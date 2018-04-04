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Нурмагомедов обидел русского друга Макгрегора

Почему Нурмагомедов устроил разборки с лучшим другом Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов Reuters
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вступил в конфликт с одним из ближайших друзей скандально известного ирландца Конора Макгрегора — Артемом Лобовым. Дагестанский спортсмен прижал соотечественника у стены отеля и дал ему пощечину за то, что тот позволил себе оскорбительные слова в адрес Нурмагомедова во время общения с фанатами в соцсетях. В частности, Лобов намекнул на отказ Хабиба от боев из-за трусости.

Известный российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов серьезно повздорил с другим отечественным представителем ММА Артемом Лобовым. Последний, к слову, является спарринг-партнером и одним из самых близких друзей ирландца Конора Макгрегора.

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Причиной конфликта стали оскорбления, которые Лобов позволил себе в сторону Нурмагомедова во время общения со своими поклонниками в соцсети. Боец провел видеотрансляцию, в ходе которой рассуждал о том, как часто дагестанский спортсмен снимается с поединков, и пришел к выводу, что отказы от встреч с сильными соперниками можно объяснить трусостью.

«Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас «чикен» («курица» в переводе с английского — «Газета.Ru»)? Кто боится, кто ссыкун?

Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — заявил Лобов в своем «прямом эфире».

Должно быть, нападки были вызваны тем, как Нурмагомедов отреагировал на отказ Макгрегора выйти на бой с ним. После того как американец Тони Фергюсон неожиданно травмировался и был вынужден сняться с поединка против дагестанского бойца, ирландцу предложили стать экстренной заменой, но тот не согласился.

«Макгрегору звонили, но он отказался. Его команда говорила, что он не успеет сделать вес, — поведал Нурмагомедов в эфире подкаста The MMA Hour. — Это странно, совсем недавно он сказал, что будет наготове.

Ну, и где он сейчас? Где этот «Бургер Кинг» (Хабиб шутит над манерой Макгрегора называть себя королем, по-английски — king. — «Газета.Ru»)? Осталось шесть дней, за это время можно сделать вес».

Судя по всему, Лобов решил защитить своего друга Макгрегора от обвинений Нурмагомедова и намекнул в онлайн-трансляции, будто сам Хабиб неоднократно снимался с боев из-за трусости и нежелания.

Кроме того, Артем подчеркнул, что никогда не соглашается на бои с «простыми смертными». Говоря о себе, боец, видимо, имел в виду Макгрегора, который не захотел идти на схватку с дагестанским спортсменом.

«Я все еще работаю над своей техникой и много потратил времени, энергии, пота и крови, чтобы достичь того, чего я достиг. Поэтому просто так я это не трачу на простых смертных.

Для меня нужно, чтобы боец был серьезный. Чтобы был действительно хороший бой», — подчеркнул Лобов.

Нурмагомедову сообщили о дерзких высказываниях соотечественника, и тот настиг бойца в коридоре нью-йоркского отеля, где оба поселились в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 223, который состоится в ночь с 7 на 8 апреля по московскому времени.

Прижав Лобова к стене, Хабиб схватил его за шею и спросил: «Ты говорил, что я ссыкун?», на что получил внезапный ответ: «Я не говорил такого».

«Как не говорил? Больше не говори такие вещи», — настоятельно заявил Нурмагомедов и ощутимо шлепнул Лобова по голове, что очень напоминало пощечину.

Видео со стычкой попало в сеть. Владелец аккаунта Russia Wrestling Team разместил в инстаграме нарезку обращения Лобова к фанатам, которая время от времени прерывается фрагментами разборок с Нурмагомедовым в коридоре гостиницы.

Напомним, вместо повредившего колено Фергюсона с Хабибом сразится другой американец — чемпион UFC в полулегком весе (до 66 кг) Макс Холлоуэй. Поединок станет главным боем вечера, а на кону будет титул организации в легком весе, который был отобран у Макгрегора за то, что тот долго не защищал его.

«Когда мне сказали, что соперником будет Макс Холлоуэй, я удивился, — признался Нурмагомедов. — Не думал, что его вызовут на замену, ведь он совсем недавно был травмирован».

Лобов, в свою очередь, встретится с американцем Алексом Касересом в одном из многочисленных «разогревочных» боев перед главным событием UFC 223.

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