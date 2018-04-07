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Россию переносят: стадион «Динамо» не готов к футболу

Почему стадион «Динамо» не сможет принять матч Россия — Турция

«ВТБ Арена» - стадион «Динамо» РИА Новости
«ВТБ Арена» - стадион «Динамо»
Стадион «Динамо» не сможет принять контрольный матч между футбольными сборными России и Турции, запланированный на 5 июня. Игра будет перенесена на другую арену. Официальная причина — неудовлетворительное состояние строящейся арены.

Российский футбольный союз (РФС) выразил недовольство состоянием московского стадиона «Динамо», на котором 5 июня должен состояться контрольный матч между сборными России и Турции. В связи с этим, игра будет перенесена на другую арену. На данный момент РФС рассматривает доступные варианты, а также намерен обратиться с соответствующим вопросом в Международную федерацию футбола (ФИФА).

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«Совместно с руководством »ВТБ Арена Парк» было принято решение о том, что матч между сборными России и Турции не пройдет на стадионе «Динамо».

Это решение принято, исходя из степени готовности объекта и соображений безопасности. Сейчас РФС рассматривает возможность проведения игры на другой арене»

, — сказали в пресс-службе РФС.

Примечательно, что в федерации намерены организовать матч исключительно в Москве. По информации источника, знакомого с ситуацией, проведение встречи с турками в регионах даже не рассматривается. В частности, основным вариантом теперь является стадион столичного ЦСКА.

«ВЭБ Арена», которая во время чемпионата мира — 2018 будет одной из тренировочных баз для национальных сборных, вероятно, сможет принять матч, который станет для сборной России последним в подготовительном цикле к домашнему мундиалю.

Кроме того, исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил, что точная информация о том, где состоится игра, появится на следующей неделе.

«Сейчас вопрос находится в стадии проработки, думаю, что на следующей неделе наступит окончательная ясность. Со своей стороны мы хотели бы поблагодарить за конструктивный диалог руководство проекта «ВТБ Арена парк», надеемся в скором времени провести на динамовском стадионе один из официальных или контрольных матчей сборной России», — заявил Алаев.

В начале февраля руководитель проекта «ВТБ Арена-парк», в который входит стадион «Динамо», Андрей Перегудов заявил, что кровельные работы на арене полностью завершены. Тогда же он проинформировал, что 1 марта начнется монтаж мобильных трибун и зрительских кресел. Примечательно, что руководство проекта неоднократно отмечало готовность арены провести встречу с Турцией.

«Мы убрали последний башенный кран, это знаковый момент для любой стройки. Полностью завершены кровельные работы, расчеты наших конструкторов оказались точными, и крыша стадиона справилась с повышенной нагрузкой, которую принесли аномальные снегопады. Также хотелось бы отметить, что мы завершили монтаж всех медиа-систем стадиона: полностью смонтированы и подключены информационные табло и мониторы, установлено световое и звуковое оборудование», — сказал Перегудов.

Сейчас же ответственный за строительство стадиона функционер сообщил, что, переговорив с руководством РФС, стороны приняли решение о переносе запланированного матча из-за того, что арена не будет готова к данному сроку для проведения встречи.

При этом Перегудов заверил, что стадион сможет принять следующий матч сборной России.

«На встрече с коллегами из РФС мы подтвердили готовность принять одну из следующих игр национальной сборной на нашем легендарном стадионе и, таким образом, достойно отметить его возвращение в строй после серьезной реконструкции», — сказал он.

Напомним, что реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2008 году. Согласно проекту «ВТБ Арена Парк», он будет совмещать в себя две арены: футбольное поле и ледовый дворец. Изначально предполагалось, что стадион будет включен в заявку на чемпионат мира, а его вместительность будет составлять около 45 тыс. зрителей.

Однако арена была исключена из предварительного заявочного списка московских стадионов, и вместительность резко сократили до 26 тыс. человек.

В конечном итоге мундиаль в Москве примут две арены — «Лужники» и стадион «Спартак».

До матча с командой Турции подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Австрии. Игра состоится в Инсбруке на стадионе «Тиволи-Ной» 30 мая. Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России.

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