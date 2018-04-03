Дела сердечные: Бьорндален зачехлил винтовку

Выдающийся спортсмен, один из лучших биатлонистов в истории Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры. Эта новость не стала неожиданной: 44-летний норвежец готовился к судьбоносному заявлению, которое неоднократно анонсировали, профессионально подогревая интерес.

Решение поставить лыжи к печке и повесить винтовку на гвоздь Бьорндален озвучил на пресс-конференции в Симостранде – поселке с населением в три сотни человек, где кумир миллионов провел детство и где ему десять лет назад установили памятник стоимостью €130 тыс.

Во время выступления сверхвозрастной атлет не смог сдержать слез.

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«У меня еще есть мотивация, и спорт по-прежнему приносит мне удовольствие, — признался он. – Совру, если скажу, что устал. Чувствую в себе силы провести еще несколько сезонов, однако этот все же стал для меня последним».

Косвенные намеки дают понять, что Бьорндален мог закончить еще пару-тройку лет назад, однако его манила возможность выступить на своей седьмой Олимпиаде. Данное устремление, однако, потерпело жесткое фиаско – отобраться по спортивному признаку не удалось.

Тренер сборной Зигфрид Мазе скептически высказывался насчет целесообразности его поездки на Игры-2018 еще в декабре, однако Уле-Эйнара до последнего считали способным закрыть место четвертого эстафетчика: при наличии супербратьев Тарьея и Йоханнеса Бё, а также Эмиля Хегле Свендсена любой другой из норвежцев выглядит слабым звеном.

Как бы то ни было, Бьорндалену давали несколько шансов заработать необходимые рейтинговые очки. С задачей он не справился. В ключевой для себя гонке — 10 января на этапе Кубка мира в Рупольдинге — великий норвежец занял лишь 42-е место. В личных стартах текущего сезона он не поднимался выше 12-й позиции.

Приглашать ветерана «за былые заслуги» тренерский штаб нужным не посчитал. По словам самого Бьорндалена, известие о непопадании в состав он «воспринял тяжелее, чем думал».

Но все же отправился в Пхенчхан – в качестве тренера сборной Белоруссии и источника вдохновения для своей супруги Дарьи Домрачевой.

Необычный опыт выдался обнадеживающим: биатлонистка «выудила» на трассе курорта «Альпензия» серебро в масс-старте и золото в эстафете.

Позже выяснилось, что Международный олимпийский комитет (МОК) предлагал Бьорндалену пострелять за Белоруссию и на правах биатлониста. Он, однако, ответил категорическим отказом: не захотел прослыть предателем на родине.

В итоге копилка олимпийских медалей прославленного норвежца застыла на показателе 13: восемь золотых, четыре серебряных и одна бронзовая в период 1998-2014. Самой урожайной для Бьорндалена выдалась Олимпиада в Солт-Лейк-Сити-2002, к которой он подошел в самом расцвете сил (28 лет) – победы в индивидуальной гонке, спринте, пасьюте и эстафете.

Как следует из прощальной речи спортсмена, как минимум в последние десять лет у него имелись проблемы с сердцем. Причем летом 2017 года на тренировочных сборах у Оле-Эйнара с небольшим промежутком случились два приступа мерцательной аритмии кряду. Дело было во сне, но в обоих случаях ему успели оказать необходимую помощь.

По словам Бьорндалена, несмотря на то, что все завершилось хорошо, это стало одним из веских факторов, побудивших уйти из биатлона.

Атлет не скрывает, что будет скучать по лыжне, соревновательной атмосфере и сопутствующему гонкам антуражу. Он уже получил достаточное количество предложений о трудоустройстве, и теперь размышляет над вариантами.

«Надеюсь, я смогу сделать мудрый выбор и распорядиться своими возможностями как следует. Посмотрим, где я окажусь через некоторое время. Пока же я просто благодарен судьбе за то, что столько лет мог выступать без травм и проблем со здоровьем, и что сумел принять участие в таком количестве стартов», — подытожил Бьорндален.

Он также констатировал, что за последние 25 лет не имел шанса отпраздновать Рождество или Пасху из-за активной состязательной деятельности с осени по весну.

Помимо олимпийских регалий в коллекции Бьорндалена – аж 20 побед на чемпионатах мира, 14 серебряных и 11 бронзовых наград в 1997-2017 годах. Он – шестикратный обладатель Кубка мира, а количество выигранных героем нации этапов просто не поддается исчислению.

Огромное сожаление по поводу Бьорндалена во вторник выразили биатлонисты по всей планете. Они дружно сошлись во мнении: спорт покидает мегалегенда, без которой биатлон станет хуже.

Таким образом, финальной гонкой Уле-Эйнара на высшем уровне стал пасьют на последнем этапе КМ в Тюмени 24 марта: аксакал занял 32-ю позицию и не смог квалифицироваться в венчавший сезон масс-старт. Последнее же призовое место норвежца датировано 10 декабря 2017 года и пришлось на эстафету в рамках второго этапа КМ-2017/2018. В Хохфильцене Бьорндален бежал стартовую часть дистанции.

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