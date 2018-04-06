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«Просто выйди и сразись с Хабибом»

Макгрегора ждет суд в Нью-Йорке 6 апреля за нападение на автобус

Ирландского уже бывшего чемпиона мира UFC в легком весе Конора Макгрегора, напавшего на автобус, в котором находились Хабиб Нурмагомедов и другие бойцы UFC, а затем сдавшегося властям, 6 апреля ждет суд в Нью-Йорке.

Выходка Конора Макгрегора, решившего отомстить российскому бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову за инцидент и пощечину своему другу и спарринг-партнеру Артему Лобову, стала самым резонансным событием чуть не за всю историю смешанных единоборств.

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Вот только, похоже, это не тот случай, когда «любой PR хорош, кроме некролога». По крайней мере, глава самого престижного промоушена UFC, в рамках шоу которого в Нью-Йорке Нурмагомедов будет драться с Максом Холлоуэем, Дэйна Уайт сразу после инцидента с автобусом назвал происшедшее «худшим, что происходило с UFC за всю историю».

«Полиция разыскивает Конора Макгрегора в данный момент, его самолет не сможет взлететь и не имеет права покидать Нью-Йорк. Думаю, если его не поймают, он сдастся сам. Это не укладывается в голове, невозможно в это поверить, но это действительно плохой шаг в его карьере», — цитировал Уайта CBS сразу после случившегося.

Позже Макгрегор действительно сам пришел в полицейский участок, где ему не сразу предъявили обвинение, так как полиция продолжала изучать обстоятельства инцидента.

В итоге стало известно, что уже 6 апреля состоится суд над ирландским бойцом, по результатам которого он наверняка получит солидный штраф, а также как минимум десятки, а то и сотни часов общественных работ.

«То, что произошло сегодня, худшее, что случалось за всю историю нашей организации. Конор и компания из 20 человек штурмом взяли здание, спустились на парковку, где бойцы садились в автобусы. После этого Конор и компания бросали в окна автобусов мусорные баки и тележки, разбили окно, осколками которого порезало Майкла Кьезу и почти задело Роуз Намаюнас. Один из наших сотрудников сломал палец в попытке остановить Конора и его команду, — рассказывал Уайт позже ММА Fighting.

— Это было худшее решение Конора. Он атаковал автобус, это обратит людей против него. Да, у него есть конфликт с Хабибом из-за его стычки с Лобовым. Но это не повод вваливаться сюда, нападать на тех, кто находится в автобусе, в том числе и девушек.

Эти головорезы бросали велосипедные стойки, стулья и тому подобное в окна автобуса и не беспокоились о том, что они могут кого-то ранить.

Не знаю, что с Макгрегором, был он под воздействием наркотиков или нет, но просто так подобным образом не поступают. У него есть ребенок, семья. Вы будете так действовать, если дома вас ждет сын?»

Если Конор таким образом хотел раскрутить свой будущий бой с Хабибом Нурмагомедовым, то он абсолютно точно перестарался.

Выходка ирландца будет иметь последствия для него самого, а уже сейчас повлияла на предстоящий вечер боев UFC 223.

UFC уже отменила бои Рэя Борга против Брэндона Морено и Майкла Кьезы против Энтони Петтиса, которые должны были пройти 7 апреля в андеркарде поединка Нурмагомедова с Максом Холлоуэем.

Кьеза получил порезы лица, куда попали осколки разбитого брошенным стулом лобового стекла атакованного автобуса. После первоначального обследования бойцу разрешили выйти в клетку, но атлетическая комиссия штата Нью-Йорк в итоге наложила вето на его участии в бое.

Что касается Борга, то он пожаловался на боли в глазах, куда, по всей видимости, также попали осколки стекол, повредив роговицу.

«Конор – сука! Этот придурок бросил в автобус изгородь и разбил стекло, осколки которого задели нескольких бойцов и порезали Майкла Кьезу», – написал Борг в своем твиттере.

Отменен был и поединок с участием Артема Лобова, который должен был также выйти в клетку в андеркарде. Это случилось из-за того, что было установлено участие Лобова в нападении на автобус.

Изначально сообщалось, что Нурмагомедова вообще не было в автобусе, но позже это было опровергнуто появившимися в сети фотографиями, а также твитом бойца UFC Даниэля Кормье.

«Я все время слышу, что вся команда Хабиба Нурмагомедова была в этом автобусе. Я знаю, что там находились только сам Хабиб и его менеджер Али Абдельазиз, помимо остальных бойцов. Было бы намного хуже, если бы вся команда была в этом автобусе», — написал Кормье.

Чуть позже Уайт развернул свою мысль, отметив одновременно, что не хочет иметь ничего общего с Макгрегором прямо сейчас, но и упомянув вскользь возможный бой Нурмагомедов – Макгрегор.

«В данный момент не хочу иметь ничего общего с Конором Макгрегором. Вы бы хотели искать возможности взять у него интервью, платить за просмотр его боёв после совершённого? Не думаю, что кто-то захочет. Думаю, он всем будет противен.

Хорошо, ему не нравится Хабиб, не нравится случившееся между ним и Лобовым. Просто выйди и сразись с Хабибом.

Полиция позаботится о Коноре. Они пообщаются с ним, я знаю, что несколько человек уже точно подадут иски против него, и одному Богу известно, сколько этих исков наберётся к тому моменту, как с Конором побеседуют в полиции», — сказал Уайт.

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