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Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях

Сын Плющенко и Рудковской рассказал о наказаниях от родителей

Евгений и Александр Плющенко, Яна Рудковская (слева направо) «Инстаграм» Яны Рудковской
Евгений и Александр Плющенко, Яна Рудковская (слева направо)
Известная в России продюсер Яна Рудковская, супруга всемирно знаменитого фигуриста Евгения Плющенко, выступила с ответом своим критикам, которым не понравились методы воспитания женщиной малолетнего сына. По ее убеждению, у ребенка не должно быть вседозволенности. С этим согласны не все.

Знаменитая российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская предала огласке методы воспитания сына Александра, отцом которого является двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. По словам 43-летней женщины, зачастую ей приходится идти на крайние меры и наказывать пятилетнего мальчика пребыванием в темной комнате, чего он очень боится, а также пускать в ход ремень.

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Громкие заявления Рудковская сделала в интервью телеканалу «Дождь», после чего некоторые читатели сделали вывод, что мать избивает своего ребенка. Дело приняло такой оборот, что продюсеру даже пришлось объяснять свои слова.

«Я за то, чтобы у ребенка не было вседозволенности, — объяснила она радиостанции «Говорит Москва». — Когда он знает, что, если неправильно поведет себя с тренером, с няней, нагрубит и так далее, так как ребенок воспитывается в состоятельной семье, он понесет наказание.

Он знает, что есть ремень, но это не значит, что его этим ремнем бьют. Он знает, что есть темная комната, но это не значит, что он там сидит сутками».

Рудковская подчеркнула, что не применяет физических наказаний, но воспитывает мальчика в строгости, и призналась, что собирается сделать из сына чемпиона.

Продюсер также поделилась воспоминаниями о собственной юности: в музыкальной школе советских времен ее, мол, били линейкой по рукам, что не считалось чем-то из ряда вон выходящим.

Одновременно появился «объясняющий» пост в Instagram — в аккаунте под названием ГномГномыч, который ведется от имени сына Плющенко и Рудковской. На видео ребенку дошкольного возраста женский голос задает вопросы об обращении со стороны родителей. Мальчик отводит глаза и отвечает следующее.

«Мне сказали, что подписчики считают, что папа и мама меня бьют. Это неправда, меня они не бьют, — рассказывает Александр. — Но я знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Когда плохо себя веду… Иногда. За дело…

В темную комнату меня садили. Около десяти минут я там проводил. Вдруг выйдет мумия, зомби или вампир, и меня никто не спасет».

К посту имеется подробная аннотация, также выполненная якобы самим мальчиком.

«Ну что, поговорим про «Ремень и темную комнату», — так начинается запись. — Я решил все сам рассказать, так сказать, из первых уст своим подписчикам и мировым СМИ, об этом не принято говорить, а я вот все решил рассказать сам! А когда ваши дети себя ведут плохо, как вы решаете вопрос с ними, чтобы они никогда так больше не делали? Заранее всем спасибо за истории!»

С постом успели ознакомиться около 180 тыс. «фолловеров» из 284 тыс., подписанных на страницу. В основном сердобольные граждане умиляются, вспоминая, что и «сами боялись в детстве темную комнату».

История об особенностях воспитания Рудковской и Плющенко своего сына получила резонанс, в том числе и за рубежом. Так, британское издание Daily Mail обнародовало разгромную статью, в которой подвергло высказывания Рудковской жесткой критике.

«Мать-миллионерша пятилетнего российского вундеркинда признается, что избивает его ремнем и запирает в темную комнату, чтобы сделать лучшим фигуристом в мире», — сказано в материале.

«Вундеркиндом» ребенка Плющенко действительно окрестили не случайно. В своем возрасте он уже уверенно катается на коньках, подавая серьезные надежды.

Рудковская также воспитывает двух сыновей от первого брака с миллиардером Виктором Батуриным – 16-летнего Андрея и 15-летнего Николая, причем старший из мальчиков является приемным: его мать — вторая жена экс-супруга Юлия Салтовец.

Для 35-летнего Плющенко это второй брак. В 2005-2008 годах он был женат на Марии Ермак, с которой имеет 11-летнего сына Егора.

Фигурист и продюсер перестали скрывать свои отношения после конкурса «Евровидение» в мае 2008 года, где Россию представил певец Дима Билан, с которым работала Рудковская. Плющенко исполнил в его номере роль камео.

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