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Миллионы под откос: допинг лишил Головкина призовых

Боксер Головкин ждет нового соперника вместо Альвареса

Сауль Альварес (слева) атакует Геннадия Головкина в первом бою Reuters
Сауль Альварес (слева) атакует Геннадия Головкина в первом бою
Чемпиону мира Геннадию Головкину 5 мая придется провести бой против среднего соперника вместо суперреванша с Саулем Альваресом, который обещал собрать десятки миллионов долларов, но не состоится из-за допинга, обнаруженного у мексиканца.

Один из лучших боксеров современности независимо от категорий, сильнейший действующий средневес (до 72,6 кг) Геннадий Головкин оказался в непростой ситуации: его ближайший соперник Сауль Альварес отказался от боя, но крупное шоу, намеченное на 5 мая в Лас-Вегасе, решили не отменять. В итоге ровно за месяц до поединка соперник казахстанца официально неизвестен – неслыханная ситуация для хедлайна боксерского вечера такого уровня!

В означенную дату должен был состояться реванш: первая встреча 16 сентября 2017 года получилась достаточно зрелищной, собрала хорошую кассу и удостоилась лестных отзывов в прессе.

По ее окончании трое судей насчитали ничью, что категорически не устроило боксеров: каждый заявил о том, что именно он достоин победы. Поэтому медлить с переговорами насчет повторной схватки не стали, дав согласие на реванш прямо там, на ринге.

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«Ответка» сулила организаторам и спортсменам еще больший куш. Интерес к противостоянию планомерно нарастал в течение нескольких лет, причем первоначально Альвареса обвиняли в «трусости», нежелании драться с Головкиным. Когда же долгожданный поединок все же случился, на одних только билетах удалось выручить более $27 млн. Прибыль же от продажи платных трансляций, по неофициальным данным, превысила $100 млн. Гарантированный гонорар (без процента от указанных денег) распределился следующим образом: 5 млн для Альвареса, 3 – Головкину. 5 мая эти цифры могли удвоиться…

Выгодное предприятие расстроило известие об обнаружении допинга в анализах 27-летнего мексиканца по прозвищу Канело. Положительной оказалась проба, взятая 17 февраля. Тесты от 3 и 5 марта дали отрицательный результат, однако Атлетическая комиссия Невады приступила к расследованию, перспективы боя повисли в воздухе, Альварес в таком состоянии, как понятно, нормально тренироваться уже не мог. Плюс на него наложили временную дисквалификацию.

Во вторник он официально уведомил промоутеров и Головкина об отказе, не дожидаясь исхода следствия.

Канело вполне могли оправдать, или наказать формально, но могли и впаять годичный «бан». Заседание дисциплинарной комиссии назначено на 18 апреля.

Важно, что сторону Альвареса заняли многие персоны, чье слово в профессиональном боксе имеет солидный вес. О невиновности мексиканца среди прочих заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Джилберто Мендоса.

«Он многократно проходил допинг-тесты, у него никогда не находили в крови запрещенных веществ. Это странно, — отметил функционер. — Думаю, комиссия должна была вынести решение сразу. Все последующие анализы показали, что Альварес чист».

О собственной невиновности неоднократно заявлял и сам Канело.

«Я никогда не принимал запрещенные препараты!» — всякий раз подчеркивал он.

А промоутерская компания Golden Boy не отрицала факт наличия следов допинга, но настаивала, что он попал в организм после употребления в пищу зараженного мяса.

Пресловутый кленбутерол, применяемый для профилактики и лечения заболеваний, не позволил состояться, возможно, самому захватывающему поединку 2018 года. Недаром же их первый бой был объявлен «Событием года» по версии авторитетного журнала The Ring.

Главная интрига теперь – кто выйдет против 35-летнего Головкина 5 мая в Лас-Вегасе и попытается оспорить принадлежащие казахстанцу титулы WBA, IBF и WBC. Две, как видится, наиболее конкурентные в сложившихся обстоятельствах кандидатуры уже отклонены командой «Трипл Джи».

С сильным британским чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом его, по словам промоутеров, сведут осенью в поединке за статус абсолютного чемпиона планеты.

Выходить на такое сражение без подготовки под конкретного соперника было бы слишком рискованно для любого из них: слишком уж высоки ставки.

Отказали в реванше и американцу Дэниелу Джейкобсу, которого Головкин победил год назад с небольшим перевесом по очкам. Складывается впечатление, представители казахстанца хотят на замену максимально безопасный вариант. В прессе поочередно всплывают фамилии первого номера рейтинга IBF украинца Сергея Деревянченко (12 побед/0 поражений), экс-чемпиона мира в категории до 69,9 кг Деметриуса Андраде из США (25/0), мексиканца Хильберто Рамиреса (вес до 76,2 кг, 37/0).

Есть в списке претендентов на бой с Головкиным и откровенно сомнительные личности вроде малоизвестного ирландца Гари О'Салливана (27/2) и еще одного представителя Мексики Хулио Сесара Чавеса (50/3), знаменитого благодаря своему великому отцу и полному тезке. Оба уже дали согласие заменить в ринге Альвареса, однако едва ли смогут это сделать в прямом толковании упомянутого глагола – больно уж их уровень мастерства отличается от класса Канело…

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