в юниорской хоккейной лиге Саскачевана (SJHL).

Родственники и друзья юных хоккеистов в ожидании новостей продолжают собираться в Апостольской церкви Нипавина — города, куда не доехали игроки из-за автокатастрофы. Пастор церкви Джордан Гэтсби сообщил, что к нему заходило уже больше 100 человек, включая родителей, бабушек и дедушек детей, которые попали в аварию.

«Большинство из них ждут информации. Кто-то ее уже получил и поехал к своим детям в больницы. Остальные пока ждут, чтобы узнать, живы ли их чада», — рассказал священник.

Также родные и близкие игроков собираются на родной арене «Бронкос» в Гумбольдте. Там уже начали возлагать цветы в память о погибших.

The Canadian Press
The Canadian Press

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».