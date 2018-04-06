Бриллиантовый довод: Шунин сделал предложение модели

Вратарь и капитан московского «Динамо» Антон Шунин готов связать себя узами брака. Спортсмен решил не дожидаться окончания чемпионата России по футболу, в котором его команде предстоит сыграть еще семь матчей, и предложил свои руку, сердце и кошелек 28-летней избраннице – известной топ-модели Екатерине Григорьевой. Само бракосочетание, скорее всего, состоится уже по окончании сезона, однако к важному событию надо как следует подготовиться.

Информация о грядущем событии стала достоянием широкой общественности благодаря свежеиспеченной невесте, которая «слила» в интернет фотографию собственной руки с вожделенным кольцом на безымянном пальце.

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«Yes», — подписала Григорьева снимок, сопроводив лаконичную запись иконкой влюбленных и сердечками. За первые три часа публикацию «лайкнули» более 11,5 тыс. «фолловеров» при общем количестве подписчиков аккаунта в 459 тыс.

Восторженные девушки в комментариях от всей души поздравляли Екатерину, желая ей счастья и недвусмысленно намекали на поцелуи с суженым словом «горько».

#yes Публикация от Kate Grigorieva (@_kate_g_) 6 Апр 2018 в 5:52 PDT

Кстати, знатоки уже подсчитали: подаренное Шуниным колечко с приличных размеров бриллиантом стоит никак не меньше пары-тройки миллионов рублей.

Григорьева любит кататься на сноуборде, нередко бывает на футболе. Например, в ноябре она выкладывала свое изображение со стадиона «Камп Ноу», когда местная «Барселона» обыграла «Севилью» (2:1). Часто появляется в ее «Инстаграм» и Шунин. Так, 27 января девушка поздравила тогда еще просто ухажера с 31-летием, признавшись, что скучает по Антону и очень ждет его домой с тренировочных сборов. На День Святого Валентина 14 февраля голкипер вновь появился в соцсетях Григорьевой.

Бурный роман молодых обеспеченных людей завязался еще в 2016 году.

После того, как их отношения перестали быть секретом для окружающих, экс-вратарь сборной России и финалистка проекта «Топ-модель по-русски» регулярно появлялись вместе на светских раутах.

В официальном паблике Григорьевой в сети «ВКонтакте» Катя (именно так ее называют в мире шоу-бизнеса) указана как «модель русского происхождения», в 2015-2016 годах — «ангел» Victoria's Secret. В 2012 году она заняла второе место в упомянутом выше шоу, в 2014-м – приняла участие в итоговом показе крупной компании, по итогам того же года ее назвали одной из самых перспективных моделей-новичков.

Причем уроженка Оленегорска, что в Мурманской области, достигла уже такого статуса, что соглашается не на каждый проект. Например, в феврале она «по непонятным причинам», как подчеркнуто в паблике, отказалась от предложения фотосессии для авторитетного американского журнала Sport Illustrated. А вообще ее изображение появлялось на обложках больших журналов не менее четырех раз.

И для Григорьевой, и для Шунина грядущий брак станет вторым.

Модель прежде недолго была замужем за военным, а футболист встречался с Аленой Шишковой, бывшей спутницей и матерью дочери знаменитого рэпера Тимати, а еще раньше состоял в брачном союзе с давней подругой, от которой имеет пятилетнего сына Артема.

Bye Alicante #shoting #vogueespaсa Публикация от Kate Grigorieva (@_kate_g_) 13 Мар 2017 в 8:41 PDT

Шунин является редким по нынешним временам игроком, кто на протяжении всей карьеры хранит верность одному клубу. В основном составе «Динамо» он с 2004 года, сыграв почти 200 матчей, а в клубной системе – аж с 1994-го. Пережил с бело-голубыми и взлеты вроде бронзы чемпионата-2008, и падения в виде вылета в ФНЛ с последующим триумфальным возвращением в элиту. В жизни спортсмена был даже инцидент с петардой, брошенной болельщиком-хулиганом. Шунин тогда чудом избежал очень серьезных последствий, получив ожог глаза.

В его активе – две игры за главную команду страны, правда, обе носили товарищеский статус.

В августе 2007-го Антон пропустил два гола от поляков (2:2), а в ноябре 2011-го – один от греков (1:1).

Главный тренер сборной Станислав Черчесов, который, к слову, не так давно работал именно в «Динамо», пока не рассматривает Шунина в качестве кандидата для заявки на чемпионат мира, предпочитая других стражей ворот. Хотя до домашнего мундиаля еще есть достаточно времени…

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