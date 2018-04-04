«В матче Кубка России увидели настоящего Промеса»

Московский «Спартак» в гостях уверенно разобрался с самарскими «Крыльями Советов» и впервые с 2011 года вышел в полуфинал Кубка России. Причем поклонникам красно-белых пришлось ждать этого знаменательного события даже чуть дольше, чем было запланировано изначально.

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Встреча должна была состояться еще 28 февраля, однако в Самаре тогда стояли холода под 20 градусов ниже нуля, и судья Владимир Москалев принял решение не выводить команды на поле. «Спартак» к тому времени уже успел прибыть на стадион и был готов начать встречу.

Нападающий Квинси Промес даже выразил разочарование переносом игры, написав в инстаграме: «Я не рад тому, что матч был отложен, однако даже температура -18 градусов не может стереть улыбку с моего лица».

Впрочем, весной играть было явно приятнее: «Спартак» провел всю встречу, комбинируя на ярком зеленом газоне, и закономерно забил три мяча. Отличилась вся группа атаки — Зе Луиш, Квинси Промес и Луис Адриано. Самарцам удалось провести гол престижа на самой последней минуте встречи: Александр Соболев забил головой, несмотря на плотную опеку со стороны защитников красно-белых.

После встречи главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вежливо похвалил соперника и отказался считать свою команду явным претендентом на победу в Кубке России.

«Спартак» — фаворит Кубка? Нет. В этом турнире нет фаворитов. Можно сказать только о том, что мы победили сегодня. И точка.

Мы легко победили? Это вам кажется, что легко. На самом деле это не так. «Крылья Советов» провели хороший матч. Особенно удачно они действовали в начале второго тайма. В целом мы мало позволили самарцам, но они все же сумели воспользоваться своей возможностью забить», — приводит слова наставника официальный сайт красно-белых.

На вопрос о выступлении Промеса, который в этой встрече забил свой первый мяч в 2018 году, Каррера ответил довольно сдержанно:

«Доволен выступлением Промеса так же, как и игрой всей команды. Нападающие хорошо отрабатывали в обороне. Практически никогда не выделяю футболистов персонально, но сегодня хочу поаплодировать Лоренсо Мельгарехо, который провел отличный матч.

А что касается Промеса, то думаю, что в этой игре вы увидели его настоящего. Квинси — игрок топ-уровня. Когда все складывается как надо, он показывает себя».

Сам Промес подчеркнул, что нисколько не волновался из-за затяжной «сухой серии»:

«Я не считал проблемой то, что долго не мог отличиться. Когда команда одерживает победу, то и я побеждаю. Хотя, конечно, я ощущал на себе давление из-за того, что все думают, будто я способен забивать в каждом матче.

Иногда мне не везло, и кто-то говорил: «Это не Промес». Но я всегда оставался самим собой».

Не особо счастливым среди игроков «Спартака» можно было назвать разве что голкипера Александра Селихова, которому явно хотелось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Под конец матча мы расслабились и пропустили необязательный гол. Будем работать дальше, чтобы не повторять таких ошибок.

Каррера подошел ко мне в раздевалке и посоветовал заставлять защитников играть злее и не выключаться до последней секунды встречи», — признался вратарь.

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, который является легендой «Спартака», после матча пожелал красно-белым удачи в Кубке.

«Поздравляю «Спартак» с победой и желаю им выиграть Кубок.

Мы старались составить конкуренцию красно-белым, но не вышло. Если команда выходит на поле обреченной, ей не на что рассчитывать.

Мы с самого начала вышли какие-то зажатые и позволили сопернику быстро забить. После этого уже раскрепостились, но итоговый счет на табло — 1:3», — подытожил специалист.

В полуфинале, который состоится уже совсем скоро, 18 апреля, «Спартак» встретится с «Тосно» из Ленинградской области. Подопечные Дмитрия Парфенова выбили на стадии четвертьфинала дальневосточную «Луч-Энергию» (матч состоялся точно по графику — 28 февраля), одержав победу со счетом 2:1.

А в 1/8 тосненцы с трудом обыграли томскую «Томь», причем победитель данного противостояния определился только в серии пенальти, которую команда из Ленинградской области выиграла со счетом 6:5.

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