Биатлон. Мужская эстафета. LIVE

Курсы валют$ 57.56 (-0.063) 70.84 (+0.173)
Москва: +5°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
19:30
ДженоаКальяри
2:1
закончен
19:30
УдинезеФиорентина
0:2
закончен
19:30
АталантаСампдория
1:2
закончен
Лига чемпионов
21:45
Севилья Бавария
1:2
закончен
21:45
Ювентус Реал Мадрид
0:3
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
5:4
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
02:30
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
4:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзАризона Койотс
1:4
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
4:5 (Б)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксДаллас Старз
2:4
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
112:106
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
121:95
закончен
02:30
Майами ХитАтланта Хоукс
101:98
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
73:97
закончен
03:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
120:114
закончен
03:00
Хьюстон РокетсВашингтон Уизардс
120:104
закончен
03:00
Милуоки БаксБостон Селтикс
106:102
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
107:111
закончен
03:30
Даллас МавериксПортленд Трэйл Блэйзерс
115:109
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
107:104
закончен
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Лейкерс
117:110
закончен
05:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
97:94
закончен
05:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
113:110
закончен
Биатлон / Чемпионат России
12:15
Женская эстафета 4x6 км
1
ХМАО-Югра-1
1:11:22,7
закончен
14:45
Мужской масс-старт
1
Дмитрий Малышко
38:23,1
закончен
Кубок России
17:30
Крылья СоветовСпартак
0:1
2 тайм
Италия / Серия А
18:00
БеневентоВерона
1:0
1 тайм
19:30
ТориноКротоне
не начался
19:30
МиланИнтер М
не начался
19:30
КьевоСассуоло
не начался
Франция / Лига 1
19:45
РеннМонако
не начался
Лига чемпионов
21:45
Барселона Рома
не начался
21:45
Ливерпуль Манчестер Сити
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКАСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Орландо МэджикДаллас Маверикс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Торонто РэпторсБостон Селтикс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСан-Антонио Спёрс
не начался
Биатлон / Чемпионат России
15:30
Женский масс-старт на 12,5 км
1
Маргарита Васильева
39:05,7
закончен
17:15
Мужская эстафета 4x7,5 км
online
Лига Европы
22:05
РБ Лейпциг Марсель
не начался
22:05
Арсенал ЦСКА
не начался
22:05
Атлетико М Спортинг
не начался
22:05
Лацио Ред Булл Зальцбург
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ТракторАк Барс
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Црвена Звезда
не начался
20:15
Фенербахче Уникаха
не начался
21:45
Олимпия Милан Панатинаикос
не начался
22:00
Баскония Анадолу Эфес
не начался
22:00
Барселона Химки
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Парма Нижний Новгород
не начался
18:00
Автодор УНИКС
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
03:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
не начался
04:00
Юта ДжазЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:30
Денвер НаггетсМиннесота Тимбервулвз
не начался

Биатлон. Мужская эстафета. LIVE

Онлайн-трансляция мужской эстафеты на чемпионате России

Биатлонист Дмитрий Малышко РИА Новости
Биатлонист Дмитрий Малышко
На чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске проходит мужская эстафета. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:39

Нет! Все же не удается дожать Логинову! Первым финиширует Семен Сучилов! Победа у Ханты-Мансийска!

18:38

Последний поворот перед финишем, накатывает Логинов!

18:37

До 11 секунд сократилось отставание Александра Логинова от Семена Сучилова!

18:35

14 секунд отделяет Логинова от Сучилова после заключительного рубежа!

18:33

Два промаха у Сучилова! И два у Логинова!

18:31

Трибуны активно поддерживают Семена Сучилова перед решающей стрельбой.

18:29

Ханты или Тюмень? Все решится на последней стрельбе.

18:28

Атакует Логинов! Сократил отставание от Сучилова до 18 секунд.

18:27

Сучилов два доппатрона! Логинов чисто! И быстро! Сокращается разрыв между лидерами.

18:25

Преследовать Сучилова на последнем рубеже будет наш старый знакомый - Алексей Логинов.

18:22

На заключительном этапе у лидирующем команды Ханты-Мансийска будет бежать 25-летний Семен Сучилов.

18:20

Еще больше увеличил отрыв от преследователей Иван Томилов! Он передает эстафету с уверенным гандикапом — 41 секунда.

18:17

Сдает ходом Печенкин, отрыв от Томилова увеличился до 35 секунд.

18:15

В 40 секундах идут по два представителя Тюмени и Ханты-Мансийска.

18:14

Мажут молодые спортсмены! Томилов использовал три доппатрона, а Печенкин ушел на штрафной круг!

18:11

Порывистый ветер наблюдается на рубеже, спортсменам будет сложно уйти с нулем.

18:10

Борьба между Хантами и Тюменью продолжается. На отметке 3.5 км лидирует Томилов. В 10 секундах за ним тюменец Печенкин. Остальные далеко позади

18:07

С одним доп. патроном справляется со стрельбой Иван Томилов и уходит лидером!

18:03

Лидером на стрельбу пришел представитель Хантов - Томилов.

18:02

Оказывается Евгений Гараничев забыл палку после второй стрельбы. Ее подали тренеры уже на дистанции. Это объясняет сильный проигрыш Евгения после стрельбы.

18:00

Лидирует первая команда Ханты-Мансийского автономного округа после второго этапа. На втором и третьем местах команды из Тюмени.

17:57

Буквально за километр Никита Поршнев отыграл отставание от Евгений Гараничева и вырывался в лидеры перед передачей эстафеты.

17:53

Не удалось лидерам точно отстреляться на второй стрельбе! Но Гараничев и Поршнев продолжают лидировать. С 10 секундным преимуществом ушел с рубежа Евгений.

17:50

Алексей Волков обвинил порывистый ветер в неудаче на второй стрельбе своего этапа. Напомним, что Алексей зашел на штрафной круг.

17:48

Тройка лидеров на дистанции 3.5 км. — Гараничев, Поршнев и Корнеев.

17:45

Точен Гараничев! Точен и Поршнев! Битва опыта и молодости. После стрельбы продолжают лидировать представителю Тюмени и Хантов.

17:43

Восемь команда идут в десяти секундах перед первой стрельбой второго этапа.

17:41

За первую команду Тюменской области на втором этапе бежит Евгений Гараничев, который вышел в лидеры гонки.

17:38

После первого этапа уверенно лидируют представители Ханты-Мансийска. Все команды округа в первой четверке.

17:35

Ничего себе! Волков ушел на круг после второй стрельбы, Свотин на два круга. Лидером стал Дедюхин из Красноярского края.

17:30

На подходе к рубежу продолжает лидировать представитель Ханты-Мансийска Алексей Волков. В двух секундах от него держится Свотин.

17:25

Продолжает лидировать Ханты-Мансийский округ. Алексей Волков быстрее всех отработал на лежке и ушел лидером!

17:20

На первой отсечке лидирует представитель Ханты-Мансийского автономного округа.

17:15

Гонка началась!

17:10

Кстати, о последних новостях из мира биатлона: после провального четырехлетия перед Пхенчханом Союз биатлонистов России (СБР) принял решение уволить прежнего наставника Рико Гросса и сформировать новый тренерский штаб — правда, после того, как будет избран обновленный состав правления самого СБР. Это произойдет в Тюмени 18 мая.

17:00

Среди участников эстафеты немало знакомых имен из сборной России: Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Дмитрий Малышко.

17:00

Чемпионат России в этом году выступает в качестве альтернативных соревнований для спортсменов, которые не были допущен до Олимпиады в Пхенчхане. Призовые за попадание на пьедестал равны премиям за медали на Играх: 1,7 млн рублей за бронзу, 4 млн — за золото.

16:55

В эстафете соревнуются 15 команд из разных регионов России — Удмуртия, Башкортостан, Красноярский край, Ямало-Ненецкого автономного округа, Северо-Западного федерального округа, Новосибирской и Ульяновской области, Дальневосточного федерального округа, Санкт-Петербурга три коллектива из ХМАО-Югра и Тюменской области.

16:50

Сама гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

16:45

Добрый день, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляциии чемпионата России, в рамках которого в Ханты-Мансийске сейчас пройдет мужской масс-стар.