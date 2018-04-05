Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ

Курсы валют$ 57.60 (+0.198) 70.63 (+0.125)
Москва: +4°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
1:3
закончен
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
3:0
закончен
19:30
ТориноКротоне
4:1
закончен
19:30
МиланИнтер М
0:0
закончен
19:30
КьевоСассуоло
1:1
закончен
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
1:1
закончен
Лига чемпионов
21:45
Барселона Рома
4:1
закончен
21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
2:4
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
3:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
108:115
закончен
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
105:100
закончен
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
86:115
закончен
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
96:78
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
123:95
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
122:112
закончен
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
1
Маргарита Васильева
39:05,7
закончен
17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
1
ХМАО-Югра-1
1:22,06
закончен
Лига Европы
22:05
РБ Лейпциг Марсель
не начался
22:05
Арсенал ЦСКА
не начался
22:05
Атлетико М Спортинг
не начался
22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:2
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Црвена Звезда
не начался
20:15
Фенербахче Уникаха
не начался
21:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
22:00
Баскония Анадолу Эфес
не начался
22:00
Барселона Химки
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Нижний Новгород
42:47
перерыв
18:00
Автодор УНИКС
28:22
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Ганновер-96Вердер
не начался
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенПСЖ
не начался
Испания / Примера
22:00
ДепортивоМалага
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Анахайм ДаксДаллас Старз
не начался
Евролига
19:00
Олимпиакос Жальгирис
не начался
21:30
Валенсия Маккаби Т-А
не начался
22:00
Реал Мадрид Бамберг
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсДаллас Маверикс
не начался
02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
02:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался

Мошенник и беглец: черногорцы арестовали чиновника из РФ

Бывший исполнительный директор РФБ Домани задержан в Черногории

Дмитрий Домани РИА Новости
Дмитрий Домани
Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, в 1994 и 1998 годах выигрывавший в составе национальной сборной серебряные медали чемпионатов мира, задержан в Черногории. Экс-игроку и функционеру вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере.

Известный в прошлом российский баскетболист Дмитрий Домани 3 апреля был задержан в черногорском курортном городе Херцог-Нови, сообщил местный новостной портал Nezvisne.com.

Реклама

В отношении Домани в декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств Общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбола» путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров.

В РФБ бывший баскетболист работал исполнительным директором с 2013 года в команде Юлии Аникеевой, а проблемы с законом у него случились после того как Мосгорсуд объявил Аникееву нелегитимным президентом организации и лишил полномочий.

В ходе предварительного следствия в отношении Домани было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Еще до вынесения решения о том, что Домани будет обвиняемым по делу, он побывал на допросе в прокуратуре, после чего написал открытое письмо генпрокурору России Юрию Чайке, которое опубликовал в газете «КоммерсантЪ» на правах рекламы.

«Мой допрос у следователя длился более 12 часов, вопреки всем нормам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством. На меня оказывалось давление с целью склонить к оговору экс-президента РФБ Юлии Аникеевой в обмен на прекращение моего уголовного преследования. Оснований для дачи показаний против нее не было и быть не может, — говорилось в письме Домани.

— Я сомневаюсь в объективности расследования, опасаюсь за свою судьбу и судьбу своей семьи и вынужден находиться за пределами России. У меня нет цели скрываться от следствия и не возвращаться в РФ. Я гражданин и патриот России, неоднократно защищавший ее флаг».

В итоге предъявить обвинение лично и повторно допросить Домани органы правопорядка не смогли, так как не было установлено его местонахождение.

Экс-баскетболист сборной России и чиновник был объявлен в международный розыск, а обвинение было предъявлено ему заочно.

С тех пор о местонахождении Домани ничего не было известно, а ситуацию периодически комментировали люди из мира баскетбола, в частности нынешний президент РФБ, бывший партнер Дмитрия по ЦСКА и сборной России Андрей Кириленко.

«К сожалению, эта информация соответствует действительности. Мне очень жаль, что возникла такая ситуация. Печально, когда игроки, с которыми ты вместе выходил на площадку, попадают в такие неприятные ситуации», — рассказывал Кириленко агентству ТАСС в декабре 2016 года.

Именно Кириленко обвинял в своем письме генпрокурору Домани в своем преследовании и использовании рычагов незаконного давления.

Домани, сын известного советского волейболиста Вячеслава Домани, чемпиона Европы 1971 года и бронзового призера мюнхенской Олимпиады-1972, высшее образование получал в США.

В то время он выступал за команду студенческой американской лиги, что не помешало ему параллельно стать игроком сборной России и выиграть в Канаде в 1994 году свою первую серебряную медаль чемпионата мира.

Вернувшись в Россию в 1997 году, Домани подписал контракт с московским ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом страны, а также был капитаном команды.

В 1998 году легкий форвард перебрался в московское «Динамо», за которое играл на протяжении девяти лет и с которым взял Кубок УЛЕБ в сезоне-2005/06.

Последний сезон в качестве действующего игрока Дмитрий провел в 2011/12 годах в «Красных Крыльях», а уже в 2013 году стал спортивным функционером.

Он вошел в команду Аникеевой и был не только исполнительным директором РФБ, но и генеральным менеджером сборной России.

Во время деятельности Домани на этой должности, в национальной команде был скандал, связанный с недоверием руководства к игрокам. РФБ отправляла на медосмотр баскетболистов, отказывавшихся от вызовов в национальную команду из-за повреждений.

Также перед чемпионатом Европы 2015 года из главной команды страны были отчислены три игрока, включая капитана команды Антона Понкрашова, с формулировкой «травма», хотя сами отчисленные утверждали, что здоровы.

В итоге через несколько дней все они были возвращены в расположение национальной команды, а Понкрашов и Вяльцев в итоге приняли участие в Евробаскете.

После того как Аникеева была лишена полномочий президента РФБ, Домани покинул пост исполнительного директора организации, чтобы «сосредоточиться на деятельности генменеджера сборной России», но в конце 2015 года, незадолго до заведения на него уголовного дела, ушел в отставку и с этой должности.

Черногорский портал сообщает, что вопрос о выдачи Домани российским властям будет решаться в ближайшие дни.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».