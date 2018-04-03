Биатлон. Мужская эстафета. LIVE

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Нет! Все же не удается дожать Логинову! Первым финиширует Семен Сучилов! Победа у Ханты-Мансийска!
Последний поворот перед финишем, накатывает Логинов!
До 11 секунд сократилось отставание Александра Логинова от Семена Сучилова!
14 секунд отделяет Логинова от Сучилова после заключительного рубежа!
Два промаха у Сучилова! И два у Логинова!
Трибуны активно поддерживают Семена Сучилова перед решающей стрельбой.
Ханты или Тюмень? Все решится на последней стрельбе.
Атакует Логинов! Сократил отставание от Сучилова до 18 секунд.
Сучилов два доппатрона! Логинов чисто! И быстро! Сокращается разрыв между лидерами.
Преследовать Сучилова на последнем рубеже будет наш старый знакомый - Алексей Логинов.
На заключительном этапе у лидирующем команды Ханты-Мансийска будет бежать 25-летний Семен Сучилов.
Еще больше увеличил отрыв от преследователей Иван Томилов! Он передает эстафету с уверенным гандикапом — 41 секунда.
Сдает ходом Печенкин, отрыв от Томилова увеличился до 35 секунд.
В 40 секундах идут по два представителя Тюмени и Ханты-Мансийска.
Мажут молодые спортсмены! Томилов использовал три доппатрона, а Печенкин ушел на штрафной круг!
Порывистый ветер наблюдается на рубеже, спортсменам будет сложно уйти с нулем.
Борьба между Хантами и Тюменью продолжается. На отметке 3.5 км лидирует Томилов. В 10 секундах за ним тюменец Печенкин. Остальные далеко позади
С одним доп. патроном справляется со стрельбой Иван Томилов и уходит лидером!
Лидером на стрельбу пришел представитель Хантов - Томилов.
Оказывается Евгений Гараничев забыл палку после второй стрельбы. Ее подали тренеры уже на дистанции. Это объясняет сильный проигрыш Евгения после стрельбы.
Лидирует первая команда Ханты-Мансийского автономного округа после второго этапа. На втором и третьем местах команды из Тюмени.
Буквально за километр Никита Поршнев отыграл отставание от Евгений Гараничева и вырывался в лидеры перед передачей эстафеты.
Не удалось лидерам точно отстреляться на второй стрельбе! Но Гараничев и Поршнев продолжают лидировать. С 10 секундным преимуществом ушел с рубежа Евгений.
Алексей Волков обвинил порывистый ветер в неудаче на второй стрельбе своего этапа. Напомним, что Алексей зашел на штрафной круг.
Тройка лидеров на дистанции 3.5 км. — Гараничев, Поршнев и Корнеев.
Точен Гараничев! Точен и Поршнев! Битва опыта и молодости. После стрельбы продолжают лидировать представителю Тюмени и Хантов.
Восемь команда идут в десяти секундах перед первой стрельбой второго этапа.
За первую команду Тюменской области на втором этапе бежит Евгений Гараничев, который вышел в лидеры гонки.
После первого этапа уверенно лидируют представители Ханты-Мансийска. Все команды округа в первой четверке.
Ничего себе! Волков ушел на круг после второй стрельбы, Свотин на два круга. Лидером стал Дедюхин из Красноярского края.
На подходе к рубежу продолжает лидировать представитель Ханты-Мансийска Алексей Волков. В двух секундах от него держится Свотин.
Продолжает лидировать Ханты-Мансийский округ. Алексей Волков быстрее всех отработал на лежке и ушел лидером!
На первой отсечке лидирует представитель Ханты-Мансийского автономного округа.
Гонка началась!
Кстати, о последних новостях из мира биатлона: после провального четырехлетия перед Пхенчханом Союз биатлонистов России (СБР) принял решение уволить прежнего наставника Рико Гросса и сформировать новый тренерский штаб — правда, после того, как будет избран обновленный состав правления самого СБР. Это произойдет в Тюмени 18 мая.
Среди участников эстафеты немало знакомых имен из сборной России: Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Дмитрий Малышко.
Чемпионат России в этом году выступает в качестве альтернативных соревнований для спортсменов, которые не были допущен до Олимпиады в Пхенчхане. Призовые за попадание на пьедестал равны премиям за медали на Играх: 1,7 млн рублей за бронзу, 4 млн — за золото.
В эстафете соревнуются 15 команд из разных регионов России — Удмуртия, Башкортостан, Красноярский край, Ямало-Ненецкого автономного округа, Северо-Западного федерального округа, Новосибирской и Ульяновской области, Дальневосточного федерального округа, Санкт-Петербурга три коллектива из ХМАО-Югра и Тюменской области.
Сама гонка начнется в 17:15 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляциии чемпионата России, в рамках которого в Ханты-Мансийске сейчас пройдет мужской масс-стар.