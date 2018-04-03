Горько: когда будет свадьба Шараповой

Стали известны новые подробности личной жизни российской теннисистки Марии Шараповой.

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На днях журналистам удалось запечатлеть 30-летнюю спортсменку в компании основателя аукционного дома Paddle8 Александра Гилкса — россиянка не просто находилась рядом с бизнесменом, но и нежно обнимала его.

Впрочем, слухи о романе Марии и Александра всплывали в СМИ и ранее, так что особой новостью новые снимки не стали.

Куда сенсационнее фотографии оказались при их чуть более тщательном рассмотрении — ведь на безымянном пальце экс-первой ракетки мира было замечено кольцо, которое пресса, естественно, тут же нарекла обручальным.

Напомним, что впервые об отношениях Шараповой и 39-летнего Гилкса журналисты узнали в январе этого года: пятикратную победительницу турниров «Большого шлема» заметили в обществе британского миллионера в аэропорту Лос-Анджелеса.

Не особо прячась от любопытной публики, пара вместе села в такси и отбыла в неизвестном направлении.

Гилкс, что любопытно, является одним из самых видных женихов Соединенного Королевства — состояние Александра оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов.

@MariaSharapova, Alexander Gilkes and Estelle La Porte shopping in the Hamptons in New York City yesterday pic.twitter.com/mREQhLIEVs — Sharapova Daily (@SharapovaDaily) 2 апреля 2018 г.

Кроме того, не последним фактом в плане «завидности» бизнесмена как жениха является и его близкие отношения с королевской семьей, а именно — с принцами Гарри и Уильямом, с которыми он познакомился во время обучения в Итонском колледже, престижном пансионате для мальчиков.

При этом некоторые СМИ и по сей день утверждают, что в ту пору Гилкс состоял в романтических отношениях с некой Пиппой, являющейся сестрой всем известной Кейт Миддлтон, нынешней супруги принца Уильяма.

В данный момент Шарапова, как известно, продолжает восстановление после рецидива травмы левого предплечья.

Недавно теннисистка сменила тренера — на место голландца Свена Гренефельда в марте пришел шведский специалист Томас Хогстедт. Примечательно, что в свое время Мария уже работала со шведом — в 2012 году он привел ее к победе на «Ролан Гаррос». Данное решение россиянка приняла после поражения в первом раунде турнира в Индиан-Уэллсе от японки Наоми Осаки (4:6, 4:6).

Пропуск последующего первенства в Майами она объяснила проблемами с легкими.

«Последние месяцы я испытывала боль в левом предплечье, за 30 минут до начала матча первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на этом плече, чтобы я могла отыграть встречу без боли. А затем я узнала, что у меня образовался воздушный пузырь в легких, поэтому я не могу летать три недели по совету врачей», — написала она в твиттере.

Впоследствии Шарапова также ответила на критику одного из фанатов под постом с объяснениями.

«Если вы думаете, что мне нравится постоянно делать МРТ, компьютерную томографию, уколы, ходить по пяти разным докторам в последний месяц и сниматься с одного из моих любимых турниров, то я могу честно сказать, что вы не правы»,

— подчеркнула спортсменка.

Последним выигранным Шараповой турниром пока что является первенство в Тяньцзине, на котором она победила в 2017 году — эта виктория остается для Марии единственной, которой ей удалось добиться уже после допинговой дисквалификации.

Отстранение от тенниса произошло с Шараповой в начале 2016 года — на специальной экстренной пресс-конференции Мария объявила о нарушении антидопинговых правил, рассказав о приеме мельдония по халатности.

По словам теннисистки, она и члены ее команды не уследили за попаданием вещества в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с нового года, в результате чего на Открытом чемпионате Австралии спортсменка и сдала положительную допинг-пробу.

В итоге в профессиональный теннис Шарапова вернулась лишь в апреле 2017-го (и это еще с учетом сокращенной впоследствии дисквалификации), выступив на турнире в немецком Штутгарте, где она дошла до полуфинала, уступив там француженке Кристине Младенович (6:3, 5:7, 4:6).

Позднее Мария играла и на многих других турнирах, приблизившись к топу рейтинга WTA, однако выйти на былой высочайший уровень пока что так и не сумела.

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