«Уфа» защитила Семака от «Зенита»

4 апреля «Уфа» объявила на своем официальном сайте о заключении нового контракта со своим главным тренером Сергеем Семаком на два года.

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Новость о продлении тренером договора с башкирским клубом пришла в тот момент, когда набрали обороты слухи о возможном приходе летом 2018 года Семака на должность главного тренера в санкт-петербургский «Зенит».

Именно в «Зените» специалист начинал свою пока недолгую тренерскую карьеру и провел большую ее часть.

Завершив в 2014 карьеру игрока в санкт-петербургском клубе, Семак сразу же вошел в тренерский штаб Лучано Спаллетти, а потом работал в качестве одного из помощников и у Андре Виллаш-Боаша, и у Мирчи Луческу.

Первый опыт в качестве главного тренера у Семака был как раз в «Зените», когда в марте 2014 года он на протяжении двух матчей рукводил командой после отставки Спаллетти и до назначения Виллаш-Боаша.

Тогда «Зенит» уступил в чемпионате страны со счетом 0:1 московскому ЦСКА, а затем обыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкую «Боруссию» из Дортмунда, не сумев, правда, отыграть гандикап, созданный «шмелями» в первом поединке (2:4).

После этого российский специалист руководил командой на тренерском мостике во время матчей еще и во время шестиматчевой дисквалификации Виллаш-Боаша.

Параллельно с «Зенитом» Семак входил с 2014 по 2016 годы в тренерский штаб сборной России, работая в команде сначала Фабио Капелло, а затем Леонида Слуцкого и принял участие в провальном для национальной команды Евро-2016.

Молодой тренер не раз выражал желание начать самостоятельную карьеру, и в декабре 2016 года подписал полуторагодичный контракт с «Уфой».

Команду из столицы Башкортостана в свой первый сезон Семак привел к самому высокому месту в чемпионате России в ее истории – седьмому.

В текущем сезоне после 24-х проведенных матчей уфимцы занимают шестое место, на семь очков отставая от «Краснодара» и на два балла опережая тульский «Арсенал». Если команде удастся сохранить текущую позицию в таблице Премьер-лиги до конца сезона, а московский «Спартак» выиграет национальный Кубок, «Уфа» впервые в своей истории пробьется в еврокубки.

Неудивительно, что в последнее время участились разговоры о возможном приходе Семака в «Зенит» на смену итальянцу Роберто Манчини с нового сезона.

Обставленное с помпой летнее назначение титулованного итальянского специалиста на данный момент абсолютно не оправдывает себя по факту.

Бодро начав сезон, «Зенит» растерял свой солидный отрыв так же быстро, как создал, а теперь занимает только четвертое место в чемпионате, за семь матчей до финиша на семь очков отставая от «Локомотива» и уступая также своим самым принципиальным соперникам «Спартаку» и ЦСКА.

Кроме того, сине-бело-голубые бесславно закончили выступление в Кубке России, вылетев в 1/16 финала в дерби Санкт-Петербурга от местного «Динамо», а также не смогли пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч немецкому «РБ Лейпцигу».

При этом Манчини своими постоянными жалобами на недоукомплектованность состава (при тратах на трансферы больших, чем у всех остальных клубов страны, вместе взятых), а теперь и на погоду вызывает раздражение даже болельщиков собственной команды.

Семак же зарекомендовал себя не только результатами «Уфы», но и тем, как перестроил за полтора года игру команды. Используя формации 3-4-3 и 3-5-2, российский специалист добился того, что уфимцы по максимуму реализуют свой потенциал при предпоследнем (!) бюджете в элитном дивизионе страны.

Новость о заключении нового соглашения главного тренера со своим клубом не означает, что дорога в «Зенит» ближайшим летом для него закрыта. «Уфа» обезопасила себя от бесплатного ухода специалиста, так как у него истекал контракт по окончании чемпионата.

Манчини, по всей видимости, вряд ли останется в Северной столице, даже несмотря на солидную компенсацию, которую боссам сине-бело-голубого клуба придется заплатить за досрочное расторжение контракта.

И Семак – молодой и успешный российский специалист, не только работавший в «Зените», но и отыгравший за него 2,5 года в качестве футболиста – будет главной целью самого богатого клуба страны.

Интересно, что Семаку принадлежит уникальное достижение – он является единственным футболистом, становившимся чемпионом России с тремя разными клубами (ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом»).

Также Семак останется в истории в качестве капитана сборной России на «бронзовом» Евро-2008, причем на него футболист был вызван Гусом Хиддинком, хотя не провел в отборочном цикле ни одного матча!

Безусловно, приход такого специалиста в «Зенит» способен вдохнуть в давно не выигрывавшую национального чемпионата команду новую жизнь, но и в «Уфе» сделают все возможное, чтобы сохранить Семака. Если команда действительно попадет в Лигу Европы, такой вариант развития событий не будет невероятным.

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