С богатырским размахом: Исинбаева родила Добрыню Никитича

Знаменитая российская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассекретила имя своего сына, который появился на свет аккурат в День влюбленных, — Добрыня. Учитывая, что его отцом является Никита Петинов, мальчик получил инициалы, сходные с легендарным былинным богатырем. Супруг Исинбаевой – тоже в недавнем прошлом спортсмен, но куда менее известный и не сказать, что успешный в своем деле.

Петинов специализировался на метании копья, однако высокие достижения ему так и не покорились – не считая красавицы-жены, конечно.

Добрыня Никитич – второй ребенок в семье Исинбаевых-Петиновых. В июне 2014 года Елена родила девочку Еву, и только 12 декабря вышла замуж за своего избранника. Примечательно, что прыгунья не собиралась засиживаться в декретном отпуске, а уже в феврале 2015-го вновь приступила к тренировкам, мечтая попасть на свои четвертые Игры и завоевать третье золото.

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К великому разочарованию Исинбаевой, отправиться в Рио-де-Жанейро-2016 не получилось. Как известно, Всероссийская федерация легкой атлетики, а вместе с ней и все ее сотрудники были отстранены от выступления из-за грандиозного допингового скандала. Титулованная спортсменка предприняла максимум усилий для того, чтобы снять ограничение хотя бы для себя лично, писала открытые письма и подавала в апелляционные инстанции – безрезультатно. Отчаявшись осуществить мечту, 19 августа 2016-го Исинбаева объявила о завершении карьеры.

На днях она впервые «засветила» имя сына в «Инстаграме». В посте, сопровожденном собственной фотографией, занимающаяся ныне общественной деятельностью Исинбаева выразила неподдельное удивление тем фактом, что «быть мамой двоих детей не так уж просто».

«На себя практически не остается времени, — пожаловалась она. — Семьи, в которых три и более детей, вы — герои!

Пытаюсь режим нашего сыночка Добрыни Никитича подстроить под режим доченьки, пока слабо получается, но сегодня как раз такой день».

На момент написания этой заметки публикация собрала чуть более 15 тыс. «лайков». Это лучший показатель за 2,5 недели – с того снимка, на котором 35-летняя Елена похвасталась новой прической. В общей сложности у ее странички 214 тыс. «фолловеров».

Несмотря на недавние роды, Исинбаева ведет активную жизнь. В последний месяц в соцсетях последовательно появлялись ее фото, на которых запечатлен поход на выборы президента России, посещение парикмахерской, встречи с друзьями и близкими, социальные проекты для детей — воспитанников коррекционных учреждений… Продолжает работу благотворительный фонд Исинбаевой. Кроме прочего, Елена является послом чемпионата мира по футболу от Волгограда, так что уделяет внимание и этому направлению.

Основным местом жительства звезды при всем при том остается Монако.

Об этом Исинбаева косвенно напомнила очередной записью, поздравив западных христиан с Пасхой на четырех европейских языках.

Исинбаева вообще не устает знакомить поклонников с подробностями своей личной жизни. Например, первыми в рождении мальчика могли убедиться ее подписчики в «Инстаграм». Правда, спортсменка предпочла не предъявлять незнакомым людям лицо младенца, сфотографировавшись с повернутой коляской. Многие в интернете действуют похожим образом, опасаясь сглаза.

Многочисленные снимки также свидетельствуют, что Исинбаева ничуть не поправилась после родов, сохранив оптимальную физическую форму.

В начале февраля, уже фактически накануне родов, Елена, тем не менее, внимательно следила за событиями Олимпийских игр в Пхенчхане и переживала за российских спортсменов, не забывая делиться эмоциями в соцсетях.

Особенно ее внимание занимали фигуристы и хоккеисты: по мнению прыгуньи, второе место для подопечных Олега Знарка явилось бы полным провалом, поэтому она болела за Илью Ковальчука и компанию так страстно, как только могла в своем тогдашнем состоянии (ключевые матчи проходили уже после рождения Добрыни).

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